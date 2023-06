Un juge fédéral va reconsidérer la prise de contrôle de la tristement célèbre prison de Rikers Island à New York

NEW YORK (AP) – Une juge fédérale envisage une fois de plus la prise de contrôle du complexe pénitentiaire en difficulté de Rikers Island à New York, décrivant sa foi en son leadership comme «ébranlée» à la suite de récents rapports de violence, de blessures horribles et d’un manque de coopération qui a contrarié le contrôle judiciaire.

L’audience du tribunal d’urgence de mardi est intervenue après qu’un contrôleur fédéral supervisant le système pénitentiaire a décrit une série d’incidents inquiétants – y compris des décès de détenus et des blessures graves – que les responsables de la prison n’ont pas signalés comme l’exigeait le mois dernier.

Le contrôleur, Steve Martin, a déclaré que le commissaire des prisons de la ville l’avait personnellement fait pression pour qu’il ne publie pas publiquement un rapport sur ces conclusions, affirmant que cela « alimenterait les flammes de ceux qui croient que nous ne pouvons pas nous gouverner ».

En réponse, la juge de district américaine Laura Taylor Swain a ordonné aux avocats des détenus et de la ville de discuter officiellement d’une éventuelle structure de mise sous séquestre, une intervention extraordinaire qui mettrait fin au contrôle de la ville de New York sur l’une des prisons les plus grandes et les plus célèbres du pays. Swain a déclaré qu’elle examinerait la proposition en août.

Elle a également ordonné à la ville d’informer immédiatement le moniteur chaque fois que quelqu’un décède ou subit une blessure grave en détention, réprimandant les responsables de la prison pour avoir bafoué les exigences de déclaration mises en place à la suite d’un décret de consentement fédéral de 2015.

« Je trouve qu’il est malheureusement nécessaire de clarifier et de souligner les responsabilités qui ont été imposées par des ordonnances en place depuis des années », a-t-elle déclaré lors de l’audience vidéo de trois heures.

Les défenseurs des détenus affirment qu’une mise sous séquestre fédérale est nécessaire pour endiguer la violence sur Rikers Island, où 19 personnes sont mortes l’année dernière, le nombre le plus élevé en un quart de siècle. En novembre, le juge a rejeté les demandes de séquestre, laissant à la ville plus de temps pour entreprendre les réformes promises.

Le maire Eric Adams a vanté à plusieurs reprises le succès de ces efforts, soulignant une réduction des coupures et de l’absentéisme du personnel depuis qu’il a pris ses fonctions et nommé le Département de correction Louis Molina en janvier 2022.

Mais mercredi, la juge Swain a indiqué que sa position sur une prise de contrôle fédérale pourrait changer, affirmant que la confiance du tribunal dans la ville avait été « ébranlée par les incidents des dernières semaines ».

Elle a souligné un rapport publié par le contrôleur fédéral détaillant les incidents violents que les responsables de la prison auraient omis de signaler au contrôleur, y compris la mort d’un détenu qui aurait initialement subi une crise cardiaque, mais dont on a découvert plus tard qu’il était mort d’un fracture du crâne.

Un autre homme qui a tenté de fuir les agents de correction a été plaqué et paralysé du cou vers le bas, une blessure qui, selon le moniteur, n’a pas non plus été correctement signalée.

« L’approche du Département en matière de réforme s’est récemment caractérisée par des inexactitudes et un manque de transparence », a écrit l’observateur.

En plus de ses préoccupations concernant les reportages, la juge a également appelé les efforts des dirigeants de la ville « pour façonner l’opinion publique et la perception du public sur ces questions très graves ».

Au cours des dernières semaines, Adams et Molina ont autorisé certains journalistes à visionner des images de Rikers Island qui, selon eux, saperaient le récit du moniteur. Le Département de la correction a également déclaré qu’il cesserait d’alerter le public sur les décès de détenus.

Interrogé mercredi sur la stratégie médiatique de son agence, Molina a déclaré qu’il essayait de se protéger contre les critiques de mauvaise foi, arguant que les conclusions de l’observateur sur la violence chronique pourraient saper les efforts visant à stabiliser le système carcéral.

« Ce que j’essayais de faire comprendre au moniteur, c’est que nous avons un certain nombre de groupes qui veulent juste voir le département échouer parce que cela fait avancer leur position selon laquelle Rikers Island ou le système carcéral de la ville ne devrait pas exister », a déclaré Molina.

Jake Offenhartz, Associated Press