Un juge lance des accusations contre 7 personnes dans la crise de l’eau de Flint

Un juge du Michigan a rejeté mardi les accusations portées contre sept personnes dans le scandale de l’eau de Flint, dont deux anciens responsables de la santé de l’État accusés de décès dus à la maladie des légionnaires.

La juge Elizabeth Kelly a pris des mesures trois mois après que la Cour suprême du Michigan a déclaré qu’un grand jury composé d’un seul juge n’avait pas le pouvoir d’émettre des actes d’accusation.

Kelly a rejeté les efforts du bureau du procureur général pour simplement envoyer les affaires au tribunal de district de Flint et les transformer en plaintes pénales, la voie typique pour déposer des accusations de crime dans le Michigan.

“En termes simples, il n’y a pas d’accusations valables”, a déclaré Kelly.

La décision de Kelly n’affecte pas l’ancien gouverneur Rick Snyder. C’est uniquement parce qu’il a été accusé de délits et que son cas est traité par un juge d’un autre tribunal de Flint. Mais lui aussi a été mis en examen dans un procès déclaré invalide par la Cour suprême.

En 2014, les gestionnaires de Flint nommés par Snyder ont retiré la ville d’un système d’eau régional et ont commencé à utiliser la rivière Flint pour économiser de l’argent pendant la construction d’un nouveau pipeline vers le lac Huron. Mais l’eau de la rivière n’a pas été traitée pour réduire ses qualités corrosives. Le plomb s’est détaché des anciennes canalisations et a contaminé le système pendant plus d’un an.

Séparément, l’eau a été blâmée pour une épidémie de maladie du légionnaire, qui se propage généralement par les systèmes de chauffage et de refroidissement.

Ed White, l’Associated Press