Un juge fédéral rejette une plainte concernant l’interdiction des entretiens enregistrés avec des détenus en Caroline du Sud

COLUMBIA, Caroline du Sud — Un juge fédéral a rejeté un procès essayant d’annuler l’interdiction, dans le système pénitentiaire de Caroline du Sud, de réaliser des entretiens en personne avec les détenus ou d’enregistrer leurs appels téléphoniques pour les diffuser.

L’Union américaine pour les libertés civiles souhaitait diffuser un podcast avec un condamné à mort et représente également une femme transgenre qui a tué sa mère alors qu’elle avait 13 ans, qui a été diagnostiquée derrière les barreaux avec une dysphorie de genre et qui poursuit le système pénitentiaire de l’État pour refus de soins.

Mais dans une décision rendue la semaine dernière, la juge fédérale Jacquelyn Austin a déclaré que le gouvernement peut restreindre la liberté d’expression dans les zones qu’il contrôle qui ne sont pas publiques et que les médias n’ont pas de droits spéciaux pour accéder aux prisonniers.

Le système pénitentiaire autorise les prisonniers et les journalistes à échanger des lettres.

Le Département des prisons de Caroline du Sud « maintient sa politique de longue date, qui permet aux détenus de répondre aux questions d’entretien par écrit. Nous sommes reconnaissants aux tribunaux de l’avoir reconnue et confirmée », a déclaré la porte-parole de l’agence, Chrysti Shain, dans un communiqué.

L’ACLU prévoit de faire appel de la décision du juge de rejeter sa plainte. L’organisation a déclaré que l’audition des détenus est particulièrement importante alors que l’État prévoit sa première exécution dans plus de 13 ans plus tard ce mois-ci, avec jusqu’à cinq autres à venir au printemps 2025.

« Nous continuons de croire que les habitants de Caroline du Sud méritent d’entendre ce qui se passe dans nos prisons et de l’entendre de la bouche des personnes qui le vivent », a déclaré Allen Chaney, directeur juridique de l’ACLU de Caroline du Sud.

Cette politique est en vigueur depuis près de 25 ans. Les responsables des prisons ont déclaré qu’elle protège les victimes de crimes afin que les auteurs ne deviennent pas célèbres et notoires et qu’elle rend les prisons plus sûres car les détenus ne peuvent pas envoyer de messages codés lors des entretiens.

L’ACLU a mentionné deux détenues dans sa plainte. Sofia Cano, une femme transgenre, souhaite discuter de sa plainte concernant le refus de soins, les conditions de détention et le traitement des personnes LGBTQ+ derrière les barreaux.

L’autre accusé est Marion Bowman, condamnée à mort pour avoir tué une femme en 2001 et brûlé son corps dans le coffre d’une voiture. Les avocats de Bowman ont fait valoir lors du procès que quelqu’un d’autre avait appuyé sur la gâchette.

Bowman veut raconter son histoire alors qu’il se prépare à demander la clémence du gouverneur pour changer sa condamnation à mort en prison à vie. La Cour suprême de l’État a programmé Bowman il serait le troisième détenu à mourir alors que les exécutions reprennent, ce qui signifie qu’il pourrait être mis à mort vers la fin novembre ou début décembre.

Le Département des services correctionnels autorise parfois l’entrée de caméras dans les prisons pour des reportages sur programmes spécifiques, comme les détenus qui enregistrent des livres pour leurs enfants ou qui apprennent des compétences professionnelles. Mais les médias doivent accepter de n’utiliser que les prénoms et de ne pas montrer de visages, de tatouages ​​ou d’autres éléments qui pourraient identifier un détenu.

Bien qu’ils ne puissent pas passer devant la caméra, les responsables de la prison ont déclaré que les détenus de Caroline du Sud peuvent écrire à n’importe qui, y compris aux journalistes, et que les détenus qui n’ont pas les moyens d’acheter des timbres ou du papier à lettres peuvent en obtenir.

Les détenus peuvent également autoriser les journalistes à figurer sur leurs listes téléphoniques, à condition que leurs propres propos ne soient pas enregistrés et rediffusés. L’Associated Press J’ai interviewé l’un des deux détenus qui ont tué quatre autres prisonniers de cette manière en 2017.

Alex Murdaugh, l’ancien avocat qui purge deux peines de prison à vie pour avoir tué sa femme et son fils, est également mentionné dans le procès de l’ACLU. j’ai eu des ennuis parce que son appel téléphonique enregistré avec son avocat a été diffusé dans le cadre d’un documentaire.

Les responsables de la prison ont déclaré que même si Murdaugh avait perdu ses privilèges et que son avocat avait été averti qu’il pourrait perdre l’accès non surveillé aux appels téléphoniques avec ses clients prisonniers s’il récidivait, le média n’a subi aucune conséquence.