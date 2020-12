Dans un jugement bizarre contre des grenouilles « bruyantes » dans un étang du village de Grignols en France, les tribunaux français ont décidé d’expulser les grenouilles (grenouilles) de Grignols, d’un étang.

Après une longue bataille juridique qui a duré plus de 9 ans, Michel et Annie Pecheras, habitants du village de Gringnols, ont reçu l’ordre de drainer l’étang de 300 mètres carrés qui abrite les amphibiens car ils créent tellement de bruit pendant l’accouplement. saison qu’il pourrait être mesuré jusqu’à 63 décibels à partir de la maison d’un voisin.

L’étang est sur la propriété du couple dans le village de Gringnols, à environ 70 miles à l’est de Bordeaux avec une population totale de 587 habitants. Le voisin de Pecherases, Jean-Louis Malfione, a déposé plainte pour la première fois en 2012, appuyé par un huissier et des témoins du bruit fort qui, selon lui, atteint 63 décibels lorsqu’il est enregistré depuis la fenêtre ouverte de sa chambre.

Le propriétaire Michel Pecheras, tout en parlant aux journalistes, a affirmé que Malfione ne leur avait jamais fait part de préoccupations et a déclaré qu’il avait à nouveau fouillé cet étang et l’avait déplacé de la propriété de son voisin il y a 12 ans. Il a également allégué que Malfione avait alors complimenté l’étang et avait également posé des questions sur les travaux d’excavation parce qu’il voulait aussi créer son propre étang.

Désormais, les Pecheras ont reçu un préavis de 90 jours pour vidanger l’étang «historique».

Pendant ce temps, certains groupes environnementaux s’opposent au juge et soutiennent que le drainage de l’étang nuirait à au moins six espèces de grenouilles protégées en France selon l’Association Cistude Nature, rapporte le Gardien.

Des groupes environnementaux comme la Société pour l’Etude et l’Amenagement de la nature dans le Sud-Ouest mènent campagne pour sauver l’espèce de grenouille protégée dans l’espoir de convaincre le public avec une pétition qui a recueilli plus de 94 000 signatures en deux jours.

La Société pour l’Etude et l’Amenagement de la nature dans le Sud-Ouest est en cours de recours devant la plus haute juridiction de France, la cour de cassation.

L’affaire fait des allers-retours entre les tribunaux locaux et régionaux depuis neuf ans avant d’être confirmée par un juge bordelais. La Société pour l’Étude et l’Aménagement de la

Nature Dans le Sud-Oues a également lancé un appel pour sauver et sauver les grenouilles avant que l’étang ne soit détruit, mais cela a échoué.