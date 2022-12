Un juge fédéral fustige les procureurs de Miami pour avoir espionné la défense

MIAMI (AP) – Un juge de Miami a réprimandé les procureurs fédéraux pour avoir ordonné à un témoin coopérant d’espionner ses coaccusés – puis avoir menti au tribunal pour dissimuler une faute qui, selon lui, violait leur droit constitutionnel à un procès équitable.

Dans une décision excoriante non scellée mercredi, le juge Darrin Gayles a déclaré que le procureur américain adjoint H. Ron Davidson et son ancien co-conseil Elijah Levitt avaient violé les garanties du sixième amendement de trois hommes reconnus coupables dans un procès de fraude postale en 2017 et condamnés à plus de six ans. en prison.

“Les actions du gouvernement enfreignent les principes fondamentaux du système de justice pénale américain : l’intégrité des tribunaux, la légitimité du processus contradictoire et l’assurance de la justice”, a écrit Gayles dans un avis publié il y a trois semaines, annulant les condamnations des hommes et ordonnant une nouveau procès.

“La Cour ne tolérera pas les violations délibérées des droits constitutionnels des accusés ou la tromperie des officiers de justice”, a-t-il ajouté.

L’affaire tournait autour d’une fraude par tirage au sort menée par quatre amis essayant de faire croire à des personnes âgées sans méfiance qu’elles avaient gagné un gros prix en échange de plus de 50 $.

Peu de temps avant d’être inculpés en 2015, les quatre hommes – Matthew Pisoni, Marcus Pradel, Victor Ramirez et John Leon – ont conclu un accord de défense conjointe pour partager des informations qui devaient rester confidentielles en vue du procès.

Plus tard, à l’insu de ses coaccusés, Leon a accepté de coopérer avec le gouvernement en échange de la clémence. Mais malgré son retournement, Leon a continué à assister à des séances de stratégie avec les autres hommes, ne révélant pas son nouveau statut et rapportant aux procureurs des informations précieuses qui pourraient donner un coup de pouce au gouvernement.

Lorsque les avocats représentant les hommes se sont plaints, les procureurs ont dit au juge Gayles qu’ils ne savaient pas que Leon était devenu un voyou et avait “envahi le camp de la défense”. Ils ont affirmé en outre que toute information privilégiée qu’il avait obtenue était soit immatérielle, soit quelque chose qu’ils savaient déjà.

Se rangeant du côté du gouvernement, le juge Gayles a autorisé la poursuite du procès et les hommes ont été reconnus coupables d’un seul chef de complot en vue de commettre une fraude postale.

Mais l’affaire a commencé à se dénouer juste avant que les hommes ne se présentent en prison.

Une lente goutte à goutte des révélations des procureurs contredisant les affirmations antérieures au tribunal a conduit le juge Gayles à retarder la reddition des hommes – ils sont depuis lors libres sous caution – alors qu’il menait une enquête.

Les transcriptions et autres documents scellés qui ont été révélés lors d’une enquête interne parallèle du ministère de la Justice montrent que les procureurs étaient non seulement au courant de l’espionnage de Leon, mais lui ont également demandé de recueillir des informations – y compris des notes et un calendrier – auprès de ses coaccusés. Pour éviter une trace écrite, tout élément important devait être communiqué verbalement à l’équipe de poursuite, a déclaré Gayles.

Lorsque Leon a exprimé son malaise face à l’idée, « Davidson a répondu que Leon voulait gagner du temps, et c’est ce qu’il faut », selon le témoignage fourni par son avocat aux enquêteurs.

“La triste vérité est que l’équipe de poursuite a menti à la Cour”, a écrit Gayles. « Les nouvelles révélations montrent que l’invasion n’était pas simplement une déviation de la norme ; au contraire, il était incontestablement inconstitutionnel.

Le bureau du procureur américain à Miami n’a fait aucun commentaire, pas plus que les avocats représentant Levitt et Davidson.

Ricardo Bascuas, professeur de droit à l’Université de Miami, a déclaré que c’est au moins la troisième fois ces dernières années que des avocats de la défense surprennent des procureurs fédéraux à Miami “ignorant de manière flagrante” les droits constitutionnels des accusés. Mark Lapointe, qui a été confirmé cette semaine par le Sénat américain en tant que nouveau procureur américain pour le sud de la Floride, devrait traiter la question en priorité, a-t-il déclaré.

“La culture là-bas semble tolérer le non-respect de l’ordre constitutionnel et de l’état de droit”, a-t-il déclaré.

Davidson, diplômé de la faculté de droit de l’Université de Chicago, poursuit des affaires de fraude dans le district sud de la Floride depuis plus d’une décennie.

Levitt a été nommé par l’ancien gouverneur Rick Scott pour devenir juge au tribunal du comté de Miami-Dade en 2018. Il a brusquement démissionné cet automne, affirmant qu’en raison de «problèmes familiaux», il ne vivrait plus dans le comté – une obligation de s’asseoir sur le banc. Un site Web récemment mis à jour pour son cabinet, Levitt Legal, répertorie une adresse dans le comté voisin de Broward.

“Ce fut un honneur et un privilège de servir ma communauté en tant que juge d’un tribunal de comté en administrant la justice en vertu des lois que nous partageons tous”, a-t-il écrit dans une lettre annonçant sa démission.

David Markus, un avocat représentant l’un des accusés et qui, avec sa femme, Mona Markus, a plaidé les allégations d’inconduite au cours des cinq dernières années, a célébré la décision.

“En cette saison des fêtes, nous remercions le juge Gayles, qui nous a donné à tous l’espoir que notre système de justice pénale puisse traiter tout le monde équitablement et exiger que les procureurs respectent les mêmes règles que tout le monde”, a-t-il déclaré.

Joshua Goodman, l’Associated Press