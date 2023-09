Un juge fédéral déclare à nouveau que le DACA est illégal et que la question sera probablement tranchée par la Cour suprême

HOUSTON (AP) — Alors qu’un juge fédéral a déclaré mercredi illégale une version révisée d’une politique fédérale qui empêche l’expulsion de centaines de milliers d’immigrants amenés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants, il a refusé d’ordonner la fin immédiate du programme et des protections. il propose aux destinataires.

Le juge de district américain Andrew Hanen a donné raison au Texas et à huit autres États qui ont intenté une action en justice pour mettre fin au programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, ou DACA. La décision du juge devrait finalement faire l’objet d’un appel devant la Cour suprême des États-Unis, renvoyant ainsi le sort du programme devant la Haute Cour pour la troisième fois.

« Tout en étant sensible à la situation difficile des bénéficiaires du DACA et de leurs familles, cette Cour exprime depuis un certain temps ses inquiétudes quant à la légalité du programme », a écrit Hanen dans sa décision de 40 pages. « La solution à ces déficiences réside dans le pouvoir législatif, et non dans les pouvoirs exécutif ou judiciaire. Le Congrès, pour diverses raisons, a décidé de ne pas adopter de législation de type DACA… Le pouvoir exécutif ne peut pas usurper le pouvoir conféré au Congrès par la Constitution – même pour combler un vide.

L’ordonnance de Hanen a prolongé l’injonction actuelle contre la DACA, qui interdisait au gouvernement d’approuver toute nouvelle demande, mais laissait le programme intact pour les bénéficiaires existants pendant l’examen juridique en cours.

Hanen a également décliné la demande des États d’ordonner la fin du programme dans un délai de deux ans. Hanen a déclaré que son ordonnance n’obligeait pas le gouvernement fédéral à prendre des mesures contre les bénéficiaires du DACA, connus sous le nom de « Rêveurs ».

Thomas Saenz, président et avocat général du Fonds mexicain américain de défense juridique et d’éducation, ou MALDEF, qui représente les bénéficiaires du DACA dans le procès, a déclaré qu’il reviendrait en fin de compte aux tribunaux supérieurs, y compris la Cour suprême, de se prononcer sur la légalité du DACA et si le Texas a prouvé que le programme lui avait porté préjudice.

« Le juge Hanen a constamment commis des erreurs en résolvant ces deux questions, et la décision d’aujourd’hui reflète davantage la même analyse erronée. Nous sommes impatients de continuer à défendre le programme DACA, légal et indispensable, devant les tribunaux supérieurs », a déclaré Saenz.

L’administration Biden a critiqué la décision du juge.

« Nous sommes profondément déçus par la décision DACA rendue aujourd’hui par le tribunal de district du sud du Texas », a déclaré mercredi soir l’attachée de presse Karine Jean-Pierre dans un communiqué. « … Comme nous le soutenons depuis longtemps, nous ne sommes pas d’accord avec la conclusion du tribunal de district selon laquelle la DACA est illégale, et nous continuerons à défendre cette politique critique contre les contestations judiciaires. Pendant ce temps, conformément à l’ordonnance du tribunal, le DHS continuera de traiter les renouvellements des bénéficiaires actuels du DACA et le DHS (le ministère de la Sécurité intérieure) pourra continuer à accepter les demandes de DACA.

Le bureau du procureur général du Texas, qui représentait les États dans le procès, et le ministère américain de la Justice, qui représentait le gouvernement fédéral, n’ont pas immédiatement répondu aux courriels ni aux appels sollicitant des commentaires.

Les États ont soutenu que l’administration Obama n’avait pas le pouvoir de créer le programme en 2012 parce qu’il avait contourné le Congrès.

En 2021, Hanen avait déclaré le programme illégal, estimant qu’il n’avait pas été soumis aux périodes d’avis public et de commentaires requises en vertu de la loi fédérale sur les procédures administratives.

L’administration Biden a tenté de répondre aux préoccupations de Hanen avec une nouvelle version du DACA qui est entrée en vigueur en octobre 2022 et a été soumise aux commentaires du public dans le cadre d’un processus formel d’élaboration de règles.

Mais Hanen, qui a été nommé par le président George W. Bush en 2002, a jugé que la version mise à jour du DACA était toujours illégale, car la nouvelle version de l’administration Biden était essentiellement la même que l’ancienne version, lancée sous l’administration Obama. Hanen avait précédemment déclaré que la DACA était inconstitutionnelle.

Hanen avait également précédemment statué que les États avaient qualité pour intenter une action en justice parce que le programme leur avait porté préjudice.

Les États ont affirmé qu’ils encouraient des centaines de millions de dollars en soins de santé, en éducation et autres coûts lorsque les immigrants sont autorisés à rester illégalement dans le pays. Les États qui ont intenté une action en justice sont le Texas, l’Alabama, l’Arkansas, la Louisiane, le Nebraska, la Caroline du Sud, la Virginie occidentale, le Kansas et le Mississippi.

Ceux qui défendent le programme – le gouvernement fédéral, le Fonds mexicain américain de défense juridique et d’éducation et l’État du New Jersey – avaient fait valoir que les États n’avaient pas présenté la preuve que les coûts qu’ils prétendaient avoir engagés étaient liés aux bénéficiaires du DACA. Ils ont également fait valoir que le Congrès avait donné au Département de la Sécurité intérieure le pouvoir légal de définir des politiques d’application des lois en matière d’immigration.

Fin mars, 578 680 personnes étaient inscrites au DACA, selon les services américains de citoyenneté et d’immigration.

Le programme a fait face à de nombreuses contestations judiciaires au fil des ans.

En 2016, la Cour suprême s’est retrouvée dans une impasse 4 contre 4 sur un DACA élargi et une version du programme destinée aux parents des bénéficiaires du DACA. En 2020, la Haute Cour a statué à 5 voix contre 4 que l’administration Trump avait mis fin de manière inappropriée au DACA, lui permettant ainsi de rester en place.

En 2022, la 5e Cour d’appel américaine de la Nouvelle-Orléans a confirmé la décision antérieure de Hanen déclarant la DACA illégale, mais lui a renvoyé l’affaire pour qu’il examine les modifications apportées au programme par l’administration Biden.

Le président Joe Biden et des groupes de défense ont appelé le Congrès à adopter des protections permanentes pour les « rêveurs ». Le Congrès a échoué à plusieurs reprises dans son adoption de propositions appelées DREAM Act pour protéger les bénéficiaires du DACA.

« Nous continuons d’exhorter le Congrès et le président Biden à créer des solutions permanentes pour tous les immigrants afin de garantir qu’aucun ne soit laissé sur la route périlleuse que la DACA a empruntée au cours de la dernière décennie », Veronica Garcia, avocate au Immigrant Legal Resource Center, une organisation de défense. , a déclaré dans un communiqué.

