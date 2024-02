Un juge fédéral exhorte Biden à envisager un soutien américain « indéfectible » au génocide « plausible » d’Israël à Gaza

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un juge fédéral a imploré le président Joe Biden de réfléchir à son soutien « indéfectible » à ce que les autorités internationales ont qualifié de génocide palestinien.

Mais le juge qui supervise un procès sans précédent intenté par un groupe de familles palestiniennes et de groupes humanitaires qui accusaient l’administration Biden de complicité dans le génocide a a rejeté l’affaire, concluant qu’il est limité par le précédent et la séparation des pouvoirs pour ordonner au président de s’arrêter.

“Il est de l’obligation de chacun de faire face au siège actuel de Gaza”, a écrit mercredi le juge de district américain Jeffrey S White dans une ordonnance, “mais c’est aussi l’obligation de cette Cour de rester dans les limites de sa compétence”.

Sa décision fait suite à l’audience historique de la semaine dernière en Californie, au cours de laquelle les avocats du ministère américain de la Justice ont exhorté le juge à classer l’affaire, tandis que plusieurs plaignants – dont un médecin qui s’est exprimé par vidéo depuis un hôpital de Rafah – ont fourni un témoignage captivant alléguant le comportement de M. Biden. l’échec à prévenir le génocide à Gaza en vertu des obligations du droit international et fédéral.

« Il existe de rares cas dans lesquels le résultat souhaité est inaccessible à la Cour », a écrit le juge White. “C’est l’un de ces cas.”

Il a déterminé qu’il était « lié par le précédent et la division de nos branches coordonnées du gouvernement pour s’abstenir d’exercer sa juridiction sur cette affaire ».

Des manifestants manifestent devant un tribunal fédéral à Oakland, en Californie, lors d’une audience dans le cadre d’un procès alléguant la complicité du président Joe Biden dans le génocide palestinien. (Reuters)

Mais suite à une décision préliminaire de la Cour internationale de Justice, « il est plausible que la conduite d’Israël équivaut à un génocide », a écrit le juge.

« Cette Cour implore les accusés d’examiner les résultats de leur soutien indéfectible au siège militaire contre les Palestiniens à Gaza », a-t-il déclaré.

Il s’agit d’une proposition remarquable de la part d’un tribunal fédéral du principal allié d’Israël lors de sa campagne en cours à Gaza, où plus de 25 000 personnes, dont plus de 11 000 enfants, ont été tuées depuis le 7 octobre dans ses bombardements de représailles après les attaques du Hamas en Israël qui ont tué environ 1 200 personnes. .

Le procès fédéral contre M. Biden, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le secrétaire d’État Antony Blinken a été déposé en novembre par le Centre pour les droits constitutionnels au nom du Dr Omar Al-Najjar et des groupes humanitaires Defence for Children International – Palestine et Al-Haq, comme ainsi que des plaignants ayant des familles à Gaza, qui ont tous perdu des proches à cause des attaques israéliennes ou font partie des dizaines de milliers de personnes qui ont été violemment déplacées.

Ils ont demandé au tribunal une injonction qui mettrait un terme à toute aide militaire ou soutien diplomatique supplémentaire à Israël pendant sa campagne.

Le procès de 89 pages présente une chronologie de la campagne militaire israélienne ainsi que des déclarations de responsables israéliens « démontrant une intention de détruire le peuple palestinien à Gaza, notamment en utilisant des descriptions déshumanisantes, fréquemment associées aux campagnes de génocide et de persécution ».

L’administration du président Biden « a refusé d’utiliser son influence considérable pour appeler à la fin des bombardements, interrompre les livraisons d’armes ou prendre des mesures pour mettre fin au siège des populations palestiniennes à Gaza », selon les plaignants.

Le président « a sciemment fourni une aide qui a eu un effet substantiel sur la commission des violations du droit international par Israël, et en particulier sur les actes sous-jacents de génocide consistant à tuer, causant de graves dommages corporels ou mentaux et infligeant à la population palestinienne des conditions de vie calculées pour apporter concernant sa destruction », selon le procès.

Il était peu probable que l’affaire progresse, mais l’affaire est « monumentale » dans le sens où c’est la première fois que des Palestiniens ont pu témoigner devant un palais de justice américain de l’impact du soutien américain aux actions d’Israël, selon Defense for Children International – Palestine. Miranda Cleland, responsable du plaidoyer, dont l’organisation est la principale plaignante dans cette affaire.

« Un grand nombre de ces atrocités sont retransmises en direct sur les réseaux sociaux, et les gens ordinaires du monde entier peuvent constater par eux-mêmes ce qui se passe », a-t-elle déclaré. L’indépendant la semaine dernière. « Les tribunaux évoluent plus lentement que le peuple, bien sûr, et le peuple a clairement fait comprendre à Biden et à son administration que la plupart des Américains ne soutiennent pas cela. »

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré L’indépendant lors d’un point de presse à la Maison Blanche la semaine dernière, l’administration n’a pas voulu commenter le procès, mais a ajouté que « rien n’a changé dans la position ferme du président selon laquelle nous devons continuer à garantir qu’Israël ait ce dont il a besoin pour se défendre ».

Ceci est une histoire en développement