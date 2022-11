Un juge géorgien suspend l’interdiction de l’avortement imposée par l’État

Mme Kaye a salué la décision du juge McBurney comme un « soupir de soulagement » pour les résidents de Géorgie, mais elle a averti que la suspension de l’interdiction de six semaines n’était pas une solution à long terme pour protéger l’accès à l’avortement dans l’État.

“La décision d’aujourd’hui est une victoire pour la justice, la compassion et la médecine, mais nous savons que le gouverneur Kemp continuera d’essayer de remettre en vigueur sa cruelle interdiction”, a-t-elle déclaré. “Nous n’arrêterons pas de nous battre tant que chaque personne n’aura pas le pouvoir de décider si et quand avoir un enfant, en Géorgie et dans tout le pays.”