Un juge fédéral ne bloquera pas la suspension du droit de porter des armes à feu dans certains parcs et terrains de jeux du Nouveau-Mexique

SANTA FE, Nouveau-Mexique (AP) —

Un juge fédéral a ouvert la voie mercredi à l’application d’une ordonnance de santé publique qui suspend le droit de porter une arme à feu dans les parcs publics et les terrains de jeux de la plus grande région métropolitaine du Nouveau-Mexique.

L’ordonnance du juge de district américain David Urias rejette une demande des défenseurs des droits des armes à feu visant à bloquer les restrictions temporaires sur les armes à feu à mesure que les contestations judiciaires progressent.

Il s’agit d’une victoire pour la gouverneure Michelle Lujan Grisham et son plaidoyer en faveur de restrictions temporaires sur les armes à feu en réponse aux récentes fusillades dans l’État qui ont tué des enfants.

Cette impasse n’est qu’une parmi tant d’autres à la suite d’une décision de la Cour suprême des États-Unis l’année dernière élargissant le droit aux armes à feu, alors que les dirigeants des États politiquement de tendance libérale explorent de nouvelles voies de restrictions.

Au Nouveau-Mexique, les tentatives de restrictions ont déclenché une fureur de protestations publiques, incité les Républicains à appeler à la destitution du gouverneur et élargi les divisions parmi les hauts responsables démocrates.

Lujan Grisham, un démocrate, a continué de faire valoir cette semaine que certains espaces publics sensibles devraient être interdits au port d’armes à feu ouvert ou dissimulé.

Les défenseurs des droits des armes à feu ont déposé toute une série de poursuites et de requêtes en justice visant à bloquer les restrictions imposées par son ordonnance, arguant que même une nouvelle version réduite priverait les résidents de la région d’Albuquerque du droit de porter en public pour se défendre en vertu du 2e amendement.

Mais en rejetant la demande d’injonction, le juge a statué que les plaignants n’avaient pas démontré de chances substantielles de succès devant le tribunal. Il a rejeté les arguments selon lesquels les restrictions sur les armes à feu dans les lieux « sensibles » devraient s’appliquer uniquement aux emplacements destinés aux fonctions gouvernementales essentielles, comme les lieux de vote, et non aux terrains de jeux.

« Compte tenu de la reconnaissance par la Cour suprême des écoles comme lieux sensibles et de l’analogie judicieuse entre les écoles et les terrains de jeux… la Cour estime que la reconnaissance de ce qui constitue un lieu sensible pourrait très bien être déterminée par le type de fonction qui s’y déroule ainsi que par la question de savoir si une population vulnérable – comme les enfants – utilise de tels endroits », a écrit Urias.

Urias a également déclaré qu’il semble « plausible, bien que non certain » que le gouverneur puisse « démontrer une tradition historique nationale de restrictions sur les armes à feu dans les parcs publics des villes ».

L’ordonnance initiale du gouverneur aurait suspendu le droit de port d’arme dans la plupart des lieux publics de la région d’Albuquerque, tandis que la version actuelle s’applique uniquement aux parcs et terrains de jeux publics, avec une exception qui garantit l’accès à un champ de tir municipal. Les restrictions étaient liées à un seuil statistique de crime violent qui s’applique uniquement à Albuquerque et ses environs.

La police d’État est habilitée, en vertu de cet ordre, à imposer des sanctions civiles et une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars, mais le shérif et le chef de la police d’Albuquerque ont refusé de l’appliquer.

Le reste de l’ordre de santé publique est resté intact, y compris les directives concernant les inspections mensuelles des marchands d’armes à feu dans tout l’État, les rapports sur les victimes par balle dans les hôpitaux du Nouveau-Mexique, les analyses des eaux usées pour détecter les substances illicites dans les écoles, les programmes de remise en toute sécurité pour les propriétaires d’armes à feu qui choisissent de mettre hors service leurs armes à feu. ils n’en veulent plus et plus encore.

Une ordonnance d’interdiction temporaire qui bloquait auparavant les restrictions sur les armes à feu devait expirer mercredi en fin de journée.

Morgan Lee, Associated Press