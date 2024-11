Un juge fédéral met fin à l’interdiction « de facto » d’utiliser les fonds de campagne ; le sénateur de l’État Ortiz y Pino a fait don de 200 $ pour un atelier étudiant

1er novembre — Le sénateur vétéran Jerry Ortiz y Pino d’Albuquerque a utilisé son compte de campagne en 2021 pour faire un don de 200 $ pour un atelier d’été pour un lycéen.

Cette modeste dépense a ensuite été jugée illégale en vertu de la loi sur les rapports de campagne de l’État, mais un juge fédéral a décidé cette semaine que l’interdiction des dons de bienfaisance à des particuliers était en soi problématique.

Ainsi, la juge de district américaine Margaret Strickland de Las Cruces a suspendu, au moins pour le moment, toute application de cette disposition par le bureau du secrétaire d’État du Nouveau-Mexique – pour tout candidat politique ayant de l’argent de campagne à dépenser.

Strickland a accepté la demande d’Ortiz y Pino visant à obtenir une injonction préliminaire pour empêcher la secrétaire d’État Maggie Toulouse Oliver de renvoyer ces dépenses de campagne à des fins civiles et pénales.

« La menace de préjudice aux droits de parole politique du premier amendement du sénateur Ortiz y Pino l’emporte sur le préjudice qu’une injonction préliminaire pourrait causer au secrétaire Toulouse Oliver », a écrit Strickland. « … (L)a Cour estime qu’une injonction ne portera pas atteinte à l’intérêt public. Interdire une loi qui restreint le discours politique favorise l’intérêt public. »

Cette décision intervient après qu’Ortiz y Pino, un démocrate, ait poursuivi en justice le secrétaire d’État Toulouse Oliver en mars, affirmant que son application de cette partie de la loi sur les rapports de campagne violait le premier amendement. Son bureau a demandé à Ortiz y Pino de rembourser les 200 dollars versés sur ses fonds de campagne, mais il a refusé. Elle a porté l’affaire devant le bureau du procureur général de l’État et la Commission nationale d’éthique, qui n’ont pris aucune mesure.

Ortiz y Pino, qui ne se présente pas à la réélection cette année, a signalé la dépense de 200 $ dans son rapport de financement de campagne déposé auprès du secrétaire d’État. L’argent a été versé à la lycéenne Ariana Alvarado pour « soutenir ses efforts académiques afin qu’elle puisse participer à un atelier d’une semaine à l’extérieur de l’État… pour les lycéens », indique son procès.

La loi du Nouveau-Mexique autorise les candidats politiques à utiliser les fonds de campagne pour faire des dons de bienfaisance non pas à des particuliers, mais uniquement à des organisations à but non lucratif qui relèvent de l’article 501©(3) de l’Internal Revenue Code. Ces fonds de campagne peuvent également servir aux dépenses d’une campagne et aux dépenses des législateurs pour le courrier, le téléphone et les déplacements pour servir les électeurs. Mais les législateurs ne peuvent pas utiliser les fonds pour leurs frais personnels ou de subsistance lors d’une session législative.

Il est trop tard pour engager des poursuites pénales en raison du délai de prescription de trois ans, a estimé le juge.

Par ailleurs, la Commission nationale d’éthique, habilitée à intenter une action civile, a informé Ortiz y Pino que « les circonstances spécifiques entourant la dépense (de Mme Alvarado), y compris le moment et le montant de la dépense contestée, en plus du fait que le sénateur Ortiz y Pino ne cherche pas à être réélu, ne soutiennent pas ensemble l’utilisation des ressources et du personnel de la Commission pour engager une action civile liée à cette dépense.

Ortiz y Pino a déclaré que son trésorier de campagne et l’avocat d’Albuquerque, Phillip Baca, estimaient en particulier que la secrétaire d’État avait outrepassé ses pouvoirs en exigeant que seules les contributions caritatives puissent être versées à une organisation 501(c)(3). L’affaire devrait se poursuivre sur la question de savoir si une injonction permanente doit être émise.

Un porte-parole du secrétaire d’État a déclaré au Journal cette semaine qu’aucune décision n’avait été prise quant à savoir si l’agence ferait appel de la décision du juge.

Ortiz y Pino a déclaré dans une interview au Journal que ce qui est important est que les candidats déclarent ces dépenses dans les rapports de financement de campagne déposés auprès du secrétaire d’État. « Si vous donnez de l’argent à votre belle-sœur ou à une personne potentielle en échange d’un soutien, ce genre de situation serait différent », a-t-il ajouté.

Dans les documents déposés au tribunal, il a noté que l’élève de l’école secondaire Cibola, qui n’était pas un électeur, avait collecté des fonds pour assister à un atelier destiné aux étudiants du secondaire intéressés par les carrières en santé.

La décision de Strickland déclarait qu’une injonction préliminaire n’empêcherait pas, comme Toulouse Oliver l’avait soutenu, l’État d’appliquer la loi sur les rapports de campagne ; « Il lui sera simplement interdit au préalable d’appliquer (l’) interdiction de facto d’utiliser les fonds de campagne pour faire des dons caritatifs à des particuliers. »

Le juge a également estimé que le secrétaire d’État n’avait présenté aucune preuve démontrant qu’une interdiction de donner des contributions caritatives à des particuliers avait été promulguée pour empêcher la corruption en échange de contrepartie.

Citant un avis judiciaire antérieur selon lequel les dépenses d’un candidat ne font rien pour corrompre le candidat, a-t-elle écrit, « une injonction préliminaire n’affaiblira pas la confiance du public en empêchant le Nouveau-Mexique de réglementer la corruption en contrepartie (ou son apparence). »