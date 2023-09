Un juge géorgien ordonne que l’identité des jurés reste secrète lors du procès Trump

Un juge a accédé à la demande du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, de restreindre les informations d’identification des jurés dans l’affaire d’ingérence électorale en Géorgie, selon un nouveau dossier judiciaire.

Dans une ordonnance de deux pages lundi, le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee, a imposé des limites strictes concernant l’identité des jurés impliqués dans tout procès à venir dans l’affaire contre l’ancien président Donald Trump et ses 18 coaccusés.

Les règles du tribunal restreignent l’utilisation d’équipements photographiques ou électroniques sans le consentement préalable d’un juge. L’ordonnance de McAfee offre des protections supplémentaires en interdisant de dessiner de manière identifiable ou d’enregistrer de toute autre manière des images, des déclarations ou des conversations de jurés ou de candidats jurés.

Le juge a en outre ordonné que les jurés et les candidats jurés soient identifiés uniquement par leur numéro dans les dossiers du tribunal pendant que le procès est en cours et a interdit la divulgation d’informations sur les jurés qui révéleraient leur identité, y compris leurs noms, adresses, numéros de téléphone ou informations d’identification sur leur emploi.

Le juge McAfee a autorisé des exceptions pour l’enregistrement audio de l’annonce du verdict par le président du jury ou des questions posées au juge.

L’ordonnance s’applique au procès de Kenneth Chesebro et de Sidney Powell, dont le procès conjoint doit commencer le 23 octobre, ainsi qu’au procès ultérieur des 17 autres accusés, dont Trump.

Le bureau de Willis et l’avocat d’un groupe d’intervenants des médias qui s’étaient opposés à la demande du procureur ont consenti à l’ordonnance, selon les notes déposées lundi.

La coalition médiatique, qui comprenait Associated Press, CBS News et l’Atlanta Journal-Constitution, avait demandé une ordonnance plus limitée, arguant que la demande de Willis restreindrait la capacité des agences de presse à rendre compte de manière significative du processus de sélection du jury.

Un avocat représentant la coalition des médias a refusé de commenter l’ordonnance de McAfee.

Willis a demandé ce mois-ci de garder secrets les noms et ressemblances des jurés lors de tout procès à venir. Dans son dossier, Willis a demandé à McAfee d’émettre une ordonnance qui empêcherait les caméras des salles d’audience de montrer les jurés et empêcherait également la publication des descriptions écrites des jurés.

Willis a déclaré qu’« il est clairement prévisible » que les jurés du procès seraient doxés si leur nom était rendu public, ajoutant que le doxing mettrait en péril la capacité des jurés à prendre des décisions impartiales dans l’affaire sans influence extérieure « les mettant à la fois en danger physique et matériel ». affectant le droit constitutionnel de tous les accusés à un jury juste et impartial.

Sa demande est intervenue après que les partisans de Trump ont publié sur un site Web marginal les prétendus noms et adresses des grands jurés impliqués dans l’acte d’accusation déposé le mois dernier. L’acte d’accusation, conformément à la loi de l’État, énumérait les noms des membres du grand jury mais pas leurs adresses ou autres informations personnelles.