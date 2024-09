Un juge fédéral bloque temporairement les lois de l’Utah sur les réseaux sociaux visant à protéger les enfants

Un juge fédéral de l’Utah a temporairement bloqué Lois sur l’accès aux médias sociaux Les dirigeants ont déclaré que ces mesures visaient à protéger la santé mentale et la vie privée des enfants, affirmant qu’elles étaient inconstitutionnelles.

Le juge du tribunal de district américain Robert Shelby a émis mardi une injonction préliminaire contre les lois qui auraient obligé les sociétés de médias sociaux à vérifier l’âge de leurs utilisateurs, à désactiver certaines fonctionnalités et à limiter l’utilisation des comptes appartenant à des enfants de l’Utah.

Les lois devaient entrer en vigueur le 1er octobre, mais seront bloquées en attendant l’issue de l’affaire déposée par NetChoice, une association professionnelle à but non lucratif pour les sociétés Internet telles que Google, Meta – la société mère de Facebook et Instagram – Snap et X.

L’assemblée législative de l’Utah a adopté la loi sur la protection des mineurs dans les médias sociaux de l’Utah pour remplacer les lois adoptées en 2023 et contestées comme inconstitutionnelles. Les responsables de l’État pensaient que la loi de 2024 résisterait au tribunal.

Mais Shelby n’était pas d’accord.

« Le tribunal reconnaît le désir sincère de l’État de protéger les jeunes des nouveaux défis associés à l’utilisation des réseaux sociaux », a écrit Shelby dans son ordonnance. Cependant, l’État n’a pas fait valoir un intérêt impérieux à violer les droits garantis par le Premier amendement aux entreprises de réseaux sociaux, a-t-il écrit.

Le gouverneur républicain Spencer Cox a déclaré qu’il était déçu par la décision du tribunal et qu’il était conscient que cela pourrait être une longue bataille, mais a déclaré que « c’est une bataille qui vaut la peine d’être menée », en raison du mal que les médias sociaux causent aux enfants.

« Soyons clairs : les réseaux sociaux pourraient volontairement, en ce moment même, faire tout ce que la loi prévoit pour protéger nos enfants. Mais ils refusent de le faire. Au lieu de cela, ils continuent de donner la priorité à leurs profits plutôt qu’au bien-être de nos enfants. Cela doit cesser, et l’Utah continuera à mener le combat. »

NetChoice soutient que les résidents de l’Utah devraient fournir des informations supplémentaires pour vérifier leur âge que celles habituellement collectées par les sociétés de médias sociaux, exposant ainsi davantage d’informations au risque d’une violation de données.

Plusieurs mois après que l’Utah soit devenu le premier état d’adopter des lois réglementant l’utilisation des médias sociaux par les enfants en 2023, a poursuivi TikTok et Meta pour avoir prétendument attiré des enfants présentant des caractéristiques addictives.

En vertu des lois de l’Utah de 2024, les paramètres de confidentialité par défaut des comptes mineurs auraient été requis pour restreindre l’accès aux messages directs et aux fonctionnalités de partage et désactiver des éléments tels que la lecture automatique et les notifications push qui, selon les législateurs, pourraient conduire à une utilisation excessive.

Les parents pourraient avoir accès aux comptes de leurs enfants et auraient des motifs de poursuivre une société de médias sociaux si la santé mentale de leur enfant se détériore en raison d’une utilisation excessive d’une application sélectionnée par des algorithmes. Les sociétés de médias sociaux doivent se conformer à une longue liste d’exigences – notamment une limite quotidienne de trois heures et une interdiction de 22h30 à 6h30 – pour éviter toute responsabilité.

Ces lois ont pour but de transférer la charge de la preuve des familles aux entreprises de réseaux sociaux, en les obligeant à démontrer que leur contenu n’a pas causé, en totalité ou en partie, la dépression, l’anxiété ou les comportements d’automutilation d’un enfant. Les entreprises devraient payer au moins 10 000 dollars de dommages et intérêts pour chaque cas de résultat négatif sur la santé mentale.

NetChoice a obtenu des injonctions suspendant temporairement des lois similaires de limitation des médias sociaux en Californie, en Arkansas, en Ohio, au Mississippi et au Texas, a déclaré l’organisation.

« Avec cette sixième injonction contre ces lois excessives, nous espérons que les décideurs politiques se concentreront sur des solutions significatives et constitutionnelles pour l’ère numérique », a déclaré Chris Marchese, directeur des litiges pour NetChoice.