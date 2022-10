Un juge inflige une amende à un voleur de banque libanais et émet une interdiction de voyager

BEYROUTH (AP) – Un juge libanais a infligé jeudi une amende et une interdiction de voyager de six mois à une femme qui a pris d’assaut sa banque avec un faux pistolet et a pris ses économies piégées pour couvrir le traitement du cancer de sa sœur.

Les banques libanaises à court de liquidités ont imposé des limites strictes aux retraits de devises étrangères depuis 2019, immobilisant l’épargne de millions de personnes. Environ les trois quarts de la population ont sombré dans la pauvreté alors que l’économie du petit pays méditerranéen continue de monter en flèche. La livre libanaise a perdu 90% de sa valeur face au dollar.

Le mois dernier, Sali Hafez est entré par effraction dans une succursale de la BLOM Bank à Beyrouth avec des militants du groupe de protestation Depositors ‘Outcry et a fait irruption dans le bureau du directeur. Ils ont forcé les employés de banque à remettre 12 000 dollars et l’équivalent d’environ 1 000 dollars en livres libanaises.

Hafez a été largement célébré comme un héros et s’est caché pendant des semaines.

Son avocat, Ali Abbas, a déclaré à l’Associated Press que Hafez s’était rendue mercredi soir et que la banque avait porté plainte. Une autre sœur impliquée dans le braquage était avec Sali.

“Le juge a décidé de les laisser partir moyennant une caution d’un million de livres chacun et une interdiction de voyager de six mois”, a déclaré Abbas lors d’un entretien téléphonique depuis le Palais de justice.

Un million de livres libanaises valait autrefois plus de 666 dollars, mais a depuis été dévalué à 25 dollars.

Suite à l’incident du mois dernier, le tollé des déposants s’était engagé à soutenir davantage de raids bancaires, et une douzaine d’incidents similaires se sont produits depuis.

Mercredi, la législatrice libanaise Cynthia Zarazir a organisé un sit-in dans sa succursale bancaire avec un avocat, exigeant de retirer 8 500 dollars pour couvrir les frais d’une opération.

Ces développements ont secoué les banques libanaises, qui disent avoir été injustement ciblées par la crise budgétaire du petit pays méditerranéen. L’Association des banques au Liban a fermé temporairement pendant une semaine, avant de rouvrir partiellement la semaine dernière, invoquant des problèmes de sécurité.

Depuis plus de deux ans, le Liban lutte pour mettre en œuvre une série de réformes afin de parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international pour un programme de sauvetage et rendre à nouveau viable son économie en difficulté.

Kareem Chehayeb, Associated Press