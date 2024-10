Un juge fédéral ordonne à Google d’ouvrir sa boutique d’applications Android à la concurrence

SAN FRANCISCO– Un juge fédéral a ordonné lundi à Google de démolir les murs numériques protégeant sa boutique d’applications Android de la concurrence, en guise de punition pour le maintien d’un monopole illégal qui a contribué à étendre l’empire Internet de l’entreprise.

L’injonction émise par le juge de district américain James Donato obligera Google à apporter plusieurs changements auxquels la société de Mountain View, en Californie, avait résisté, y compris une disposition qui obligera son Play Store pour les applications Android à distribuer des magasins d’applications tiers concurrents afin que les consommateurs peuvent les télécharger sur leur téléphone s’ils le souhaitent.

L’ordonnance du juge rendra également accessibles aux concurrents les millions d’applications Android de la bibliothèque Play Store, leur permettant ainsi de proposer une sélection compétitive.

Donato donne à Google jusqu’en novembre pour effectuer les révisions dictées dans sa commande. La société avait insisté sur le fait qu’il faudrait 12 à 16 mois pour concevoir les mesures de protection nécessaires pour réduire les risques que des logiciels potentiellement malveillants se frayent un chemin dans les magasins d’applications Android concurrents et infectent des millions de téléphones Samsung et d’autres appareils mobiles fonctionnant sur son logiciel Android gratuit.

La refonte ordonnée par le tribunal vise à empêcher Google d’isoler la concurrence sur le marché des applications Android dans le cadre d’un effort visant à protéger un système de commissions qui a été une aubaine pour l’une des entreprises les plus prospères au monde et a contribué à élever la valeur marchande de son la société mère Alphabet Inc. à 2 000 milliards de dollars.

Google a déclaré dans un article de blog qu’il demandera au tribunal de suspendre les modifications en attente et fera appel de la décision du tribunal.

Donato a également statué que, pendant une période de trois ans se terminant le 1er novembre 2027, Google ne pourra pas partager les revenus de son Play Store avec quiconque distribue des applications Android ou envisage de lancer une plateforme ou un magasin de distribution d’applications Android. Il ne peut pas non plus payer les développeurs, ni partager les revenus, afin qu’ils lancent une application sur le Google Play Store en premier ou exclusivement, et ne peut pas conclure d’accords avec les fabricants pour préinstaller le Google Play Store à un emplacement spécifique sur un appareil Android. . Il ne pourra pas non plus exiger que les applications utilisent son système de facturation ou dire aux clients qu’ils peuvent télécharger des applications ailleurs et potentiellement à moindre coût.

Le Play Store gagne des milliards de dollars chaque année depuis des années, principalement grâce aux commissions de 15 à 30 % que Google impose sur les transactions numériques effectuées dans les applications Android. Il s’agit d’une structure tarifaire similaire à celle qu’Apple déploie dans sa boutique d’applications pour iPhone – une structure qui a incité le fabricant de jeux vidéo Epic Games à intenter des poursuites antitrust il y a quatre ans dans le but de favoriser la concurrence, ce qui pourrait contribuer à faire baisser les prix pour les fabricants d’applications et consommateurs.

Un juge fédéral principalement du côté d’Apple dans une décision de septembre 2021 qui a été confirmée par une cour d’appel. Toujours, un jury a favorisé Epic Games après l’achèvement d’un procès de quatre semaines achevé l’année dernière et a rendu un verdict qui a qualifié le Play Store de monopole illégal.

Cela a incité une autre série d’audiences cette année pour aider Donato à déterminer les mesures à prendre pour rétablir une concurrence loyale. Google a fait valoir qu’Epic Games recherchait des changements extrêmes, imposant à l’entreprise des coûts pouvant atteindre 600 milliards de dollars. Epic a soutenu que Google pourrait uniformiser les règles du jeu pour aussi peu que 1 million de dollars. On ne sait pas exactement combien coûteront à Google les modifications ordonnées par Donato.

Bien qu’Epic ait perdu son procès antitrust contre Apple, la décision de Donato pourrait encore avoir des effets d’entraînement sur la boutique d’applications iPhone alors qu’un autre juge fédéral se demande si Apple facilite suffisamment la promotion de différentes manières par lesquelles les consommateurs peuvent payer pour les transactions numériques. Apple a reçu l’ordre d’autoriser les liens dans l’application vers des systèmes de paiement alternatifs dans le cadre de la décision de la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers dans cette affaire, mais Epic affirme que cette disposition est compromise par la création d’un autre système de commission qui étouffe le choix du consommateur.

Le prochain remaniement du Play Store pourrait n’être que le premier choc indésirable que la loi antitrust inflige à Google. Dans la plus grande affaire antitrust intentée par le ministère américain de la Justice depuis un quart de siècle, le juge de district américain Amit Mehta a déclaré en août que Google le moteur de recherche dominant constitue un monopole illégalégalement, et se prépare maintenant à entamer des audiences sur la manière de punir Google pour ce mauvais comportement. Google fait appel de la décision de Mehta dans l’affaire du moteur de recherche dans l’espoir d’éviter une pénalité qui pourrait nuire encore plus à son activité que les modifications ordonnées dans le Play Store.