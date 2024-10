Un juge fédéral entendra davantage de preuves sur l’opportunité de rouvrir l’inscription des électeurs en Géorgie

ATLANTE– Au moins pour l’instant, un juge fédéral n’ordonnera pas à l’État de Géorgie de rouvrir l’inscription des électeurs pour les élections de novembre.

La juge de district américaine Eleanor Ross a statué après une audience mercredi que trois groupes de défense des droits de vote n’avaient pas encore fait suffisamment pour prouver que les dommages et les perturbations causés par Ouragan Hélène injustement privés de la possibilité de s’inscrire la semaine dernière. Lundi était la date limite d’inscription pour la Géorgie. Au lieu de cela, Ross a fixé une autre audience à jeudi pour examiner davantage de preuves et d’arguments juridiques.

Ross s’est demandé si les groupes avaient prouvé qu’ils avaient subi des blessures, notant que les plaignants n’avaient pas encore présenté une seule personne affirmant qu’ils n’avaient pas pu s’inscrire sur les listes électorales à cause de la tempête.

« Vous ne m’avez pas rapproché suffisamment pour voir la blessure », a déclaré Ross en rejetant la demande des plaignants.

Les responsables de l’État et le Parti républicain affirment que ce serait une lourde charge pour les comtés de leur ordonner d’inscrire des électeurs supplémentaires alors qu’ils se préparent au vote anticipé en personne qui doit commencer mardi prochain.

Le procès a été intenté par la conférence géorgienne de la NAACP, la Coalition géorgienne pour l’agenda populaire et le projet New Georgia. Les trois groupes affirment avoir dû annuler leurs activités d’inscription sur les listes électorales la semaine dernière. Historiquement, il y a une augmentation des inscriptions sur les listes électorales en Géorgie juste avant la date limite, ont déclaré les plaignants.

« Comme ces électeurs n’ont pas pu s’inscrire avant la date limite du 7 octobre, ils seront privés du droit fondamental de voter », a déclaré Amir Badat, un avocat du Fonds de défense juridique et d’éducation de la NAACP qui représente les plaignants.

La Géorgie compte 8,2 millions d’électeurs inscrits, selon les relevés en ligne du bureau du secrétaire d’État Brad Raffensperger. Mais comme la course à la présidentielle géorgienne n’a été décidée que par 12 000 voix en 2020, quelques milliers de voix pourraient faire la différence pour que le républicain Donald Trump ou la démocrate Kamala Harris remporte les 16 voix électorales de l’État.

Les groupes affirment que la tempête a empêché les gens de s’inscrire en ligne en raison de pannes généralisées d’électricité et d’Internet et a empêché les gens de s’inscrire en personne car au moins 37 bureaux électoraux de comté ont été fermés pendant une partie de la semaine dernière. Ils notent également que le service postal a été suspendu pendant un certain temps dans 27 comtés, dont les villes d’Augusta, Savannah, Statesboro, Dublin et Vidalia.

Les bureaux fermés et le courrier retardé sont particulièrement importants pour les personnes qui n’ont pas de carte d’identité nationale et doivent s’inscrire en personne ou par courrier, a déclaré Julie Houk du Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi.

Houk a déclaré que les bureaux électoraux du comté étaient naturellement fermés à cause de l’ouragan, malgré la loi de l’État exigeant qu’ils soient ouverts.

« D’un autre côté, l’État veut interpréter strictement son délai à l’encontre des personnes qui perdront le droit fondamental de voter », a-t-elle déclaré.

La procureure générale adjointe, Elizabeth Young, a déclaré qu’une récente affaire devant la Cour suprême des États-Unis limite la capacité des associations à intenter ce type de poursuites. Elle a également soutenu que les plaignants devraient poursuivre les responsables électoraux du comté, car ils ont la responsabilité principale de traiter les demandes d’inscription des électeurs. Elle a déclaré que ni Raffensperger ni le gouverneur Brian Kemp, les accusés cités, n’avaient le pouvoir de prolonger les délais d’inscription des électeurs.

Young a déclaré que les groupes de défense des droits de vote et tous ceux qui voulaient s’inscrire avaient été touchés par l’ouragan et non par l’action du gouvernement.

« Ils n’ont pas identifié un seul plaignant qui, selon eux, aurait été lésé par le fait de ne pas s’inscrire sur les listes électorales », a-t-elle déclaré, ajoutant que les comtés « n’ont pas besoin que cette charge supplémentaire leur soit imposée ».

Young et Brad Carver, avocat de l’État et du Parti républicain national, ont tous deux soutenu que les gens auraient pu s’inscrire plus tôt.

« Nous devons souligner que la période d’inscription était ouverte depuis très longtemps », a déclaré Carver. « Ce tribunal doit considérer que les gens auraient pu s’inscrire depuis de très nombreux mois. »

Un juge fédéral de Floride a rejeté une demande de réouverture de l’inscription des électeurs dans cet État après avoir entendu les arguments mercredi. Les plaignants envisagent de faire appel. Le procès apportée par les sections de Floride de la League of Women Voters et de la NAACP soutient que des milliers de personnes ont peut-être manqué la date limite d’inscription parce qu’elles se remettaient d’Hélène ou se préparaient à évacuer de Milton.

Un tribunal en Caroline du Sud prolongé la date limite d’enregistrement de cet État après Hélène, et les tribunaux de Géorgie et de Floride ont prolongé les délais d’enregistrement après l’ouragan Matthew en 2016. En Caroline du Nord, qui a été plus durement touchée par l’ouragan Helene, la date limite d’inscription n’est que vendredi. Les électeurs peuvent également s’inscrire et voter simultanément pendant la période de vote anticipé en personne de l’État, qui s’étend du 17 octobre au 2 novembre.