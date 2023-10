Washington DC

CNN

—



Un juge fédéral de Californie a laissé entendre vendredi que Google, Meta, Snap et TikTok pourraient très probablement devoir faire face à des allégations de consommateurs selon lesquelles les sociétés de médias sociaux auraient nui à la santé mentale des jeunes Américains avec des fonctionnalités addictives intégrées à leurs plateformes respectives – et que la responsabilité de Big Tech Le bouclier de protection, connu sous le nom d’article 230, pourrait ne pas suffire à faire échouer ces réclamations.

Le juge supervisant le litige – qui comprend près de 200 cas individuels contre les sociétés de médias sociaux – a déclaré à plusieurs reprises que les entreprises technologiques pourraient ne pas être en mesure d’échapper à leur responsabilité pour ce que les consommateurs plaignants prétendent être de vastes préjudices causés aux enfants américains par les terriers algorithmiques et les filtres d’image. qui encouragent les troubles de l’alimentation ou les flux de contenu illimités.

Si les poursuites étaient autorisées, cela pourrait porter un coup dur à l’industrie technologique, qui repousse actuellement une attaque juridique à l’échelle nationale contre ses services liée à des allégations de santé mentale. Et cela pourrait marquer un tournant dans la façon dont les tribunaux ont interprété l’article 230, une loi radicale de 1996 qui a exempté les sites Web d’un large éventail de poursuites ciblant leurs décisions de modération de contenu.

Cette semaine, des dizaines d’États a déposé une poursuite fédérale pratiquement identique contre Meta, alléguant que l’entreprise savait que la conception de ses plateformes de médias sociaux avait été préjudiciable aux enfants. Huit autres États ont intenté des poursuites similaires devant leurs tribunaux respectifs. (En réponse, Meta a déclaré qu’elle s’engageait à offrir des expériences sûres en ligne.)

S’adressant vendredi aux avocats des consommateurs plaignants et des entreprises technologiques, la juge de district Yvonne Gonzalez Rogers du tribunal de district américain du district nord de Californie a déclaré qu’elle n’était pas convaincue par les arguments selon lesquels soit toutes les réclamations devraient être rejetées, soit aucun d’entre eux.

Elle a également exprimé son scepticisme face aux affirmations des avocats du secteur selon lesquelles les entreprises technologiques n’ont aucune obligation légale de garantir la sécurité de leurs plateformes pour les enfants.

Gonzalez Rogers a critiqué les consommateurs plaignants pour avoir formulé une série d’allégations désorganisées et leur a reproché de paraître présenter de nombreuses plaintes concernant le contenu qui apparaît sur les plateformes de médias sociaux, au lieu de se concentrer sur les décisions de conception qui servent ce contenu aux utilisateurs.

Néanmoins, a-t-elle déclaré, il incombe aux plateformes technologiques de prouver pourquoi elles devraient rejeter les affaires à un stade précoce du litige.

Et elle a souligné les limites potentielles de l’article 230 lors de deux échanges critiques. Dans l’un d’entre eux, elle a déclaré qu’il y avait « des décisions plus objectives en matière de fonctionnalité » faisant l’objet de litiges que de simples décisions de modération de contenu qui seraient protégées par l’article 230.

“Il ne me semble pas que l’on puisse y échapper”, a déclaré Gonzalez Rogers.

Plus tard, elle a suggéré qu’« il n’est pas clair pour moi que l’ensemble soit rejeté » en raison de l’article 230, ce qui implique que certaines réclamations pourraient être rejetées tandis que d’autres survivent.

L’audience de plus de quatre heures a vu les avocats se battre sur de nombreuses théories juridiques sur la responsabilité, et il est toujours possible que Gonzalez Rogers rejette certaines réclamations sur la base de facteurs autres que l’article 230.

Mais une chose est sûre, Gonzalez Rogers a déclaré : « Vos frais de facturation dépassent aujourd’hui mon salaire annuel. »