Un juge fédéral dit que San Francisco ne peut pas nettoyer les camps de sans-abri

SAN FRANCISCO (AP) – Un juge fédéral a temporairement interdit à San Francisco de nettoyer les campements de sans-abri, affirmant que la ville avait violé ses propres politiques en ne proposant pas d’autre abri.

La juge magistrate Donna M. Ryu du tribunal de district américain d’Oakland a rendu vendredi soir une ordonnance d’urgence interdisant à la ville d’emporter des tentes et de confisquer les biens des habitants du campement, a rapporté le San Francisco Chronicle.

Cette décision est intervenue dans le cadre d’un procès intenté au nom de plaignants sans-abri qui cherchaient à empêcher San Francisco de démanteler les campements de sans-abri jusqu’à ce qu’il dispose de milliers de lits d’hébergement supplémentaires.

Ryu a cité des preuves présentées par les plaignants selon lesquelles la ville a régulièrement et illégalement omis d’offrir un abri aux habitants avant de nettoyer les campements et a saisi ou jeté de manière inappropriée leurs biens, notamment des téléphones portables, des médicaments, des pièces d’identité et même des prothèses.

Les arguments de la ville dans sa défense étaient “totalement peu convaincants”, a déclaré le juge.

Dans un communiqué, le maire de London Breed a dénoncé l’ordonnance d’urgence.

“Les maires ne peuvent pas gérer les villes de cette façon”, a-t-elle déclaré. « Nous avons déjà trop peu d’outils pour faire face à la maladie mentale que nous voyons dans nos rues. Maintenant, on nous dit de ne pas utiliser un autre outil qui aide à ramener les gens à l’intérieur et à garder nos quartiers sûrs et propres pour nos résidents.

Breed a déclaré que de nombreuses personnes rencontrées lors des nettoyages “refusent les services ou sont déjà logées” et certaines utilisent les campements pour “le trafic de drogue, la traite des êtres humains et d’autres activités illégales”.

Les procureurs de la ville ont déclaré que ses politiques concilient les droits des sans-abri avec la nécessité de maintenir des espaces publics propres et sûrs. Dans des documents judiciaires, ils ont déclaré que les sans-abri reçoivent de nombreux préavis des nettoyages à venir, reçoivent des offres d’aide et d’hébergement et ne sont invités à quitter un campement qu’après avoir refusé une offre de rester ailleurs.

Mais le juge a souligné les preuves fournies par la Coalition on Homelessness et sept plaignants, contenant des analyses académiques et des témoignages détaillés de nombreux balayages au cours des trois dernières années qui montrent que les sans-abri ont été privés d’objets personnels et expulsés sans nulle part où aller.

“La politique n’est pas le problème”, a déclaré Ryu lors d’une audience virtuelle jeudi. “La question est de savoir comment cette politique est exécutée.”

On estime à 7 800 le nombre de sans-abri à San Francisco et la ville a reconnu qu’il manquait des milliers de lits temporaires ou permanents disponibles.

Il y avait 34 lits disponibles vendredi, a déclaré Zal K. Shroff, avocat principal du Comité des avocats pour les droits civils de la région de la baie de San Francisco, l’une des nombreuses organisations juridiques représentant la coalition.

Le procès est parmi plusieurs en cours dans les États occidentaux où le sans-abrisme visible a augmenté au milieu d’une pénurie de lits d’hébergement et de logements abordables.

La semaine dernière, un juge fédéral a émis une injonction d’urgence pour empêcher la ville de Phoenix de procéder à des balayages d’un grand campement de sans-abri du centre-ville, en réponse à une action en justice intentée par l’ACLU de l’Arizona. Les autorités ne peuvent pas imposer d’interdiction de camping à toute personne incapable d’obtenir un lit dans un abri et ne peuvent saisir que des biens illégaux ou menaçants.

L’ACLU du Nouveau-Mexique et d’autres ont poursuivi la ville d’Albuquerque cette semaine, alléguant que les autorités détruisent les campements et criminalisent les gens pour être sans abri.

The Associated Press