Un juge lance le défi des besoins en vaccins des employés de l’hôpital de Houston

Dimanche, le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est joint aux appels à une enquête plus approfondie sur les allégations selon lesquelles COVID-19 aurait fui à l’origine d’un laboratoire chinois, mais a déclaré pour le moment qu’il ne croyait pas que c’était ce qui avait déclenché la pandémie mondiale.

Johnson, s’exprimant à la fin du sommet du Groupe des Sept dans le sud-ouest de l’Angleterre, a déclaré que le monde devait « garder l’esprit ouvert ». L’hypothèse d’une fuite accidentelle de COVID-19 de l’Institut de virologie de Wuhan suscite un intérêt accru dans le monde et fait maintenant l’objet d’une nouvelle enquête américaine ordonnée par le président Joe Biden. Biden a déclaré que lui et la communauté du renseignement américain n’avaient pas encore pris de décision sur la revendication.

« Pour le moment, le conseil que nous avons reçu est qu’il ne semble pas que cette maladie particulière d’origine zoonotique provienne d’un laboratoire », a déclaré Johnson.

Aussi dans l’actualité :

►Alors que le nombre de cas de COVID-19 a diminué et que les restrictions ont été abandonnées dans le New Hampshire, les surdoses de drogue sont en augmentation dans certaines villes. Les surdoses ont diminué pendant la pandémie car il y avait plus de personnes à l’intérieur, ont déclaré les autorités.

►Le chauffeur de bus de Chicago, Dan O’Conor, qui a sauté dans le lac Michigan pour une 365e journée consécutive samedi, a déclaré qu’il avait commencé à sauter à Montrose Harbour pour soulager le stress de la pandémie.

►Une note récemment découverte a marqué le moment « apocalyptique et surréaliste » où un pilote a garé un jet en stock au début de la pandémie. La « capsule temporelle » sert de rappel de tout ce qui a changé au cours de la dernière année.

► À partir de mardi, Walt Disney World n’exigera plus que les invités qui ont été entièrement vaccinés portent des masques faciaux dans la plupart des régions. Cependant, tous les invités doivent continuer à porter leurs masques pendant les transports Disney, y compris les bus Disney, les monorails et les télécabines aériennes Disney Skyliner.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,4 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 599 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 175 millions de cas et plus de 3,7 millions de décès. Plus de 143 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 43,1% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Les scientifiques disent que la biologie nous dit pourquoi il a été tellement plus facile de se faire vacciner contre le COVID-19 alors que d’autres problèmes médicaux restent insolubles.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Le procès intenté par des travailleurs de la santé contre le mandat du vaccin méthodiste de Houston rejeté

Un juge fédéral a rejeté une action en justice déposée par des employés d’un système hospitalier de Houston concernant son exigence selon laquelle tout son personnel devait être vacciné contre COVID-19.

Le système hospitalier méthodiste de Houston a suspendu 178 employés sans salaire la semaine dernière pour leur refus de se faire vacciner. Parmi eux, 117 ont intenté une action en justice pour faire annuler l’exigence et leur suspension et menace de licenciement.

« Ce n’est pas de la coercition. Les méthodistes essaient de sauver des vies sans leur transmettre le virus COVID-19 », a écrit le juge de district américain Lynn Hughes dans son ordonnance. « C’est un choix fait pour assurer la sécurité du personnel, des patients et de leurs familles. »

Hughes a également estimé que l’affirmation de la plaignante principale Jennifer Bridges selon laquelle les vaccins sont «expérimentaux et dangereux» était fausse et autrement non pertinente. Il a également constaté qu’elle comparait l’exigence de vaccination à l’expérimentation médicale forcée des nazis sur les captifs des camps de concentration pendant l’Holocauste comme étant « répréhensible ».

Hughes a également décidé que faire de la vaccination une condition d’emploi n’était pas une coercition, comme l’a soutenu Bridges.

Jared Woodfill, un avocat de Houston représentant Bridges et les autres clients, a promis un appel.

Le Dr Marc Bloom, PDG et président de Houston Methodist, a déclaré dans un communiqué que l’hôpital se conformait à près de 100 % au mandat suite à la suspension des employés non conformes.

« Nous pouvons maintenant mettre cela derrière nous et continuer à nous concentrer sur une sécurité, une qualité, un service et une innovation sans précédent », a déclaré Bloom. « Nos employés et médecins ont pris leurs décisions pour nos patients, qui sont toujours au centre de tout ce que nous faisons. Ils ont rempli leur obligation sacrée en tant que travailleurs de la santé, et nous ne pouvions pas demander une équipe plus dévouée, attentionnée et talentueuse.

Voici venir les maternelles. Les écoles en auront plein les bras

Les districts scolaires des États-Unis embauchent des enseignants supplémentaires en prévision de ce qui sera l’une des plus grandes classes de maternelle de tous les temps alors que les inscriptions rebondissent à la suite de la pandémie de coronavirus. Les éducateurs se préparent également à ce que de nombreux élèves soient moins préparés que d’habitude en raison des taux de fréquentation préscolaire plus faibles. Un rapport a révélé que le nombre d’enfants de 4 ans participant à l’école maternelle est passé de 71% avant la pandémie à 54% pendant la pandémie, et les enfants à faible revenu étaient beaucoup moins susceptibles d’aller en personne.

« Le travail de l’enseignant de maternelle est devenu beaucoup plus difficile », a déclaré Steven Barnett, co-auteur du rapport et codirecteur principal de l’Institut national de recherche sur l’éducation préscolaire à l’Université Rutgers.

L’intégration virtuelle est peut-être là pour rester

L’intégration virtuelle, qui a gagné du terrain alors que les fermetures et les bureaux fermés ont conduit les travailleurs en ligne, pourrait prospérer bien après que la pandémie soit entrée dans l’histoire. Pourquoi? Parce que les méthodes d’orientation traditionnelles n’avaient apparemment pas bien fonctionné pour les nouvelles recrues même avant COVID-19, selon une enquête de recrutement Gartner de 2020. Selon l’enquête, seuls 44 % des recruteurs déclarent que le processus d’intégration de leur organisation a efficacement intégré les nouvelles recrues dans la culture de l’entreprise.

« La plupart des entreprises explorent des modèles hybrides où certaines personnes travaillent au moins à temps partiel à domicile », déclare Andy Challenger, vice-président senior de la société d’outplacement et de coaching commercial et exécutif Challenger, Gray & Christmas. « Donc, l’intégration virtuelle va presque certainement se poursuivre. »

– Terry Collins et Charisse Jones

Poussée d’automne possible si les vaccinations ne prennent pas de l’ampleur

Les variantes de COVID-19 pourraient entraîner une baisse des cas aux États-Unis après des mois de déclin si davantage de personnes ne se font pas vacciner. C’est l’avertissement dans un récent briefing de l’Institute for Health Metrics and Evaluation, qui a publié un modèle de virus influent tout au long de la pandémie. Le briefing indique également que les vaccins devront lutter efficacement contre les variantes pour que les États-Unis échappent à une vague saisonnière à l’automne.

« Les cas et les décès devraient rester faibles jusqu’à la mi-septembre. À ce stade, nous nous attendons à … une transmission croissante », indique le modèle.

Le modèle prévoit qu’environ 67% des adultes américains seront probablement vaccinés – le même nombre que USA TODAY prévoit pourrait être au moins partiellement vacciné d’ici le 4 juillet au rythme actuel. L’Organisation mondiale de la santé a averti qu’il existe également un risque élevé d’une résurgence mortelle en Europe cet automne. Et à l’échelle mondiale, l’OMS a averti que la promesse du Groupe des Sept d’un milliard de doses de vaccin était une bonne nouvelle mais « nous avons besoin de plus, et nous en avons besoin plus rapidement ».

Un juge de Houston décide que l’hôpital peut licencier les travailleurs qui refusent la vaccination

Un juge de Houston a rejeté une action en justice intentée par des employés de l’hôpital suspendus et menacés de résiliation après avoir refusé une injection de COVID-19 – une décision qui pourrait avoir un effet d’entraînement à travers le pays. L’affaire concernait Houston Methodist, le premier système hospitalier du pays à exiger que tous ses employés se fassent vacciner. La juge fédérale Lynn Hughes a statué samedi que la loi fédérale n’empêchait pas les employeurs de délivrer ce mandat. Après des mois d’avertissements, Houston Methodist avait mis plus de 170 de ses 26 000 employés en suspension sans solde lundi. On leur a dit qu’ils seraient licenciés s’ils n’étaient pas vaccinés avant le 21 juin.

L’hôpital avait clairement fait savoir qu’il voulait dire ce qu’il disait : il a licencié le directeur des risques d’entreprise – Bob Nevens – et un autre directeur en avril alors qu’ils n’avaient pas respecté le délai plus tôt pour les patrons.

– David Heath

L’OMS dit que les dons de vaccins ne suffisent pas

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a salué les annonces de partage de vaccins issues du sommet du Groupe des Sept, mais a déclaré « nous avons besoin de plus et nous en avons besoin plus rapidement ».

« Le défi, ai-je dit aux dirigeants du G-7, était que pour vraiment mettre fin à la pandémie, notre objectif doit être de vacciner au moins 70 % de la population mondiale d’ici à ce que le G-7 se réunisse à nouveau en Allemagne l’année prochaine », a-t-il ajouté. Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré samedi aux journalistes lors du sommet dans le sud-ouest de l’Angleterre.

« Pour ce faire, nous avons besoin de 11 milliards de doses », a déclaré Tedros, ajoutant qu’il était « essentiel » que les pays renoncent temporairement aux protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins contre les coronavirus.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte du sommet, a déclaré que le groupe promettrait au moins 1 milliard de doses ; la moitié de ce nombre viendra des États-Unis et 100 millions de Grande-Bretagne au cours de la prochaine année.

Tedros a réitéré son objectif de vacciner 30% de la population de chaque pays d’ici la fin de 2021. Il a déclaré qu’atteindre l’objectif nécessite 100 millions de doses en juin et juillet, et 250 millions de plus d’ici septembre.

La TSA dépiste plus de 2 millions de personnes pour la première fois depuis le début de la pandémie

Vendredi, la Transportation Security Administration a examiné plus de 2 millions de personnes pour la première fois depuis le début de la pandémie, une étape majeure pour l’industrie du voyage. L’agence a dépisté 2 028 961 personnes ce jour-là, soit environ quatre fois le nombre de personnes dépistées le même jour en 2020 et 74% du volume de voyages en 2019. Avant la pandémie, la TSA a dépisté 2 millions à 2,5 millions de personnes par jour en moyenne.

Ce nombre est un signal fort pour le retour des voyages cet été, qui a été l’une des industries les plus durement touchées par la pandémie. Les experts s’attendent à une bonne quantité de voyages d’agrément cet été, car les taux de vaccination continuent d’augmenter aux États-Unis et la demande refoulée pousse les Américains à réserver des voyages.

« Le nombre croissant de voyageurs démontre la résilience de ce pays et le niveau élevé de confiance dans les contre-mesures COVID-19, pour inclure un accès facile aux vaccins », a déclaré l’administrateur par intérim de la TSA, Darby LaJoye, dans un communiqué de presse samedi. « La TSA est prête à fournir un processus de contrôle sûr et sécurisé dans le cadre de l’expérience de voyage globale. »

Le volume de dépistage le plus bas de l’ère pandémique à la TSA était le 13 avril 2020, lorsque 87 534 personnes ont été dépistées.

Contribution : The Associated Press