Un juge fédéral rejette le procès de Disney contre DeSantis

Une juge d’État, Margaret Schreiber, a rejeté la requête de Disney visant à rejeter la contre-action. En novembre, cependant, elle a accédé à la demande de Disney de repousser la prochaine phase de l’affaire étatique jusqu’en mars; Disney avait accusé le district fiscal de traîner les pieds pour se conformer aux demandes de découverte.

Disney a depuis déposé une plainte connexe devant un tribunal d’État, accusant le district de ne pas se conformer aux demandes d’enregistrement public.

Le district fiscal, créé en 1967, était un outil crucial pour le développement de Disney World car il donnait à Disney un contrôle inhabituel sur les permis de construire, la protection incendie, la police, l’entretien des routes et la planification du développement. Aujourd’hui, Disney World comprend quatre parcs à thème, deux parcs aquatiques et 18 hôtels appartenant à Disney avec 267 piscines. La station emploie environ 75 000 personnes et attire environ 50 millions de visiteurs chaque année.

Le plan de croissance que Disney a mis en place avant que M. DeSantis et ses alliés ne prennent le contrôle du district – et qui est au centre de la bataille judiciaire de l’État – implique la construction possible de 14 000 chambres d’hôtel supplémentaires, d’un cinquième grand parc à thème et de trois petits parcs à thème. parcs. La société a déclaré qu’elle consacrerait plus de 17 milliards de dollars à la croissance de la station au cours de la prochaine décennie, une expansion qui créerait environ 13 000 emplois au sein de l’entreprise.

Mais Disney a menacé de revoir à la baisse ses ambitions en Floride, en fonction de l’issue de sa bataille pour le district fiscal.