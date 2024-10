Un juge fédéral va mettre fin au programme de l’Alabama qui a purgé des milliers d’électeurs légaux

BIRMINGHAM, Alabama — Un juge fédéral a mis fin mercredi à un programme qui rendait inactifs des milliers d’électeurs légaux en Alabama, rétablissant le statut d’inscription actif pour les citoyens nés aux États-Unis et naturalisés avant les élections de novembre.

La juge de district américaine Anna Manasco s’est prononcée en faveur du ministère de la Justice et des groupes de défense des droits civiques et a émis une injonction préliminaire contre un programme de purge des électeurs lancé par le Le secrétaire d’État républicain Wes Allen en août. Le plus haut responsable électoral de l’État avait initialement présenté le programme comme un moyen de lancer le « processus » de suppression des « non-citoyens inscrits sur les listes électorales en Alabama ».

Le ministère de la Justice et une coalition de groupes d’immigration et de droits de vote ont poursuivi Allen, arguant devant le tribunal que le programme violait une loi fédérale interdisant la suppression systémique de noms des listes électorales 90 jours avant une élection fédérale.

Affirmant cet argument, Manasco a déclaré que le bureau du secrétaire d’État Allen « a dépassé la date limite pour les élections générales de 2024, avec des conséquences réelles pour des milliers d’Alabamiens qui, selon le secrétaire d’État, ont en fait légalement le droit de voter ».

La décision intervient moins d’une semaine après Le ministère de la Justice a déposé une plainte similaire en Virginie.

Dans le cadre de l’initiative du mois d’août, le bureau du secrétaire d’État a identifié 3 251 non-citoyens potentiels inscrits sur les listes électorales en utilisant les numéros d’étrangers collectés par les agences d’État sur les allocations de chômage et les demandes de permis de conduire. Il a ensuite demandé au conseil local des registres de rendre ces électeurs inactifs, ce qui ne les supprime pas immédiatement des listes électorales mais oblige le résident à fournir une vérification supplémentaire avant de voter.

La liste a également été remise au procureur général de l’Alabama pour « d’éventuelles poursuites pénales ».

Environ 2 000 des 3 251 électeurs rendus inactifs étaient des citoyens légalement enregistrés, selon le témoignage du chef de cabinet du secrétaire d’État, Clay Helms, mardi.

Plus de 900 des 3 251 électeurs initiaux ont prouvé qu’ils étaient des électeurs légaux en septembre, selon le témoignage de Helms. Mardi, moins d’un mois avant les élections, 1 000 autres ont été réactivés après que le bureau du secrétaire d’État a vérifié les informations sur les permis de conduire auprès de l’agence d’application de la loi de l’Alabama, a déclaré Helms. Ces électeurs ont reçu des cartes d’électeur enregistrées contenant les informations relatives au scrutin.

Au moins 159 personnes figurant sur la liste ont été « disqualifiées » après la purge du mois d’août, ce qui signifie qu’elles seront rayées des listes électorales.

Certains étaient des électeurs légaux qui ont soumis des formulaires de révocation par accident ou sur la base d’instructions confuses des responsables électoraux locaux, selon des documents judiciaires.

« Quelques-uns » des personnes disqualifiées ont indiqué sur les formulaires de radiation des électeurs qu’ils étaient des non-citoyens, selon le témoignage écrit de Helms.

Robert Overing, un avocat de la défense, a déclaré que le bureau du secrétaire Allen n’avait « aucune idée » du nombre d’électeurs légaux qui seraient impliqués dans le programme.

Manasco a déclaré que la décision d’Allen de renvoyer des milliers de ces électeurs innocents au procureur général pour une éventuelle enquête criminelle avait causé un « préjudice irréparable ».

L’injonction ordonnait au secrétaire d’État d’éduquer les responsables du comté et les agents électoraux, de publier un communiqué de presse et d’envoyer des lettres d’information aux électeurs récemment réactivés.

Manasco a statué que le secrétaire Allen est toujours autorisé à retirer les électeurs inéligibles avant les prochaines élections tant que cela ne fait pas partie du programme et sur une base individuelle.

Lors de l’audience de mardi, les avocats du secrétaire d’État ont souligné qu’aucun des électeurs inactifs n’avait été radié des listes électorales.

« Il n’y a pas de renvoi systématique parce qu’il n’y a pas de renvoi », a soutenu Robert Overing, avocat du secrétaire d’État.

Overing a fait valoir que le programme ne constituait qu’un « léger inconvénient » pour les électeurs légalement inscrits qui pouvaient toujours voter, à condition qu’ils vérifient leur statut à l’aide d’un formulaire supplémentaire.

Les avocats du ministère de la Justice et des groupes de défense des droits civiques ont tous deux fait valoir que les électeurs n’avaient pas reçu suffisamment d’informations sur la manière de réactiver leur statut d’inscription en août et qu’ils continuaient d’être confus par les informations incohérentes fournies par le bureau du secrétaire d’État.

« Le programme a semé le chaos et l’incertitude dans les élections de novembre 2024 et a créé un risque de privation du droit de vote », a déclaré mardi Kathryn Huddleston, avocate du Campaign Legal Center.

Manasco a déclaré que l’injonction préliminaire ne s’étendrait pas au-delà du vote de novembre, ajoutant qu’elle avait statué de manière restrictive sur le fait que le programme avait eu lieu dans les 90 jours suivant les prochaines élections.

Allen a refusé de commenter, invoquant un litige en cours. Mais une déclaration qu’il a donnée à l’Associated Press a déclaré : « c’est mon devoir constitutionnel de garantir que seuls les citoyens américains votent à nos élections ».

Michelle Canter Coen, avocate principale et directrice politique du Fair Election Center, a déclaré que la décision de mercredi envoie un message clair à tout le pays.

« Lorsqu’un État envoie un message comme celui-ci, cela porte préjudice à l’ensemble de l’électorat », a déclaré Canter Coen. « C’est une victoire pour les citoyens naturalisés et les électeurs légaux. »

Riddle rapporté de Montgomery. Riddle est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.