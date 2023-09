Un juge fédéral déclare inconstitutionnelle la loi sur le dragage du Texas

Un juge fédéral a annulé mardi une loi du Texas qui, craignaient les défenseurs des droits LGBTQ, interdirait les spectacles de dragsters dans l’État et emprisonnerait les artistes.

La loi, signée par le gouverneur républicain Greg Abbott en juin, élargit la loi existante de l’État pour empêcher les enfants d’être exposés à des spectacles sexuellement explicites. Même si la législation, Projet de loi du Sénat 12ne cite pas spécifiquement le drag, les artistes de drag craignaient que ce texte soit adopté dans l’intention de criminaliser cette forme d’art, qui a des liens profonds avec la communauté LGBTQ, et qu’il réprime leur liberté d’expression.

La déclaration d’intention du projet de loi cite et cite à plusieurs reprises les spectacles de dragsters comme une menace pour les enfants. Et le jour où Abbott a signé le projet de loi, il a partagé un article à ce sujet et a écrit, « Le gouverneur du Texas signe une loi interdisant les spectacles de dragsters en public. C’est exact. »

Le juge de district américain David Hittner, nommé par le président républicain Ronald Reagan, gouverné en faveur des plaignants, écrivant que la loi « porte atteinte de manière inacceptable au premier amendement et refroidit la liberté d’expression ».

« Tout le monde n’aimera pas ou ne tolérera pas certaines performances », a écrit Hittner. « Ce n’est pas différent de l’opinion d’une personne sur certaines comédies ou genres musicaux, mais cela ne supprime pas en soi la protection du Premier Amendement. »

Hittner – qui a temporairement bloqué l’entrée en vigueur de la loi le mois dernier – a ajouté que « l’effet dissuasif que le SB 12 aura sur la parole en général l’emporte sur toute difficulté pour l’État du Texas ».

Les défenseurs LGBTQ et les artistes de drag ont célébré cette décision.

« Les Texans LGBTQIA+, les propriétaires de salles, les artistes et nos alliés se sont tous réunis pour défendre la liberté d’expression dans notre État – et nous avons gagné », l’American Civil Liberties Union of Texas, qui a intenté une action en justice au nom des plaignants, écrit le X, anciennement Twitter. « Ce travail n’est pas terminé mais pour l’instant nous célébrons. Vive le Texas Drag ! »

L’artiste de drag texane Brigitte Bandit, l’une des plaignantes, a déclaré dans un communiqué à KXAN, affilié à NBC d’Austin qu’elle était « soulagée et reconnaissante pour la décision du tribunal ».

« Mon gagne-pain et ma communauté ont été témoins de suffisamment de haine et de tort de la part de nos élus », a déclaré Bandit. « Cette décision est un rappel indispensable que les Texans queer ont leur place et que nous méritons d’être entendus par nos législateurs. »

Un porte-parole du procureur général de l’État, Ken Paxton – le principal accusé dans l’affaire qui a été acquitté lors d’un procès en impeachment historique au début du mois – a confirmé dans un bref courrier électronique mardi soir que Paxton ferait appel de la décision.

Le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, un républicain, a également suggéré après la décision que les législateurs tenteraient à nouveau de restreindre les performances de dragsters dans l’État.

« #SB12, qui empêche les enfants d’être exposés aux spectacles de drag queen, vise à protéger les jeunes enfants et les familles » Patrick a écrit le X. «Cette histoire n’est pas terminée.

Les législateurs républicains de plus d’une douzaine d’États tentent de restreindre les spectacles de dragsters, notamment en présence de mineurs.

Le Montana et le Tennessee ont adopté des lois qui limitent explicitement les performances de traînée dans une certaine mesure, et quatre autres États – l’Arkansas, la Floride, le Dakota du Nord et le Texas – ont adopté cette année des lois qui réglementent les performances « adultes » et pourraient être utilisées pour cibler ou restreindre la traînée, selon au Groupe de réflexion sur la politique LGBTQ Movement Advancement Project. La loi sur le dragage du Tennessee a également été jugée inconstitutionnelle cette année, et les lois de l’Arkansas et de la Floride ne sont pas applicables en attendant les poursuites en cours.