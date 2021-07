Un juge fédéral suspend l’application de l’interdiction de l’Arkansas sur les chirurgies, les hormones et les bloqueurs de puberté pour les enfants transgenres – RT USA News

Le gouvernement de l’État de l’Arkansas ne peut pas appliquer une loi interdisant aux médecins de fournir des traitements de confirmation de genre aux mineurs transgenres, a statué un juge fédéral, annulant temporairement l’interdiction alors qu’une action en justice contre l’ACLU se poursuit.

Le juge de district américain Jay Moody a accordé mercredi une injonction préliminaire contre la loi, se rangeant du côté de l’ACLU dans un procès lancé en mai. Le tribunal a jugé que priver les patients des traitements en question « à mi-chemin » causerait « dommage irréparable ».

« L’interdiction de la santé trans de l’Arkansas a été BLOQUÉE par le tribunal. Nous ne nous reposerons pas tant que cette loi cruelle et inconstitutionnelle n’aura pas été définitivement annulée », la branche de l’Arkansas de l’ACLU a dit de la décision.

RUPTURE: L’interdiction de la santé trans de l’Arkansas a été BLOQUÉE par le tribunal. Nous ne nous reposerons pas tant que cette loi cruelle et inconstitutionnelle n’aura pas été définitivement annulée. #Arnewspic.twitter.com/kNXsWvD9Pw – ACLU de l’Arkansas (@ArkansasACLU) 21 juillet 2021

Adoptée en avril par les législateurs de l’État, l’interdiction de traitement interdirait aux médecins de fournir des chirurgies de confirmation du sexe, des hormones ou des bloqueurs de la puberté aux patients de moins de 18 ans. Elle imposerait également des restrictions sur les fonds publics et la couverture d’assurance utilisée pour ces soins.

Avant l’injonction de mercredi, la loi devait entrer en vigueur le 28 juillet, mais ne sera désormais plus appliquée à mesure que la poursuite de l’ACLU avance.

LIRE LA SUITE: L’Arkansas devient le premier État à interdire la chirurgie, les hormones et les bloqueurs de la puberté pour les jeunes transgenres

Bien que la mesure ait été initialement bloquée par le gouverneur Asa Hutchinson, la législature de l’État contrôlée par les républicains a annulé son veto par de larges marges dans les deux chambres. Le gouverneur a réitéré son opposition à l’interdiction après la décision de Moody’s, prédisant qu’elle serait finalement annulée pour de bon.

« Bien qu’il s’agisse d’une décision préjudicielle, il semble que l’acte sera déclaré inconstitutionnel pour la même raison que j’y ai opposé mon veto » a-t-il déclaré mercredi dans un communiqué, ajoutant que l’interdiction « était trop extrême et n’a apporté aucun soulagement » pour les jeunes trans subissant déjà de tels traitements.

L’ACLU a poursuivi l’État en mai au nom de quatre adolescents transgenres et de deux médecins, arguant que l’interdiction de traitement est « cruel et inconstitutionnel » et serait « dévastateur pour les jeunes trans et leurs familles. » C’est l’un des nombreux cas similaires que l’organisation des libertés civiles poursuit actuellement, d’autres contestant les interdictions au niveau de l’État liées aux athlètes transgenres. Dans une autre décision Mercredi, un juge fédéral de Virginie-Occidentale s’est également rangé du côté de l’ACLU, empêchant l’État d’appliquer une loi visant à « protéger » femmes biologiques de concourir contre des hommes biologiques dans les sports scolaires.





Aussi sur rt.com

La Californie impose une interdiction aux voyages financés par l’État en Floride et dans 4 autres États en raison de lois LGBTQ « discriminatoires »







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !