Un juge fédéral se range du côté de l’administration Biden et bloque la mesure du Texas visant à arrêter le transport d’immigrants illégaux – RT USA News

Un juge fédéral s’est rangé du côté de l’administration Biden, bloquant temporairement le décret émis par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui cherchait à réprimer le transport d’immigrants illégaux par les autorités fédérales.

« Le décret exécutif cause un préjudice irréparable aux États-Unis et aux personnes que les États-Unis sont accusés de protéger, de mettre en danger la santé et la sécurité des non-ressortissants en détention fédérale, de mettre en danger la sécurité des forces de l’ordre fédérales et de leurs familles, et d’exacerber la propagation de [Covid]-19 », La juge Kathleen Cardone du district ouest du Texas à El Paso a écrit dans l’ordonnance mardi soir.

RUPTURE : un juge fédéral suspend temporairement le service de transport de migrants du gouverneur du Texas Abbott. Jusqu’au 13 août. Big Biden gagne. pic.twitter.com/bfHnikG1dd — Dianne Solis (@disolis) 3 août 2021

Le langage de Cardone fait écho textuellement à la plainte déposée vendredi par le ministère américain de la Justice, qui accusait Abbott d’avoir violé la clause de suprématie de la Constitution américaine et d’interférer avec l’application fédérale des lois sur l’immigration.

Abbott, un républicain, avait fait valoir que le gouvernement fédéral avait créé une crise constitutionnelle en refusant d’appliquer les lois sur l’immigration et en autorisant les migrants à entrer illégalement aux États-Unis – beaucoup d’entre eux infectés par Covid-19. Le gouverneur avait émis l’ordre mercredi dernier, autorisant les forces de l’ordre texanes à arrêter tout véhicule suspecté de transporter des migrants, citant les pouvoirs d’urgence qui lui ont été conférés pour faire face à la pandémie.





Aussi sur rt.com

Le ministère de la Justice de Biden poursuit le Texas pour une ordonnance restreignant le transport des migrants alors que le gouverneur Abbott revendique une « crise constitutionnelle »







L’injonction de Cardone est temporaire et sera en vigueur jusqu’au 13 août, date à laquelle le DOJ et le Texas devraient envoyer des avocats pour une audience de suivi et présenter leur dossier sur les raisons pour lesquelles l’ordonnance devrait être confirmée ou annulée. Abbott et le procureur général du Texas, Ken Paxton, ont juré de ne pas reculer.

L’épreuve de force intervient alors que le Département de la sécurité intérieure (DHS) a publié des informations préliminaires sur le nombre de passages frontaliers illégaux en juillet. Selon le secrétaire adjoint à la politique des frontières et de l’immigration, David Shahoulian, environ 210 000 personnes ont été appréhendées à la frontière américano-mexicaine le mois dernier – et jusqu’à présent en 2021, ce nombre a dépassé 1,1 million.

Débordée, la US Border Patrol a recouru à la libération des migrants à des ONG locales, qui les acheminent ensuite en bus et en avion vers l’intérieur des États-Unis.

Depuis janvier, l’administration Biden a éliminé ou annulé la plupart des politiques d’application des frontières de son prédécesseur. Lundi, cependant, une coalition d’ONG a poursuivi la Maison Blanche pour ne pas avoir supprimé le titre 42, qui autorise l’expulsion des personnes qui traversent illégalement la frontière pour des raisons de santé publique. Environ un tiers de toutes les familles qui ont traversé illégalement cette année ont été renvoyées en vertu de la règle, mais les enfants non accompagnés ont été exemptés – ce que les critiques disent avoir été maltraité par des trafiquants d’êtres humains.





Aussi sur rt.com

Des ONG poursuivent l’administration Biden pour l’application des lois aux frontières, alors que l’inondation de migrants se poursuit au Texas







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !