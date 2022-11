Un juge fédéral nomme un séquestre pour gérer la prison du Mississippi

Commentez cette histoire Commentaire

JACKSON, Miss – Un juge fédéral a nommé un séquestre pour gérer temporairement une prison près de la capitale du Mississippi afin d’améliorer les conditions. Le juge de district américain Carlton Reeves a sélectionné lundi Wendell M. France Sr., consultant en sécurité publique, ancien administrateur correctionnel et membre de 27 ans du département de police de Baltimore pour remédier aux «conditions inconstitutionnelles en cours» au centre de détention Raymond du comté de Hinds.

Le 29 juillet, Reeves a placé la prison sous séquestre après avoir cité les mauvaises conditions des prisonniers. Reeves a déclaré que les carences en matière de supervision et de dotation en personnel entraînaient “une gamme étonnante d’agressions, ainsi que de décès”. Sept personnes sont mortes l’année dernière alors qu’elles étaient détenues à la prison, a-t-il déclaré dans sa décision de juillet.

Reeves a également écrit que les portes des cellules ne se fermaient pas et qu’un manque d’éclairage dans les cellules rendait la vie “misérable pour les détenus qui y vivent et empêchait les gardiens de surveiller adéquatement les détenus”. Il a également déclaré que les gardes dormaient parfois au lieu de surveiller les caméras dans la salle de contrôle.

Le président du conseil d’administration du comté de Hinds, Credell Calhoun, a déclaré au Mississippi Free Press que les autorités locales évalueront leurs options juridiques pour savoir comment réagir.

Selon Hernandez Stroud, avocat au Brennan Center for Justice de la NYU School of Law, les juges fédéraux et d’État n’ont ordonné des mises sous séquestre ou un transfert de contrôle similaire pour les prisons et les prisons qu’environ huit fois.

La France a commencé sa transition vers son rôle mardi, mais il n’aura pas le contrôle opérationnel total de la prison avant le 1er janvier. Selon les termes de la mise sous séquestre énoncés par Reeves dans les documents judiciaires, la France disposera de 120 jours à compter de la date de sa nomination. d’élaborer un projet de plan réformant les conditions de détention.

La France a été choisie parmi quatre candidats. Après avoir mené des entretiens, Reeves a choisi la France sur la base de sa «diverse expérience dans les services correctionnels et la direction du système de justice pénale», selon les archives judiciaires. Il sera indemnisé 16 000 $ par mois.

En plus de son expérience en tant que policier, France a été secrétaire adjoint du département de la sécurité publique et des services correctionnels du Maryland, où il a géré un budget de 22 millions de dollars et 400 employés, a déclaré Reeves. Il a également travaillé comme consultant pour le ministère américain de la Justice.

Un profil d’emploi en ligne pour la France montre également qu’il est le président d’une société de conseil qui fournit “un service de témoin expert aux agences gouvernementales fédérales, étatiques, municipales et aux avocats privés”.