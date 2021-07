Un juge fédéral décide que l’Université de l’Indiana peut exiger des vaccins Covid pour les étudiants

Un juge fédéral a statué dimanche que l’Université de l’Indiana peut exiger que ses étudiants se fassent vacciner contre Covid-19 dans la première décision confirmant un mandat de vaccin par un établissement d’enseignement.

Le juge Damon R. Leichty du tribunal de district américain du nord de l’Indiana a rejeté une demande d’injonction préliminaire qui aurait temporairement empêché l’école d’exiger que la plupart des étudiants, des professeurs et du personnel se fassent vacciner au moins deux semaines avant le semestre d’automne.

Les étudiants qui ne se font pas vacciner et ne reçoivent pas d’exemption ne peuvent pas se rendre sur le campus ou utiliser les comptes de messagerie de l’université. Leurs cartes d’accès au campus seront désactivées, a écrit le juge.

Huit étudiants ont poursuivi l’école peu de temps après l’annonce de la politique en mai, arguant que le mandat enfreint leur autonomie corporelle et leur vie privée médicale. Ils se sont également opposés aux exigences en matière de masques et aux tests Covid, mais le juge a également rejeté ces demandes, affirmant qu' »il n’y a pas de droit constitutionnel fondamental de ne pas porter de masque ».

« Ils demandent au tribunal d’inscrire une injonction préliminaire – un recours extraordinaire qui nécessite une démonstration solide qu’ils auront probablement gain de cause sur le fond de leurs réclamations, qu’ils subiront un préjudice irréparable et que la balance des préjudices et l’intérêt public favorisent de tels un recours », lit-on dans l’avis du juge. « Le tribunal rejette maintenant leur requête. »

Le procès pourrait avoir des implications plus larges pour d’autres écoles. Des centaines d’établissements d’enseignement supérieur, y compris les systèmes universitaires des États et des villes de New York et de Californie, ont rendu obligatoire des vaccins pour les étudiants à l’automne.

« Reconnaissant la liberté importante des étudiants de refuser un traitement médical non désiré, le quatorzième amendement permet à l’Université de l’Indiana de poursuivre une procédure raisonnable et régulière de vaccination dans l’intérêt légitime de la santé publique pour ses étudiants, ses professeurs et son personnel », a écrit le juge dans son Avis de 101 pages.

Le New York Times a rapporté que James Bopp Jr., qui représentait les étudiants, a déclaré qu’ils feraient appel devant la Cour suprême des États-Unis. Il a déclaré que America’s Frontline Doctors – un groupe conservateur qui a protesté contre plusieurs mesures de santé publique de Covid-19, y compris les vaccins – couvrira le coût, selon le Times.