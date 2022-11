Un juge inflige une longue peine à un couple qui a tenté de vendre des secrets de sous-marin

Le Brésil a un plan pour construire ses propres sous-marins nucléaires, et les Toebbes pensaient que le pays était un pays relativement ami qui paierait toujours pour avoir accès aux secrets nucléaires. Mais le Brésil accordait trop d’importance à ses liens avec les agences de renseignement américaines pour les exposer au risque de conclure un accord avec un espion inconnu. Les responsables du renseignement militaire brésilien ont donc remis la lettre que M. Toebbe leur avait envoyée anonymement au FBI, déclenchant une tentative d’agents aux États-Unis pour connaître son identité.

Dans une déclaration qu’il a lue au tribunal, M. Toebbe a déclaré qu’il avait causé honte et traumatisme à ses enfants et à sa femme par ses actions. Il a déclaré que les problèmes de santé mentale auxquels sa famille était confrontée et son propre stress au travail l’avaient conduit à boire beaucoup. Il a dit qu’il a alors commencé à penser que la démocratie en Amérique était menacée et qu’il devait prendre des mesures pour sauver sa famille et les faire sortir du pays.

“Je reconnais maintenant que j’étais au milieu d’une dépression nerveuse”, a déclaré M. Toebbe. « Je suis angoissé par ce que j’ai fait. Et je sais que je ne pourrai jamais arranger les choses.

Retenant ses larmes, Mme Toebbe a lu une déclaration acceptant la responsabilité, mais elle a également suggéré que le stratagème n’était pas celui de son mari.

“J’ai pris une décision catastrophique”, a-t-elle déclaré. “Au début, j’aurais dû suivre mon instinct et essayer plus fort de dissuader mon mari de son plan. Mais les difficultés de ma famille ont continué. Ma dépression était à son plus haut niveau. Et j’avais l’impression que la situation politique du pays était désastreuse. Je n’ai pas simplement manqué de le dissuader. En fait, j’ai participé à l’aider et je voulais qu’il réussisse.

Mme Toebbe a déclaré que l’un de ses deux enfants vivait avec un grand-parent, l’autre avec son frère et sa belle-sœur. “Leurs vies seront à jamais marquées par la décision que j’ai prise”, a déclaré Mme Toebbe.