Un juge fédéral lève l’ordonnance du tribunal sur la prison pour jeunes du Mississippi

L’ordonnance initiale du tribunal a été rendue en 2012 et prolongée à plusieurs reprises. Dans une décision du 13 octobre, le juge du tribunal de district américain Daniel P. Jordan a accepté la demande du comté de Hinds de mettre fin au décret de consentement sur le centre de justice pour mineurs Henley-Young Patton à Jackson.

Le décret, qui ordonnait à la prison d’améliorer ses conditions, découlait d’un recours collectif intenté en 2011 par le Southern Poverty Law Center et Disability Rights Mississippi. La poursuite alléguait des “pratiques inhumaines et inconstitutionnelles” dans l’établissement, “y compris l’isolement régulier d’enfants dans de petites cellules pendant 20 à 23 heures par jour et leur soumission à une privation sensorielle”.