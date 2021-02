Un juge interdit l’application de la suspension d’expulsion de 100 jours de Biden

La bête quotidienne

La première audience sur l’émeute du Capitole n’a soulevé que d’autres questions sur le 6 janvier

Andrew Harnik / GettyPrès de sept semaines après l’insurrection meurtrière au Capitole américain, les personnes chargées de protéger le bâtiment le 6 janvier ont témoigné pour la première fois des échecs qui ont permis à une foule pro-Trump de envahir le siège du gouvernement américain dans un perturbation sans précédent de la démocratie.Mais presque toutes les réponses qu’ils ont données sur ce qui s’est passé ce jour-là n’ont fait que soulever d’autres questions.En quatre heures, l’ancien chef de la police du Capitole des États-Unis et les anciens chefs de la sécurité de la Chambre et du Sénat ont largement pointé du doigt le doigt les uns sur les autres – ou blâmé les autres non présents à l’audience – et, surtout, minimisé leurs propres échecs. intacts, tandis que plusieurs – y compris ceux qui ont amplifié les allégations de fraude électorale qui ont amené les émeutiers au Capitole au départ – ont participé à la tradition séculaire de la tribune en salle de comité. L’un, le sénateur Ron Johnson (R-WI), a utilisé la majeure partie de son temps pour lire un récit du 6 janvier d’un conspirateur de droite qui a soulevé la théorie discréditée selon laquelle les partisans de Trump n’étaient pas responsables de la violence. de l’audience, les démocrates qui dirigeaient l’émission ont proclamé qu’il s’agissait d’un exercice «constructif» qui «jette un éclairage nouveau» sur ce qui s’est passé le 6 janvier. Certaines informations véritablement nouvelles ont fait surface: par exemple, Steven Sund, l’ancien chef de la police du Capitole , a déclaré qu’il venait d’apprendre que le 5 janvier, la force avait reçu un rapport du FBI mettant en garde contre la violence autour du rassemblement de Trump – mais que le rapport «n’avait pas réussi» à son bureau. Interrogées sur la manière dont les autorités ont raté les autres signes de violence brassicole, les autorités ont simplement déclaré que la communauté du renseignement ne les avait pas suffisamment averties à ce sujet. Le 6 janvier s’est déroulé comme il l’a fait, ce sera une tâche difficile. Mais la futilité d’interroger ce groupe particulier de témoins – cherchant tous à protéger leur réputation et à détourner le blâme – est devenue claire au début de l’audience de mardi, alors que les sénateurs cherchaient à établir un calendrier pour savoir qui avait demandé de l’aide et quand le 6 janvier. franchissant le périmètre du Capitole, Sund a déclaré qu’il avait appelé Paul Irving, alors sergent d’armes de la Chambre, à 13 h 09 pour leur demander d’appeler la Garde nationale. Il a allégué qu’Irving lui avait dit qu’il était préoccupé par l ‘«optique» de la présence des troupes de la Garde et l’avait repoussé. processus de certification. Il a ajouté qu’il était «catégoriquement faux» qu’il mentionne des problèmes d’optique dans la détermination du protocole de sécurité au Capitole. Sous serment, les deux hommes sont restés fidèles à leurs histoires. Le sénateur Roy Blunt (R-MO) a tenté de régler le problème mais a conclu: «Ce qui s’est passé ici ne me semble pas être en accord avec divers délais.» Le sénateur Rob Portman (R-OH) a ensuite demandé qu’ils retournent tous les deux leurs enregistrements d’appels pour enquête.Johnson pousse la théorie dérangée des « faux partisans de Trump » lors de l’audience du Capitole Riot Les témoins pourraient convenir, cependant, qu’ils n’ont pas tous été mis en position de réussir le 6 janvier par les agences de renseignement – qui, selon elles, sous-estimaient la menace, malgré les preuves et les reportages de source ouverte qui indiquaient fortement que les extrémistes de droite planifiaient des actes ambitieux et violents à Washington le 6 janvier. semble qu’il y avait de nombreux participants de plusieurs États qui planifiaient cette attaque, l’ensemble de la communauté du renseignement semble l’avoir manqué », a déclaré Sund. « Sans les renseignements nécessaires pour se préparer correctement, l’USCP était largement en infériorité numérique et laissée pour défendre le Capitole contre une foule extrêmement violente. » Robert Contee, chef par intérim du département de la police métropolitaine de DC et quatrième témoin, a également déclaré que envoyé le 5 janvier «sous forme de courrier électronique». Les témoins ont également exprimé leur frustration que la Garde nationale ait été si lente à se mobiliser. Contee, dont les officiers sont arrivés à un Capitole envahi pour soutenir la police distincte du Capitole, a déclaré à plusieurs reprises qu’il était choqué par la réticence du Pentagone à mobiliser la Garde nationale. Lorsqu’il a demandé, a rappelé Contee, «en réponse, il n’y avait pas de oui immédiat», et a déclaré que les responsables de l’armée lui avaient répondu en lui posant des questions sur «l’optique» de la situation. «J’ai pu déployer rapidement le MPD et leur donner des directives pendant qu’ils étaient sur le terrain, et j’ai été honnêtement choqué que la Garde nationale ne puisse pas – ou ne fasse pas – faire la même chose », a ajouté Contee. lieu de demande d’assistance militaire au Capitole. Personne n’est responsable de la sécurité du complexe; au lieu de cela, un conseil d’administration secret de quatre personnes est, et son existence même a ralenti la réponse le 6 janvier. Blunt a qualifié la structure de «totalement impraticable» pour des crises comme l’insurrection du Capitole. Les agences blâmées par les témoins auront une chance d’offrir leur version des événements de la semaine prochaine, lorsque le FBI et les ministères de la Défense et de la Sécurité intérieure ont été invités à témoigner devant le même groupe mixte des comités du Règlement du Sénat et de la Sécurité intérieure. Mais mardi, les sénateurs ont largement évité les questions que le les chefs d’alors de la police du Capitole et de la police de DC auraient été bien placés pour répondre. Seul le sénateur Alex Padilla (D-CA) a noté, à la fin de la procédure, que seuls 52 émeutiers ont été immédiatement arrêtés sur les centaines qui ont violé le Capitole, attaqué des policiers et des médias et vandalisé le complexe. Il a fait une comparaison avec la posture militarisée du complexe lors des manifestations de Black Lives Matter en juin 2020. «Pouvez-vous nous dire en quoi les préparatifs du Capitole du 6 janvier diffèrent des manifestations de l’été?» Padilla a demandé à Sund. « Peu importe le message de la personne, » répondit Sund. «Nous développons nos informations, nous développons nos informations et nous basons un plan de réponse sur cela.» Il a ajouté que les officiers de l’USCP n’ont arrêté que six manifestants de Black Lives Matter, mais que beaucoup d’autres ont été arrêtés dans la ville.La police anti-émeute du Capitole se jette sous le bus en cas de raté le 6 janvier. les forces de l’ordre, le cas échéant, ont aidé l’un des insurgés. Un porte-parole de l’USCP a déclaré la semaine dernière que six officiers de la force avaient été suspendus avec solde en raison de leurs actions du 6 janvier, et 29 autres faisaient l’objet d’une enquête. Des législateurs, comme le représentant Tim Ryan (D-OH), ont déclaré avoir vu des policiers prendre des selfies avec des émeutiers et leur donner des instructions.Ces questions sont susceptibles de devenir du fourrage pour un organe d’enquête esquissé par la présidente Nancy Pelosi (D-CA) ), sur le modèle de la Commission du 11 septembre, pour enquêter sur l’insurrection. Cet effort pourrait également être le mieux adapté pour confirmer finalement le calendrier contesté du 6 janvier et révéler pleinement les échecs.Pour le moment, cependant, les trois autorités de Capitol Hill – qui ont toutes démissionné après le 6 janvier – semblaient mettre en garde les législateurs. ne pas trop réagir en proposant des réformes du protocole de sécurité du Capitole suite à l’émeute meurtrière. La très brève déclaration liminaire de Michael Stenger, l’ancien sergent d’armes du Sénat, a déclaré: « Nous devons faire attention de ne pas revenir à une époque où la possibilité plutôt que la probabilité guide la planification de la sécurité. L’USCP n’a pas échoué »et que la force« a accompli sa mission »le 6 janvier, plaçant la responsabilité du carnage sur les prétendues échecs des services de renseignement. Sous l’interrogatoire du sénateur Amy Klobuchar (D-MN), le défi de Sund s’est quelque peu flétri. a noté que les autorités avaient suffisamment de renseignements pour savoir qu’elles devaient faire des préparatifs supplémentaires pour le 6 janvier. «Si les informations étaient suffisantes pour vous amener à le faire, pourquoi n’avons-nous pas pris des mesures supplémentaires?» », a-t-elle demandé.« Pourquoi vous et les autres personnes impliquées n’avez-vous pas été mieux préparés à affronter la violence? »Sund a répondu en déclarant à plusieurs reprises qu’ils« élargissaient le périmètre »du bâtiment – celui qui a été rapidement violé par la foule. Lorsque Klobuchar a souligné que ce n’était clairement pas suffisant, a déclaré Sund, «c’est maintenant le recul étant ce que c’est.» Pour en savoir plus, consultez The Daily Beast. Recevez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. Inscrivez-vous maintenant! Adhésion au Daily Beast: Beast Inside va en savoir plus sur les histoires qui comptent pour vous. En savoir plus.