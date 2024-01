Un juge fédéral conservateur à la retraite exhorte la Cour suprême à disqualifier Trump de ses fonctions

CNN

Un ancien juge d’appel fédéral conservateur exhorte la Cour suprême à exclure Donald Trump du scrutin, arguant que les efforts de l’ex-président pour s’accrocher au pouvoir après sa défaite aux élections de 2020 étaient « plus larges » que la sécession de la Caroline du Sud des États-Unis qui a déclenché la guerre civile. .

“M. Trump a tenté d’empêcher le président nouvellement élu Biden de gouverner n’importe où aux États-Unis. La sécession de Caroline du Sud a empêché le président Lincoln nouvellement élu de gouverner uniquement dans cet État », a déclaré aux juges J. Michael Luttig, ancien juge de la 4e Cour d’appel de circuit des États-Unis. mémoire d’un ami de la cour déposé lundi.

“Trump a incité, et donc s’est engagé dans, une insurrection armée contre les mandats explicites et fondamentaux de la Constitution qui exigent le transfert pacifique du pouvoir exécutif à un président nouvellement élu”, indique le document. “Ce faisant, M. Trump s’est disqualifié en vertu de l’article 3 (de la Constitution).”

Luttig est depuis longtemps l’un des acteurs les plus en vue conservateurs pour faire valoir que Trump s’est engagé dans une insurrection après sa défaite en 2020 et qu’il devrait en conséquence se voir interdire d’exercer ses fonctions. L’ancien juge a joué un rôle crucial dans la lutte houleuse autour de la certification de l’élection présidentielle de 2020, fournissant dans une série de tweets des munitions juridiques pour aider le vice-président de l’époque, Mike Pence, à défier la tentative de Trump d’annuler l’élection.

La Cour suprême des États-Unis a accepté plus tôt ce mois-ci de réexaminer la décision sans précédent de la Cour suprême du Colorado qui l’a exclu du scrutin dans cet État. Dans une décision rendue par 4 voix contre 3 le mois dernier, le tribunal de l’État a déclaré que Trump était constitutionnellement inéligible à se présenter en 2024 parce que l’interdiction du 14e amendement aux insurgés d’exercer leurs fonctions couvre sa conduite le 6 janvier 2021.

Les juges de Washington devraient entendre les plaidoiries dans cette affaire le 8 février.

Le mémoire de lundi, qui a été soumis au nom de plusieurs autres avocats notables, dont l’avocat conservateur George Conway, exhorte la Haute Cour d’examiner la question à travers une lentille textualiste – ce qui signifie qu’elle se concentrerait spécifiquement sur les termes de la disposition constitutionnelle contestée.

“Parce que l’article 3 a émergé du terrain sacré de la guerre civile, cette Cour doit accorder à l’article 3 son sens juste, et non une interprétation étroite”, indique le mémoire.

Le mémoire repousse également l’argument de Trump selon lequel «l’interdiction insurrectionnelle» du 14e amendement ne peut être appliquée par le Congrès qu’après l’élection d’un candidat, Luttig et les autres arguant que l’application de la disposition relève plutôt de la compétence des tribunaux.

L’argument de Trump, selon le mémoire, « priverait les électeurs de la capacité de prendre une décision véritablement éclairée, car ils ne pourraient pas savoir s’ils votaient pour quelqu’un qui ne peut pas servir ».

Il poursuit : « Et cela risquerait le chaos si les tribunaux se demandent si un président nouvellement investi est disqualifié, alors que le pays a besoin d’un président pour occuper incontestablement le poste et prendre des décisions aux conséquences énormes – y compris en tant que commandant en chef, nommateur. des membres du cabinet, chef du pouvoir exécutif, veto des projets de loi, etc.

Jamie Gangel et Ariane de Vogue de CNN ont contribué à ce reportage.