Un juge fédéral confirme le droit de l’État de travailler avec des agences d’adoption confessionnelles

Un juge fédéral a confirmé le droit de la Caroline du Sud de s’associer avec des ministères confessionnels de placement familial dans deux affaires distinctes.

Dans les deux cas Rogers c. Santé et services sociaux et Madonna c. Santé et services sociauxl’Union américaine des libertés civiles (ACLU) et les Américains unis pour la séparation de l’Église et de l’État ont poursuivi le gouverneur Henry McMaster pour tenter d’empêcher la Caroline du Sud de travailler avec des agences d’accueil religieuses.

Vendredi, le juge de district américain Joseph Dawson III a mis fin à ces deux tentatives visant à fermer les familles d’accueil confessionnelles dans l’État, rejetant les contestations des efforts de la Caroline du Sud pour protéger les enfants placés en famille d’accueil et les familles qui les servent.

Ces décisions permettront à toutes les familles d’accueil de Caroline du Sud de trouver plus facilement une agence qui répond à leurs besoins uniques et à un plus grand nombre d’enfants adoptifs de trouver des foyers aimants.

Le Fonds Becket pour la liberté religieuse a noté dans un article sur X que ces deux cas « sont des victoires majeures pour la population de Caroline du Sud, en particulier pour les enfants placés dans le système de placement familial de Caroline du Sud. Grâce à ces deux ordonnances du tribunal, les agences confessionnelles peuvent continuer à trouver des foyers aimants pour les enfants ».

#RUPTURE: Un tribunal fédéral vient de statuer dans DEUX affaires qui protègent la Caroline du Sud pour avoir fait ce qu’il fallait : laisser des agences d’accueil confessionnelles servir des enfants. Ce sont des victoires majeures pour la population de Caroline du Sud, en particulier pour les enfants placés dans le système de placement familial de Caroline du Sud.… – BECKET (@BECKETlaw) 29 septembre 2023

« Les plaignants pourraient obtenir les mêmes services auprès de 26 autres agences privées de l’État, dont 18 dans le nord de l’État, ou auprès de l’État lui-même », a déclaré le tribunal de district américain dans l’une de ses deux décisions.

Comme l’a rapporté CBN News en juin 2021, la Cour suprême des États-Unis a statué à l’unanimité dans Fulton c.Philadelphie que la ville de Philadelphie avait eu tort de rejeter les services sociaux catholiques parce que le groupe avait déclaré qu’il ne violerait pas ses croyances religieuses en matière de sexualité.

La ville avait des liens limités avec l’agence catholique qui avait refusé de placer les enfants dans des couples de même sexe.

« Le refus de Philadelphie de conclure un contrat avec CSS pour la fourniture de services de placement familial à moins que CSS n’accepte de certifier les couples de même sexe comme parents adoptifs viole la clause de libre exercice du premier amendement », a statué la Haute Cour.

Cette décision de la Cour suprême contre Philadelphie est désormais appliquée par les tribunaux inférieurs, comme dans le cas de la Caroline du Sud.

Le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster (à droite).

« Ces deux décisions du tribunal de district des États-Unis représentent des victoires significatives pour la liberté religieuse et pour les organisations confessionnelles de Caroline du Sud comme Miracle Hill, qui pourront poursuivre leur mission cruciale consistant à connecter les enfants placés en famille d’accueil avec des foyers aimants », a déclaré le gouverneur Henry McMaster. a déclaré dans un communiqué. « Ces victoires profiteront directement à d’innombrables enfants en garantissant que les organisations confessionnelles ne seront pas forcées d’abandonner leurs croyances pour aider à fournir des services essentiels à la jeunesse de notre État.

Rachel Laser, présidente et directrice générale d’Americans United for Separation of Church and State a critiqué la décision du juge Dawson dans l’affaire Maddonna, arguant que la décision de la Cour suprême de 2021 dans l’affaire Fulton avait semé la confusion dans les tribunaux inférieurs du pays.

« Les agences de placement familial travaillant pour le compte du gouvernement ne devraient pas être autorisées à faire preuve de discrimination à l’encontre des futurs parents d’accueil parce qu’ils ne vivent pas selon un ensemble restreint de croyances religieuses conservatrices. La liberté religieuse ne peut jamais être une autorisation de discrimination », a-t-elle déclaré.

Laser a déclaré que son organisation et Maddonna étaient en train de réviser la décision et de décider si elles feraient appel des deux cas.

McMaster était représenté dans les deux cas par Thomas Limehouse, Grayson Lambert et Erica Shedd du bureau du gouverneur de Caroline du Sud, ainsi que Miles Coleman de Nelson Mullins et des avocats de Becket.

La vice-présidente et avocate principale de Becket, Lori Windham, a qualifié les décisions du juge de « victoire majeure pour les enfants du système de placement familial de Caroline du Sud qui risquaient de perdre des foyers aimants ».

« La tentative de fermer les agences confessionnelles de placement familial et de réduire le nombre de foyers d’accueil pour ces enfants a violé la loi et le bon sens. Nous sommes heureux que la Caroline du Sud ait défendu les enfants placés en famille d’accueil et les agences confessionnelles et que le tribunal les ait protégés. « , a poursuivi Windham.

La Caroline du Sud travaille directement avec les familles cherchant à accueillir et à adopter des enfants en situation de crise, au service des enfants et des familles de tous horizons. L’État s’associe également à un éventail d’agences privées qui aident à trouver et à soutenir davantage de familles pour les enfants placés en famille d’accueil qui ont besoin d’un endroit sûr où vivre.

En 2018, le gouverneur McMaster a publié un décret autorisant Miracle Hill, une agence d’adoption chrétienne, à conserver son programme de placement familial. L’agence privée place des enfants en famille d’accueil depuis plus de 80 ans.

« L’État ne voit aucun intérêt impérieux à limiter les organisations confessionnelles », indique le décret de McMaster.

McMaster a travaillé avec le ministère fédéral de la Santé et des Services sociaux pour obtenir une dérogation garantissant que ces ministères pourraient continuer à travailler avec l’État pour placer les enfants placés dans une famille d’accueil dans le besoin, selon la loi Becket.

En mai 2019, l’ACLU a poursuivi la Caroline du Sud et le gouvernement fédéral pour avoir continué à autoriser Miracle Hill à placer des enfants en famille d’accueil dans des familles d’accueil agréées par l’État. Le premier cas concernait un couple de lesbiennes qui avait été refusé par l’agence d’adoption. L’ACLU a soutenu que les responsables de la Caroline du Sud, en partenariat avec Miracle Hill, avaient violé les clauses d’établissement et d’égalité de protection de la Constitution, selon Actualités du désert.

Puis, en décembre 2019, Americans United a intenté une deuxième action en justice impliquant Miracle Hill, alléguant les mêmes allégations.

