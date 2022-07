Un juge fédéral prend le contrôle de la prison du Mississippi

JACKSON, Miss (AP) – Un juge fédéral a pris le contrôle d’une prison du Mississippi après avoir cité des conditions «gravement déficientes» dans l’établissement.

Dans une décision de vendredi, le juge Carlton Reeves du district sud des États-Unis du Mississippi a placé le centre de détention Raymond du comté de Hinds à Raymond sous séquestre. Le juge nommera bientôt un expert, appelé « séquestre », pour gérer provisoirement l’établissement dans l’espoir d’en améliorer les conditions.

“Après amplement de temps et d’opportunités, malheureusement, il est clair que le comté est incapable ou ne veut pas gérer ses affaires”, a écrit le juge. « Une intervention supplémentaire est nécessaire. Il est temps de nommer un séquestre.

Reeves a déclaré que les carences en matière de supervision et de dotation en personnel entraînaient “une gamme étonnante d’agressions, ainsi que des décès”. Sept personnes sont mortes l’année dernière alors qu’elles étaient détenues à la prison, a-t-il dit.

Les responsables du comté ont déclaré qu’ils digèrent toujours l’ordonnance et déterminent s’ils feront appel, a rapporté WLBT-TV.

Selon Hernandez Stroud, avocat au Brennan Center for Justice de la NYU School of Law, les juges fédéraux et d’État n’ont ordonné des mises sous séquestre ou un transfert de contrôle similaire pour les prisons et les prisons qu’environ huit fois.

Les détails régissant la mise sous séquestre seront décidés par Reeves.

“Ce à quoi ressemble cette ordonnance de mise sous séquestre est totalement à la discrétion du tribunal”, a déclaré Stroud. “Quels pouvoirs donner au séquestre, combien de temps la mise sous séquestre devrait-elle durer – ce sont des questions que le juge Reeves déterminera.”

Reeves a écrit dans sa décision que les niveaux de dotation en personnel de l’établissement sont “particulièrement flagrants”.

“Les lacunes persistantes en matière de personnel et de supervision enhardissent les gangs et encouragent la circulation répandue de la contrebande, y compris les stupéfiants et les armes”, a écrit Reeves. “Le personnel pénitentiaire continue de recevoir une formation inadéquate concernant l’utilisation de la force, comme l’utilisation des tasers.”

Il a également écrit que les portes des cellules ne se verrouillent toujours pas et que le manque d’éclairage dans les cellules rend la vie “misérable pour les détenus qui y vivent et empêche les gardiens de surveiller adéquatement les détenus”. Il a également déclaré que les gardes se tournaient parfois vers le sommeil au lieu de surveiller les caméras dans la salle de contrôle.

La décision de Reeves intervient des mois après avoir accepté de réduire le décret de consentement de 2016 de la prison du comté avec le gouvernement fédéral pour remédier aux «conditions inconstitutionnelles» à Raymond et dans deux autres établissements qui composent le système pénitentiaire du comté de Hinds.

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press