Un juge fédéral rejette la règle d’asile de l’administration Biden pour les migrants

Un juge fédéral de Californie a annulé mardi les restrictions temporaires imposées par l’administration Biden aux migrants demandeurs d’asile, jugeant que le plan du gouvernement visant à réduire les passages illégaux à la frontière sud violé la loi fédérale. Le juge de district américain Jon S. Tigar s’est prononcé contre un système que l’administration Biden a imposé il y a plus de deux mois pénaliser les migrants qui traversent illégalement la frontière et récompenser ceux qui ont pris rendez-vous pour demander l’asile à la place.

Tigar a accédé à la demande du gouvernement de retarder l’entrée en vigueur de la décision pendant 14 jours pour laisser le temps aux responsables de faire appel.

Dans sa décision, Tigar s’est rangé du côté des groupes de défense qui l’avaient exhorté à rejeter les restrictions parce qu’ils ont déclaré qu’ils mettaient en danger les migrants et violaient la loi fédérale, qui stipule que toute personne sur le sol américain peut demander l’asile, quelle que soit la manière dont elle est arrivée.

Tigar a déclaré que la règle est « invalide à la fois sur le fond et sur le plan procédural ».

Le ministère de la Justice a signalé à Tigar lors d’une audience la semaine dernière qu’il ferait appel s’il se prononçait contre l’administration, mais les responsables n’ont fait aucun commentaire immédiat mardi. L’American Civil Liberties Union, qui a plaidé la cause des plaignants lors de l’audience, n’a pas non plus eu de réponse immédiate.

Un avocat de l’American Civil Liberties Union avait exhorté Tigar à laisser les migrants entrer aux États-Unis avant 14 jours, car beaucoup étaient en danger.

Les migrants en attente de rendez-vous dans des camps sordides dans les villes frontalières mexicaines ont été la cible de viols et d’enlèvements contre rançon, selon Human Rights First, une organisation à but non lucratif qui a suivi les incidents. Certains migrants ont été tués.

Les changements d’asile de Biden ont réduit les passages frontaliers. Mais les règles sont-elles légales ?

Les avocats de l’administration Biden avaient déclaré à Tigar dans des archives judiciaires que l’annulation des restrictions pourrait avoir un « impact chaotique » sur la frontière et qu’ils craignaient que les migrants ne se précipitent vers la frontière internationale et ne submergent la patrouille frontalière.

Tigar a écrit qu’il était conscient que depuis l’entrée en vigueur de la règle, le nombre d’arrestations à la frontière avait diminué et que l’annulation de la règle pourrait entraîner davantage de migrations.

Les autorités ont imposé les règles temporaires en mai alors qu’elles mettaient fin à une politique pandémique connue sous le nom de Titre 42 qui permettait aux agents frontaliers d’expulser rapidement les demandeurs d’asile sans audience.

Les règles présument que les migrants ne sont pas éligibles à l’asile s’ils ont franchi la frontière illégalement ou s’ils ont traversé un autre pays et n’y ont pas demandé de protection. Les demandeurs d’asile peuvent demander à entrer légalement aux États-Unis via une application ou si un résident américain les parraine pour entrer via un système appelé « libération conditionnelle ». Les migrants peuvent également demander à contourner les restrictions s’ils sont confrontés à un problème de santé grave ou à une menace imminente pour leur sécurité.

Après être entrés légalement, ils peuvent demander l’asile.

Les responsables de l’administration Biden affirment que les règles ont en partie contribué à une baisse de près de 42% des passages frontaliers illégaux en juin, le premier mois complet où la politique était en vigueur. La patrouille frontalière a procédé à 99 545 arrestations le mois dernier, le décompte mensuel le plus bas depuis l’entrée en fonction de Biden.

Pour bénéficier de l’asile, qui peut conduire à la citoyenneté américaine, un migrant doit avoir une crainte fondée d’être persécuté dans son pays d’origine en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou d’une autre caractéristique.

Les demandes d’asile ont grimpé en flèche ces dernières années pour atteindre un sommet historique de plus de 1,5 million, selon le Transactional Records Access Clearinghouse de l’Université de Syracuse, ce qui fait craindre que les migrants prétendent avoir peur d’entrer aux États-Unis, où ils peuvent vivre et travailler légalement pendant des années en attendant une audience devant les tribunaux de l’immigration en retard.

La plupart des demandeurs d’asile perdent leur dossier, ont déclaré des responsables, mais ils sont rarement expulsés en raison du manque de personnel et des politiques qui découragent l’expulsion de migrants profondément enracinés aux États-Unis.

La frontière sud « étrangement calme » après un changement de politique concernant les demandeurs d’asile

La décision de Tigar mardi fait écho à ses décisions antérieures sur la question sous l’administration Trump, qui avait institué des restrictions similaires sur les demandeurs d’asile.

En 2018, Tigar a temporairement empêché l’administration Trump de refuser l’asile aux migrants qui traversaient illégalement la frontière sud. La Cour d’appel des États-Unis pour le 9e circuit et la Cour suprême ont refusé de surseoir à cette décision.

Tigar a également annulé une règle de 2019 qui interdisait aux migrants de demander l’asile s’ils n’avaient pas demandé refuge dans un pays qu’ils traversaient pour se rendre à la frontière américano-mexicaine. La règle ne s’applique pas aux citoyens mexicains.

Blas Nuñez-Neto, le haut responsable de la politique frontalière au Département de la sécurité intérieure, a déclaré la semaine dernière qu’il craignait que les tribunaux de l’immigration en retard ne deviennent un attrait pour les migrants, qui paient aux passeurs 10 000 $ à 15 000 $ pour les emmener dans des voyages périlleux à la frontière, y compris des randonnées de 50 milles à travers le Darien Gap, la jungle reliant l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.

« Nous voyons le système judiciaire devenir essentiellement une voie légale par procuration permettant aux personnes d’entrer aux États-Unis et de travailler pendant qu’elles sont ici », a-t-il déclaré lors d’un événement organisé par le Migration Policy Institute, un groupe de réflexion.

Le directeur des tribunaux de l’immigration, David Neal, a déclaré lors de l’événement que les agents de l’immigration déposaient deux fois plus de cas que les juges ne jugeaient.

Les juges sont sur la bonne voie pour traiter près de 500 000 affaires cette année, un record, mais ils s’attendent à 1 million de nouvelles affaires cette année.