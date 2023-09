Un juge fédéral déclare à nouveau que le DACA est illégal. Voici la suite.

Cette semaine, le DACA – ou le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants – a subi un nouveau coup dur devant le tribunal après qu’un juge fédéral a jugé le programme illégal, mais n’a pas mis fin pour le moment. Cette décision signifie que les bénéficiaires du DACA qui participent actuellement au programme continueront de bénéficier de certaines protections, mais que les nouveaux candidats ne pourront toujours pas postuler.

Le programme de l’ère Obama couvre environ 580 000 immigrants sans papiers arrivés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants, leur fournissant à la fois une autorisation de travail et une protection contre l’expulsion. Cependant, les bénéficiaires du DACA ne sont pas en mesure d’accéder aux principaux programmes gouvernementaux et n’ont pas la garantie d’accéder à un statut juridique permanent ou à la citoyenneté. Si le programme était finalement jugé illégal par la Cour suprême, cela pourrait signifier que les bénéficiaires du DACA pourraient perdre leur capacité de travailler et être confrontés à de plus grands risques d’expulsion.

Dans une décision rendue mercredi, le juge Andrew Hanen du tribunal de district du Texas a conclu que le président Barack Obama, qui a créé le programme en utilisant le pouvoir exécutif, avait outrepassé ses pouvoirs constitutionnels.

« La solution à ces lacunes réside dans le pouvoir législatif, et non dans les pouvoirs exécutif ou judiciaire », a écrit Hanen dans sa décision. « Le Congrès, pour diverses raisons, a décidé de ne pas adopter de législation de type DACA… Le pouvoir exécutif ne peut pas usurper le pouvoir conféré au Congrès par la Constitution, même pour combler un vide. »

La contestation judiciaire actuelle du programme a été lancée par neuf États, dont le Texas, l’Alabama et l’Arkansas, qui affirment avoir été lésés par des personnes sans papiers utilisant des services gouvernementaux tels que les soins de santé. Maintenant, cet argument, ainsi que la question de la légalité du programme, sont susceptibles d’être à nouveau portés devant la Cour suprême après que la Haute Cour a précédemment autorisé le maintien du DACA.

Ce que signifie la décision – et ce qui va suivre

Étant donné que Hanen a maintenu une injonction existante sur le programme, les bénéficiaires actuels ne verront pas leur statut ou leurs protections changer pour le moment. Bien que les bénéficiaires actuels du DACA puissent renouveler leur statut en vertu de l’injonction, le programme ne pourra pas accepter de nouveaux candidats. Il est peu probable que ces deux questions changent à moins qu’un autre tribunal ne lève cette injonction.

La décision de Hanen ouvre également la voie à une procédure d’appel, qui devrait aboutir devant la Cour suprême. La dernière fois que la DACA s’est présentée devant la Cour suprême, c’était en 2020, lorsque les juges ont statué à 5 voix contre 4 en faveur du maintien du programme.

Cette nouvelle contestation judiciaire laisse une fois de plus des centaines de milliers d’immigrants dans l’incertitude, attendant de voir si les tribunaux conserveront leurs protections. Le programme a été crucial parce que le Congrès n’a pas réussi à agir sur la réforme de l’immigration ces dernières années, les républicains ayant exigé des mesures de sécurité aux frontières sévères en échange d’autres politiques, comme l’accès à la citoyenneté, et les démocrates ayant rejeté ces politiques.

Dans le passé, les responsables de l’administration Trump ont fait valoir que le programme DACA était une atteinte excessive de la part du pouvoir exécutif et ont cherché à y mettre fin pour ces raisons. Le juge en chef de la Cour suprême John Roberts, dans l’opinion majoritaire contre l’administration, a déclaré que celle-ci n’avait pas fourni de justification claire pour mettre fin au programme, bien que les juges se soient abstenus de commenter la légalité du programme.

En 2020, Roberts a détaillé l’impact que le programme a déjà eu sur des dizaines de milliers d’immigrants et les contributions qu’ils ont pu apporter aux États-Unis, notamment en fondant une famille, en achetant une maison et en payant 60 milliards de dollars d’impôts chaque année. Il a qualifié d’« arbitraire et capricieuse » la tentative de l’administration Trump d’annuler la DACA, sans fournir de justification claire.

La composition de la Cour suprême a légèrement changé depuis la décision de 2020. Les juges libéraux détenaient alors quatre sièges ; la regrettée juge libérale Ruth Bader Ginsburg a été remplacée par la juge conservatrice Amy Coney Barrett, ce qui signifie que les juges libéraux détiennent désormais trois sièges et les juges conservateurs six. (Le nouveau juge libéral Ketanji Brown Jackson a remplacé le juge libéral sortant Stephen Breyer.)

Barrett est généralement considérée comme favorable aux arguments conservateurs contre l’immigration, y compris ceux avancés par l’administration Trump, bien qu’il soit impossible de dire avec certitude comment elle gouvernerait.

Cependant, il pourrait s’écouler un certain temps avant qu’une décision finale ne soit rendue dans cette affaire : la Cour pourrait ne pas entendre et statuer sur l’affaire avant 2025. D’ici là, des centaines de milliers de bénéficiaires du programme sont obligés d’attendre la décision. les tribunaux doivent peser sur leurs moyens de subsistance et leur statut aux États-Unis.