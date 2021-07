Un juge fédéral déclare le programme illégal et suspend les nouvelles demandes

Vendredi, le juge de district américain Andrew Hanen a bloqué l’avancement du programme.

Sans le programme, plusieurs bénéficiaires du DACA ont déclaré qu’ils ne pourraient pas poursuivre leurs études et leur carrière. limite la capacité immédiate de Biden à conserver le programme ou quelque chose de similaire.

Une décision contre la DACA pourrait limiter la capacité de Biden à maintenir le programme ou quelque chose de similaire en place.

Vendredi, un juge fédéral de Houston a statué qu’un programme de l’administration Obama protégeant les immigrants sans papiers qui ont été amenés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants était illégal et a suspendu toute nouvelle demande pour le programme.

La décision fait suite à une contestation du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants qui a été déposé en 2018 par le Texas et d’autres États qui ont fait valoir que le programme violait la Constitution car il sape l’autorité du Congrès sur les lois sur l’immigration.

La décision de vendredi est distincte d’une décision précédente de la Cour suprême des États-Unis selon laquelle la tentative du président Donald Trump de mettre fin à la DACA en 2017 était illégale. Un juge fédéral à New York plus tôt cette année a ensuite ordonné à l’administration Trump de rétablir le programme tel qu’il a été adopté par le président Barack Obama.

Vendredi, le juge de district américain Andrew Hanen a bloqué l’avancement du programme.

Le programme DACA a été créé en juin 2012 sous le président Obama de l’époque pour fournir aux enfants amenés dans le pays une protection illégalement limitée contre l’expulsion et leur permettre de travailler ici. Les enfants sont souvent appelés «rêveurs», sur la base de propositions jamais adoptées au Congrès appelées DREAM Act.

Le programme, qui accorde aux bénéficiaires un permis de travail renouvelable de deux ans, est ouvert aux immigrants sans papiers qui sont arrivés dans le pays avant d’avoir 16 ans et qui avaient 31 ans ou moins en juin 2012. Pour être admissibles, les candidats doivent passer une vérification des antécédents et être inscrit à l’école, avoir obtenu son diplôme ou avoir obtenu un GED.

Certains soutiennent que le fait d’autoriser le programme à se poursuivre exerce une pression sur les ressources de l’État et crée un bassin sans fin de candidats qui pèsent davantage sur les ressources, y compris les districts scolaires, qui sont tenus de fournir à tous les enfants aux États-Unis un accès égal à l’éducation publique.

Mais sans le programme, plusieurs bénéficiaires du DACA ont déclaré qu’ils ne pourraient pas poursuivre leurs études et leur carrière.

Ricky Reyna, qui est ingénieur logiciel au bureau d’Austin de la société de données Dun & Bradstreet basée dans le New Jersey et prépare un doctorat en ingénierie des systèmes de la Colorado State University, craint qu’il ne soit pas en mesure de poursuivre sa vie et sa carrière dans aux États-Unis, où il vit depuis 15 ans.

« Je pourrais probablement retourner au Mexique et trouver un travail, mais je ne gagnerais pas autant d’argent qu’ici », a déclaré Reyna à l’American-Stateman plus tôt cette année. « Il serait également difficile de s’adapter après avoir été absent pendant 15 ans. Tous mes amis ont tous évolué et tellement changé depuis ces jours au collège. »

Suite:Les rencontres de migrants à la frontière dépassent le million pour l’année. Les chiffres de juin atteignent 188 000

La décision de Hanen permet au Department of Homeland Security de continuer à accepter les demandes de renouvellement et a déclaré que les destinataires actuels ne seront pas affectés pour le moment, mais une nouvelle ordonnance pourrait changer cela.

Le président Joe Biden s’est engagé à protéger la DACA. Mais une décision contre cela pourrait limiter la capacité de Biden à maintenir le programme ou quelque chose de similaire en place.

C’est pourquoi les militants et les avocats de l’immigration continuent de faire pression pour une solution plus permanente qui mène à la citoyenneté permanente pour les personnes, comme le Dream Act de 2021.

« Ce sont des personnes qui ont grandi ici, ont été éduquées ici et contribuent largement à notre économie », a déclaré Megan Sheffield, avocate et chef de l’équipe d’immigration du cabinet d’avocats à but non lucratif Equal Justice Center, au Statesman.

L’Associated Press a contribué au reportage