Un juge fédéral exclu de l’appel d’un condamné à mort de l’Idaho en raison de son amitié avec le procureur

Un juge fédéral de l’Idaho a été démis d’une affaire intentée par le condamné à mort Thomas Creech en raison de son refus de se récuser en raison d’une amitié de longue date avec le procureur du comté d’Ada, Jan Bennetts, nommé dans le procès de Creech.

Un panel de trois juges de la 9e Cour d’appel des États-Unis a statué à l’unanimité mercredi en faveur de Creech dans ses efforts pour obtenir La juge de district américaine Amanda Brailsford démis de son dossier. Le même jour, Creech était dont l’exécution est prévue mois prochain.

Les juges ont ordonné que le cas de Creech soit renvoyé au district de l’Idaho pour la réaffectation d’un nouveau juge fédéral.

« Les faits dans cette affaire nous laissent fermement convaincus que l’incapacité du tribunal de district à se récuser était fondée sur une erreur de droit manifeste », lire l’avis écrit par le juge du circuit américain Jay Bybee. « Nous estimons que la juge Brailsford a clairement commis un abus de pouvoir discrétionnaire en ne se récusant pas. »

Brailsford a refusé une demande de commentaires de l’homme d’État de l’Idaho par l’intermédiaire de son assistante judiciaire, Anna Goitiandia.

La décision de la 9e Circuit Court of Appeals des États-Unis a été signalé pour la première fois par la télévision publique de l’Idaho.

Creech, 74 ans, à presque un demi-siècle d’incarcération, est le condamné à mort le plus ancien de l’Idaho.

On ne sait pas exactement quand le dossier de Creech pourrait être réaffecté ou si cela pourrait retarder son exécution, désormais prévue pour le 13 novembre. Stephen Kenyon, greffier des tribunaux du district de l’Idaho, n’a pas pu proposer de calendrier précis jeudi, et les avocats de Creech avec le Les services fédéraux de défense de l’Idaho ont refusé de commenter.

Brailsford s’est prononcée plus tôt dans le cas de Creech contre la demande d’injonction de ses avocats pour empêcher l’exécution de leur client, et a ensuite refusé de se récuser en raison d’un conflit d’intérêts découlant de sa relation de 30 ans avec Bennetts. Ils ont travaillé auprès du même juge de la 9e Cour d’appel des États-Unis de 1993 à 1994 et ont développé une amitié qu’ils ont entretenue au fil des années et qu’ils ont reconnue publiquement.

La juge de district américaine Amanda K. Brailsford a été nominée pour ce poste par les sénateurs américains Mike Crapo et Jim Risch, R-Idaho. Elle a été confirmée à l’unanimité par le Sénat américain en mai 2023.

Bennetts, par exemple, était l’un des deux orateurs lors de l’assermentation de Brailsford en tant que juge à la Cour d’appel de l’Idaho en 2019, selon le dossier de la cour d’appel fédérale. Lors de cet événement, Brailsford a qualifié Bennetts de « cher ami » et les a qualifiés d’« âmes sœurs ». Brailsford s’est également récusée une fois d’une affaire devant la Cour d’appel de l’Idaho dans laquelle Bennetts a été poursuivie, ont noté les avocats de Creech dans leur argumentation.

Bennetts, qui est actuellement candidat à la réélectionn’a pas répondu à une demande de commentaires d’un homme d’État suite à la décision. Un porte-parole de son bureau a refusé de commenter mercredi les propos de Creech. dernier arrêt de mort.

« La nature de l’amitié du juge Brailsford avec Bennetts pèse en faveur de la récusation », a écrit Bybee dans son avis. « Un observateur raisonnable pourrait remettre en question l’impartialité du juge Brailsford dans une affaire susceptible de remettre en cause la réputation professionnelle et éthique de Bennetts. »

Creech allègue une mauvaise conduite du procureur

Creech était partant pour bilan en janvier à la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’Idaho pour savoir s’il fallait réduire sa peine de mort à la prison à vie. Le bureau du procureur du comté d’Ada s’est opposé à l’octroi de la commutation de peine, arguant que Creech était responsable non seulement des cinq meurtres – dont trois dans l’Idaho – pour lesquels il avait été reconnu coupable, mais au moins six autres à travers l’Ouest.

En présence de Bennetts, la procureure adjointe du comté d’Ada, Jill Longhurst, a allégué à la commission des libérations conditionnelles que Creech était coupable de Affaire classée vieille de 50 ans meurtre de Daniel A. Walker dans le comté de San Bernardino, en Californie, en octobre 1974. Longhurst n’a fourni aucune preuve spécifique et a depuis pris sa retraite de ses fonctions.

Creech n’a jamais été inculpé en lien avec la mort de Walker.

Le condamné à mort de l’Idaho, Thomas Creech, au centre, assis avec l’avocat Chris Sanchez, à gauche, et l’enquêteur Christine Hanley des Federal Defender Services de l’Idaho, ont comparu pour son audience de commutation devant la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’Idaho, le vendredi 19 janvier 2024. .

La commission des libérations conditionnelles s’est retrouvée dans l’impasse lors d’un vote par 3 contre 3 sur la commutation, ce qui a confirmé la condamnation à mort de Creech. Le lendemainle bureau de Bennetts a demandé l’exécution de Creech par injection mortelle le 28 février. Ce jour-là, les bourreaux pouvaient je ne trouve pas de veine appropriée pour établir une IV, et a annulé le exécution planifiée. Bennetts était présent en personne alors que un témoin de l’État; elle n’a jamais répondu aux demandes de commentaires de l’homme d’État sur cette expérience.

Creech a nié toute implication dans la mort par balle de Walker en entretien téléphonique en juin avec l’homme d’État de l’Idaho.

«Je n’ai rien à cacher, rien dont je ne veuille pas parler», a déclaré Creech depuis la prison. « Je ne sais pas où ils ont obtenu ça. … Je n’en avais aucune connaissance.

Avant que les autorités pénitentiaires ne parviennent pas à exécuter Creech en février, ses avocats ont demandé à Brailsford d’émettre une injonction pour empêcher l’exécution. Ils ont allégué dans leur procès que Bennetts et son bureau avaient commis une faute en matière de poursuite en trompant la commission des libérations conditionnelles. Brailsford a refusé de tenir une audience pour les plaidoiries et a rejeté la demande.

Puis, en mai, les avocats de Creech ont demandé à Brailsford de se récuser, ce qu’elle a refusé de faire.

« Bien que ma relation avec Mme Bennetts ait commencé en 1993, mes interactions personnelles avec elle depuis 1994 ont été très limitées et de nature professionnelle plutôt que sociale », a écrit Brailsford dans son déni. « Je conclus qu’une personne raisonnable connaissant tous les faits concernant ma relation avec Mme Bennetts pas soit je conclus que mon impartialité pourrait être raisonnablement remise en question, soit je perçois un risque important que je résolve l’affaire sur une base autre que le fond.

Brailsford a ensuite décliné l’invitation du 9e Circuit à répondre à l’appel en récusation déposé par les avocats de Creech.

« Mon analyse de la question reste inchangée », a-t-elle écrit dans un document, et a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’une « réponse à sa requête soit justifiée ».

Ashley Dowell, directrice exécutive de la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’Idaho, qui est également nommée dans le procès de Creech, a déclaré jeudi par courrier électronique au Statesman qu’elle n’était pas au courant d’audiences à venir concernant Creech et a refusé tout autre commentaire.

Brailsford, nommée par le président Joe Biden, a été confirmée à l’unanimité par le Sénat américain à la magistrature fédérale en mai 2023. Elle a été nominée pour ce poste par les sénateurs américains de l’Idaho, Mike Crapo et Jim Risch.

« Le juge Brailsford représente ce que notre État a de mieux à offrir » Crapo a dit lors de l’audience de nomination de Brailsford en mars 2023 devant la commission judiciaire du Sénat. « Lorsque j’ai examiné les candidats avec le sénateur Risch, le juge Brailsford s’est démarqué comme étant celui qui jugerait les affaires conformément à la Constitution et à la loi, conformément au précédent établi. »

Ni les bureaux de Crapo ni ceux de Risch n’ont répondu aux demandes de commentaires de l’homme d’État.