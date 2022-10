Un juge fédéral lève l’ordonnance du tribunal sur la prison pour jeunes du Mississippi

JACKSON, Miss (AP) – Un juge fédéral a levé un décret de consentement fédéral d’une décennie régissant une prison pour jeunes dans la capitale du Mississippi.

L’ordonnance initiale du tribunal a été rendue en 2012 et prolongée à plusieurs reprises. Dans une décision du 13 octobre, le juge du tribunal de district américain Daniel P. Jordan a accepté la demande du comté de Hinds de mettre fin au décret de consentement sur le centre de justice pour mineurs Henley-Young Patton à Jackson.

Le décret, qui ordonnait à la prison d’améliorer ses conditions, découlait d’un recours collectif intenté en 2011 par le Southern Poverty Law Center et Disability Rights Mississippi. La poursuite alléguait des “pratiques inhumaines et inconstitutionnelles” dans l’établissement, “y compris l’isolement régulier d’enfants dans de petites cellules pendant 20 à 23 heures par jour et leur soumission à une privation sensorielle”.

Les enfants « languissaient dans leurs cellules, bénéficiant d’un accès sporadique aux services éducatifs et aux services de conseil », selon les archives judiciaires. La poursuite alléguait également que les détenus ayant de graves besoins en santé mentale se voyaient «fréquemment refuser les services nécessaires pour traiter leur état».

Les responsables du comté disent que les conditions se sont améliorées à l’intérieur de la prison. Avec la levée du décret, la prison peut augmenter le nombre de détenus qu’elle détient en même temps.

«Pendant (10) ans, le comté a fonctionné en vertu de ce décret de consentement, mais à la suite des progrès que nous avons réalisés, ainsi que des mesures prises par notre dernier conseil (de superviseurs) au cours de la dernière année, le tribunal nous a permis de mettre fin au décret », a déclaré Tony Gaylor, avocat du conseil de surveillance du comté de Hinds. “C’était une bataille qui a impliqué beaucoup de dépenses et plusieurs moniteurs de tout le pays, mais de nombreux changements ont eu lieu.”

En mars, le comté a demandé la levée du décret, citant l’augmentation du nombre de crimes chez les jeunes, selon WLBT-TV. Avec la levée de l’ordonnance fédérale, l’établissement peut accueillir davantage de détenus.

Les responsables de la prison ont déclaré que des problèmes sont survenus après que la prison a dû commencer à héberger des mineurs accusés d’être des adultes. Ces détenus ne pouvaient plus être détenus au centre de détention Raymond. Un autre juge fédéral a pris le contrôle du centre de détention de Raymond en juillet, citant des conditions “gravement déficientes” dans l’établissement.

Marshand Crisler, directeur exécutif de Henley-Young, a déclaré que la prison disposait de suffisamment de lits pour détenir jusqu’à 80 détenus mineurs, mais qu’elle ne pouvait contenir que 32 personnes en vertu de l’ordonnance fédérale. “Pourtant, les jeunes du ‘monde libre’ dans tout le comté continuent de commettre des crimes suffisamment graves pour que ces mineurs soient inculpés comme des adultes”, a déclaré Crisler.

Eric Dorsey, le coordinateur de l’assurance qualité pour Henley-Young, a déclaré que le comté avait révisé ou créé 115 nouvelles politiques en réponse au décret de consentement.

The Associated Press