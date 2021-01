Un juge fédéral a rejeté le procès du représentant républicain du Texas, Louie Gohmert, qui visait à donner à Mike Pence le pouvoir d’annuler l’élection présidentielle lors d’un décompte officiel des votes la semaine prochaine.

Le juge de district américain du Texas, Jeremy Kernodle, nommé par Trump, a rejeté vendredi la plainte, jugeant que les plaignants n’avaient pas « qualité pour agir » et alléguait « une blessure qui n’est pas assez traçable » au vice-président.

La liste d’électeurs « suppléants » du GOP de Gohmert et de l’Arizona avait poursuivi Pence pour élargir ses pouvoirs, afin qu’il puisse uniquement déterminer quel collège électoral compte compter lorsqu’il préside la session du 6 janvier du Congrès pour officialiser la victoire du président élu Joe Biden.

Le Collège électoral a cimenté la victoire 306-232 de Biden à la mi-décembre et les multiples efforts juridiques de la campagne du président Trump pour contester les résultats ont échoué.

Le représentant républicain du Texas Louie Gohmert (à droite) a poursuivi le vice-président Mike Pence dans une dernière tentative pour maintenir Trump au pouvoir, affirmant qu’il « pouvait exercer l’autorité exclusive et la seule discrétion pour déterminer les votes électoraux à compter pour un État donné »

Le président Donald Trump (à gauche), photographié de retour à la Maison Blanche jeudi avec la première dame Melania Trump (à droite), aurait été mécontent que le ministère de la Justice soit intervenu au nom du vice-président Mike Pence pour écraser un procès visant à donner à Pence le pouvoir d’annuler l’élection

Le procès a nommé Pence, qui a un rôle en grande partie cérémonial dans les procédures de la semaine prochaine, en tant que défendeur et a demandé au tribunal de rejeter la loi de 1887 qui précise comment le Congrès gère le dépouillement des votes.

Dans un nouveau dossier vendredi après-midi, Gohmert a fait valoir que Pence est plus puissant qu’un «ouvreur d’enveloppe glorifié en chef».

«En vertu de la Constitution, il a le pouvoir de mener cette procédure comme il l’entend», a écrit Gohmert.

«Il peut compter les votes des électeurs certifiés par l’exécutif d’un État, ou il peut préférer une liste concurrente d’électeurs dûment qualifiés. Il peut ignorer tous les électeurs d’un certain état. C’est le pouvoir que lui confère la Constitution.

Le juge du district américain du Texas, Jeremy Kernodle, nommé par Trump, a rejeté le procès de Gohmert en raison d’un manque de « qualité pour agir »

Les experts juridiques ont fortement désapprouvé l’évaluation de Gohmert.

Dans le dossier du DOJ jeudi soir, l’avocat de Pence, le sous-procureur général adjoint John Coghlan, a souligné une erreur fondamentale dans cette affaire – pour intenter des poursuites, le demandeur et le défendeur doivent être en opposition.

Dans ce cas, les intérêts de Gohmert et Pence sont alignés.

« Le vice-président n’est pas le défendeur approprié dans ce procès », a écrit Coghlan. « Le vice-président – le seul accusé dans cette affaire – est ironiquement la personne même dont ils cherchent à promouvoir le pouvoir. »

« Une poursuite visant à établir que le vice-président a le pouvoir discrétionnaire sur le décompte, intentée contre le vice-président, est une contradiction juridique ambulante », a noté Coghlan dans un dossier jeudi soir.

Le département a déclaré, en effet, que la poursuite s’oppose aux procédures de longue date énoncées dans la loi, «pas aux actions que le vice-président Pence a prises», il ne devrait donc pas être la cible de la poursuite.

Le rejet de la plainte intervient alors que le président Donald Trump était mécontent que le ministère de la Justice ait répondu au nom de Pence dans le procès.

Le New York Times a rapporté que Trump a appelé Pence vendredi matin pour exprimer sa surprise face au développement. Le président a exprimé davantage son mécontentement aux autres, ont déclaré des sources à Maggie Haberman du journal.

Trump et ses alliés ont déposé une cinquantaine de poursuites contestant les résultats des élections, et presque toutes ont été rejetées ou abandonnées. Il a également perdu deux fois à la Cour suprême.

Vendredi, un certain nombre d’électeurs «suppléants» du Michigan ont déposé un mémoire dans l’affaire.

Si Trump avait gagné le Michigan, ces personnes auraient été les membres de l’État du Collège électoral.

Cependant, comme Trump n’a pas remporté le Michigan, les électeurs de l’État sont démocrates – et ont voté en faveur de Biden à Lansing le 14 décembre.

Dans des documents judiciaires, les électeurs voyous disent que « avec la permission et l’approbation de l’Assemblée législative du Michigan », ils ont voté en faveur du président Donald Trump « au moment, au lieu et de la manière requis par la loi de l’État du Michigan et la loi sur le décompte électoral ».

Dans le même temps, le gouverneur et le secrétaire d’État du Michigan ont nommé une liste d’électeurs distincte et concurrente qui a voté au Michigan pour l’ancien vice-président Joseph R. Biden, malgré les preuves de fraude électorale massive dans plusieurs États commise au nom de Biden. changé les résultats électoraux dans le Michigan, l’Arizona, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin et d’autres États qui ont également présenté des listes concurrentes d’électeurs présidentiels », indique le document du tribunal.

Vendredi, Trump a continué à pousser ses partisans à venir à Washington, DC pour protester le jour où Pence supervisera une session du Congrès au cours de laquelle les votes du collège électoral sont comptés.

La Maison Blanche de Trump a soutenu l’effort visant à ce que des électeurs « suppléants » se présentent dans les capitales des États pour voter le 14 décembre, afin que ces votes puissent être utilisés pour contester les résultats réels du collège électoral lorsque le Congrès se réunira le 6 janvier.

Le groupe n’avait pas l’autorisation de la législature du Michigan – la police de l’État du Michigan bloquant leur accès à la capitale – mais ils avaient obtenu l’approbation de la Maison Blanche.

Le 14 décembre, l’assistant de la Maison Blanche, Stephen Miller, a révélé un complot visant à ce que des électeurs républicains distincts votent pour Trump dans les principaux États du swing, notamment la Pennsylvanie, la Géorgie, le Michigan, le Wisconsin, l’Arizona, le Nevada et le Nouveau-Mexique.

« Au moment où nous parlons, aujourd’hui, une liste d’électeurs alternative dans les États contestés va voter et nous allons envoyer ces résultats au Congrès », a déclaré Miller sur « Fox & Friends ». «Cela garantira que tous nos recours juridiques restent ouverts. Cela signifie que si nous gagnons ces affaires devant les tribunaux, nous pouvons ordonner que ces électeurs suppléants soient accrédités.

C’est là qu’intervient le procès Gohmert.

Le procès fait valoir que la loi sur le décompte électoral, qui a été adoptée en 1887, viole le 12e amendement, qui décrit la procédure d’élection du président et du vice-président.

L’amendement, qui a été ratifié en 1804, dit que «le président du Sénat doit, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrir tous les certificats et les votes sont comptés».

Alors que le procès vise à donner à Pence un pouvoir sans précédent de choisir parmi des listes d’électeurs, les législateurs ont la possibilité de contester le décompte, le sénateur Josh Hawley affirmant qu’il s’opposerait aux résultats de certains États.

Le procès fait valoir que le «président du Sénat», qui est Pence, a la seule autorité pour déterminer les votes à compter.

« Que, en ce qui concerne les listes électorales concurrentes de l’État d’Arizona ou d’autres États contestés, le douzième amendement contient les mécanismes exclusifs de règlement des différends, à savoir que (i) le vice-président Pence détermine quelle liste d’électeurs compte les votes, ou ni pour cet État », dit le procès.

Les juristes ont qualifié le raisonnement de risible.

Laurence Tribe, professeur à la Harvard Law School, a tweeté que l’effort de Gohmert « pourrait être le procès le plus stupide de tous », ajoutant qu’il était « incroyablement stupide ».

« L’idée que le vice-président a le pouvoir exclusif de déterminer s’il faut ou non compter les votes électoraux soumis par un État, ou laquelle des soumissions concurrentes à compter, est incompatible avec une bonne compréhension de la Constitution », a déclaré Edward Foley, professeur de droit à l’Ohio State University. dit The Hill.

Gohmert se joindra également à l’effort soutenu par plus de 140 républicains de la Chambre pour s’opposer au décompte des voix lors de la session du Congrès.

Le Congrès a le pouvoir de rejeter les votes des collèges électoraux – bien qu’il ne l’ait jamais fait.

Si un député et un sénateur signent tous deux une objection, les législateurs débattent du bien-fondé de cette objection pendant deux heures, puis votent.

Le sénateur Josh Hawley, un républicain du Missouri, a déclaré qu’il déposerait des objections, mais il n’a pas dit combien de votes des États il protesterait.

Cet effort, qui pourrait prolonger la session du 6 janvier pendant des heures, voire des jours, est voué à l’échec, car seule une majorité simple est nécessaire pour renverser une objection.

Avec les démocrates au contrôle de la Chambre et suffisamment de républicains s’opposant au complot au Sénat, la victoire de Biden obtiendra le sceau d’approbation du Congrès.