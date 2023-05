Un juge fédéral prolonge l’arrêt temporaire des juges nommés dans la capitale du Mississippi

JACKSON, Miss. (AP) – Un juge fédéral a prolongé lundi son ordonnance qui empêche temporairement le juge en chef de la Cour suprême du Mississippi de nommer des juges dans la capitale de Jackson et le comté où il se trouve, tous deux majoritairement noirs.

La nouvelle ordonnance du juge de district américain Henry Wingate pourrait durer jusqu’au 9 juin, donnant aux avocats le temps de développer davantage les arguments sur le droit des citoyens d’élire les juges.

Wingate a entendu des heures de témoignages lundi dans un procès intenté par les sections nationales, étatiques et locales de la NAACP, qui conteste une loi de l’État que le gouverneur républicain Tate Reeves a signée en avril.

L’organisation de défense des droits civiques soutient que la loi adoptée par la législature de l’État à majorité blanche et contrôlée par les républicains crée une inégalité de traitement pour les résidents du comté de Jackson et Hinds par rapport aux résidents du reste de l’État. La capitale et le comté de Hinds sont à la fois majoritairement noirs et gouvernés par des démocrates.

Carroll Rhodes, un avocat de la NAACP, a demandé au tribunal : « Pourquoi choisir le comté de Hinds ? »

Les responsables de la nouvelle loi ont déclaré lors de la session législative qu’ils essayaient de lutter contre la criminalité. Les opposants ont déclaré que la loi piétine l’autonomie locale.

La loi élargirait la police d’État à l’intérieur de la ville de Jackson et créerait un nouveau tribunal dans une partie de Jackson avec un juge qui serait nommé par le juge en chef du Mississippi. Cela permettrait également au juge en chef de nommer quatre juges pour travailler aux côtés des quatre juges élus de la cour de circuit du comté de Hinds jusqu’en 2026.

Les arguments de lundi étaient centrés sur la manière dont les juges du Mississippi sont choisis – la question la plus immédiate car le juge en chef était censé nommer les juges peu de temps après que le gouverneur a signé la loi.

La Constitution du Mississippi précise que les électeurs élisent les juges des tribunaux de circuit, qui traitent les affaires pénales et civiles. Une loi de l’État promulguée avant cette année autorise certaines exceptions pour la nomination des juges, notamment lorsqu’un gouverneur choisit quelqu’un pour pourvoir un poste vacant après le décès ou la démission d’un juge et lorsque le juge en chef nomme des juges pour aider avec un rôle judiciaire bondé.

Mark Nelson, un avocat représentant le juge en chef Mike Randolph, a fait valoir lundi qu’aucun juge en chef ne devrait être poursuivi pour avoir accompli des actes judiciaires. Nelson a également déclaré que Randolph « est menotté pour plaider le fond » dans le procès contre lui parce que les règles judiciaires exigent que le juge en chef reste neutre.

Rhodes a fait valoir que la nomination des juges est un acte exécutif ou administratif, et non un acte judiciaire. Rhodes a déclaré que si la nouvelle loi créerait une discrimination contre les résidents du comté de Jackson et Hinds, les plaignants n’accusent pas Randolph lui-même de discrimination.

Rex Shannon, procureur général adjoint spécial de l’État, a déclaré que le comté de Hinds est différent des autres comtés car Jackson est la plus grande ville de l’État et le siège du gouvernement de l’État. Shannon a également déclaré que Jackson et le comté de Hinds avaient des taux de criminalité élevés et un gouvernement local « dysfonctionnel », et que le tribunal de circuit du comté de Hinds avait un arriéré d’affaires.

« C’est un problème qui affecte tout le monde, Votre Honneur, quelle que soit la race », a déclaré Shannon à Wingate.

Le 15 mai, un juge d’un tribunal d’État a rejeté une action en justice similaire, écrivant que la nomination des juges ne viole pas la constitution de l’État. Les plaignants ont fait appel de cette décision devant la Cour suprême du Mississippi.

Emily Wagster Pettus, Associated Press