Un juge fédéral suspend le programme d’allégement de la dette de Biden pour les agriculteurs NON BLANCS en cas de contestation de la constitutionnalité des avantages fondés sur la race – RT USA News

Un juge fédéral du Wisconsin a émis une ordonnance restrictive gelant le programme de remise de prêts de l’administration Biden pour les agriculteurs non blancs, en attendant une décision sur la constitutionnalité des avantages en fonction de la couleur de la peau.

Le juge du tribunal de district américain William Griesbach a accordé l’ordonnance d’interdiction temporaire jeudi à Milwaukee, suspendant et mettant en péril un programme présenté par le Washington Post comme « la législation la plus importante pour les agriculteurs noirs depuis le Civil Rights Act » de 1964.





Aussi sur rt.com

Une revue médicale publie une étude attaquant la « blancheur » en tant que « maladie maligne ressemblant à un parasite »







L’initiative de 4 milliards de dollars – défendue dans le cadre de la campagne pour l’équité raciale du président Joe Biden – a été incluse dans le plan de secours Covid-19 qui a été promulgué en mars, bien qu’elle ne soit pas directement liée à la pandémie. Le programme a remboursé jusqu’à 120% des soldes de prêts détenus par les agriculteurs et les éleveurs – tant qu’ils étaient noirs, hispaniques ou d’une autre identité non blanche – pour aider à défaire le racisme systémique présumé dans l’agriculture.

L’affaire du Wisconsin, que le Wisconsin Institute for Law and Liberty (WILL) a déposée au nom de 12 agriculteurs blancs, est l’une des cinq poursuites intentées contre l’administration Biden pour contester la constitutionnalité de l’allégement de la dette uniquement aux agriculteurs de certaines ethnies.

« La cour a reconnu que le plan du gouvernement fédéral de conditionner et d’attribuer des prestations sur la base de la race soulève de graves préoccupations constitutionnelles et menace nos clients d’un préjudice irréparable. Le président de WILL, Rick Esenberg, a déclaré. « L’administration Biden sape radicalement les principes fondamentaux d’égalité devant la loi. »

L’un des plaignants, Adam Faust, producteur laitier du Wisconsin, a déclaré au Milwaukee Journal Sentinel que « Il ne devrait y avoir absolument aucun argent fédéral qui va nulle part en fonction de la race. »

Griesbach a été nommé à la magistrature par le président George W. Bush en 2002. Son ordonnance fait suite à une décision similaire dans une affaire impliquant un propriétaire de restaurant du Tennessee qui s’est vu refuser l’aide financière de Covid-19 parce qu’il était un homme blanc. À la fin du mois dernier, une cour d’appel a accordé une injonction temporaire contre le programme d’aide de 29 milliards de dollars de l’administration Biden pour les restaurateurs non blancs et féminins.





Aussi sur rt.com

Le tribunal se range du côté du propriétaire de restaurant de sexe masculin blanc qui n’était pas assez «désavantagé» pour l’aide de Biden contre le coronavirus







« Les dures réalités du gerrymandering racial de la Small Business Administration sont inévitables » Le juge Amul Thapar a déclaré dans la décision. Il a noté que l’administration Biden avait même donné la priorité à certains candidats minoritaires par rapport à d’autres, par exemple en fournissant une aide aux restaurateurs américains d’origine asiatique uniquement si leurs origines étaient en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, au Sri Lanka, au Bhoutan, aux Maldives ou au Népal.

Le moyen d’arrêter la discrimination fondée sur la race est d’arrêter la discrimination fondée sur la race.

Le procès du Wisconsin exige que l’administration Biden ne tienne pas compte de la race lors de l’administration des subventions d’allégement de la dette.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!