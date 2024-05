Un juge grec abandonne les charges retenues contre 9 Égyptiens accusés d’avoir causé un naufrage qui a tué des centaines de personnes

{{#rendered}} {{/rendered}}

Un juge grec a rejeté les accusations portées contre neuf Égyptiens accusés d’avoir causé le naufrage d’un bateau qui a tué des centaines de migrants l’année dernière.

Le chalutier de pêche, transportant plus de 500 personnes de Libye vers l’Italie, a coulé, 104 personnes ont été secourues et 82 corps ont été retrouvés.

Des groupes internationaux de défense des droits de l’homme ont critiqué l’équité du procès en raison d’une enquête en cours sur la tentative de sauvetage des garde-côtes grecs.

Un juge grec a rejeté les accusations portées contre neuf Égyptiens accusés d’avoir causé le naufrage qui a tué des centaines de migrants l’année dernière et provoqué une onde de choc dans les opérations de protection des frontières et d’asile de l’Union européenne, après qu’un procureur a déclaré au tribunal que la Grèce n’était pas compétente.

Peu après l’ouverture du procès à Kalamata, dans le sud de la Grèce, la procureure Ekaterini Tsironi a recommandé que les accusations soient abandonnées, affirmant que la juridiction grecque ne pouvait pas être établie car le chalutier surpeuplé avait coulé en dehors des eaux territoriales grecques.

Plus de 500 personnes auraient coulé avec le chalutier qui voyageait de Libye vers l’Italie. Après le naufrage, 104 personnes ont été secourues – pour la plupart des migrants originaires de Syrie, du Pakistan et d’Égypte – et 82 corps ont été retrouvés.

9 HOMMES ACCUSÉS D’AVOIR CAUSÉ UN NAUFRAGE MORTEL EN MÉDITERRANÉE N’ÉTAIT MÊME PAS L’ÉQUIPAGE, DIT L’ÉQUIPE DE DÉFENSE GRECQUE

Les partisans ont applaudi et acclamé lorsque le juge a annoncé le rejet d’une affaire qui avait fait l’objet de critiques de la part d’organisations internationales de défense des droits de l’homme, qui affirmaient que le droit des accusés à un procès équitable était compromis parce qu’ils étaient jugés pendant l’enquête sur la tentative de sauvetage des garde-côtes grecs. est toujours en cours.

Plus tôt, un petit groupe de manifestants avait affronté la police anti-émeute devant le palais de justice. Aucun blessé grave n’a été signalé, mais deux personnes ont été arrêtées. Les agents des forces de police spéciales ont maintenu l’ordre dans la salle d’audience.

Les accusés, pour la plupart âgés d’une vingtaine d’années, risquaient la prison à vie s’ils étaient reconnus coupables de plusieurs accusations criminelles pour le naufrage du chalutier de pêche « Adriana » le 14 juin dernier au large des côtes sud de la Grèce.

L’avocat de la défense Spyros Pantazis avait auparavant demandé au tribunal de se déclarer incompétent pour juger l’affaire, arguant que le naufrage s’était produit en dehors des eaux territoriales grecques.

« Le tribunal ne devrait pas devenir un punisseur international », a déclaré Pantazis devant un panel de trois juges.

Kontaratou a interrogé les neuf accusés par l’intermédiaire d’un interprète. Les accusés ont déclaré que leur intention était de se rendre en Italie et non en Grèce, et plusieurs ont déclaré leur innocence.

Kontaratou a reconnu qu’il « n’y avait pas de Grecs à bord, qu’il n’était pas sous pavillon grec et que tous les documents font référence au (navire se trouvant) à 47 milles marins ».

L’année dernière, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié le naufrage d' »horrible ».

La pression s’accentue à nouveau sur les gouvernements européens pour qu’ils protègent la vie des migrants et des demandeurs d’asile qui tentent d’atteindre le continent, alors que le nombre de personnes voyageant illégalement à travers la Méditerranée continue d’augmenter chaque année.

Des avocats appartenant à des groupes grecs de défense des droits humains représentent les neuf Égyptiens, qui nient les accusations de contrebande.

« Il existe un risque réel que ces neuf survivants soient déclarés ‘coupables’ sur la base de preuves incomplètes et douteuses, étant donné que l’enquête officielle sur le rôle des garde-côtes n’est pas encore terminée », a déclaré Judith Sunderland, directrice associée. pour l’Europe et l’Asie centrale à Human Rights Watch.

Les autorités affirment que les accusés ont été identifiés par d’autres survivants et que les actes d’accusation sont basés sur leurs témoignages.

L’agence européenne de protection des frontières Frontex affirme que les détections illégales aux frontières de l’UE ont augmenté pendant trois années consécutives jusqu’en 2023, atteignant le niveau le plus élevé depuis la crise migratoire de 2015-2016 – en grande partie due aux arrivées aux frontières maritimes.