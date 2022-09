Un juge interdit à un militant écologiste de la Colombie-Britannique de posséder de la colle en public – Kelowna Capital News

Un juge de la Cour provinciale de Nanaimo a imposé à un manifestant contre le changement climatique des conditions de probation qui incluent l’interdiction de posséder de la colle à l’extérieur de son domicile.

Victor Lawrence Brice, qui a participé à un certain nombre de manifestations contre le changement climatique et l’exploitation forestière ancienne à Nanaimo et dans les environs, a été condamné par un tribunal provincial le 3 août après avoir plaidé coupable d’avoir bloqué une autoroute lors d’une manifestation en janvier, lorsqu’il a collé son main sur le trottoir, et un deuxième incident lorsque lui et un autre manifestant ont collé leurs mains aux portes d’entrée de la succursale bancaire RBC au centre commercial Brooks Landing.

“Je ne sais pas si les manifestants qui se collent à la porte de la banque sont uniques ou non”, a déclaré le juge William Jackson, dans les motifs de sa peine. “C’est certainement quelque chose dont je n’ai pas entendu parler, mais ce serait certainement un moyen efficace de protester ou du moins de perturber la banque.”

Mais le juge a également noté la «citoyenneté très productive et modèle» de Brice en tant qu’ancien pharmacien de 34 ans lorsqu’il a prononcé une peine avec sursis et 12 mois de probation. Brice doit effectuer 40 heures de service communautaire, il lui est également interdit de se rendre au RBC à Brooks Landing et il n’est pas autorisé à “gêner une personne au cours de son transit, que ce soit à pied, en véhicule ou en moyen de transport, et de ne pas s’allonger, s’asseoir ou s’arrêter pendant une période de temps déraisonnable sur toute voie publique. »

Il est également interdit à Brice de posséder de la colle.

“Vous ne devez pas posséder de colle, de super colle, d’adhésif, de fixatif ou de résine à l’extérieur de votre résidence, sauf avec l’autorisation écrite préalable de votre agent de probation, ou une telle colle, adhésif, fixateur, qui serait normalement utilisé par ou avec des enfants, », a déclaré le juge.

photos@nanaimobulletin.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Breaking NewsChangement climatiqueTribunal