Un juge fédéral bloque temporairement la loi sur le « trafic d’avortements » du Tennessee

NASHVILLE, Tennessee — Un juge fédéral a temporairement empêché vendredi le Tennessee d’appliquer une loi interdisant aux adultes d’aider les mineures se font avorter sans autorisation parentale.

Dans une décision de 49 pages, la juge fédérale Aleta Trauger a soutenu que l’État contrôlé par les républicains ne peut pas « faire du fait de communiquer librement » sur les options légales d’avortement un délit, même dans un État où l’avortement est interdit à tous les stades de la grossesse, sauf dans quelques situations. La décision de Trauger signifie que la loi sera suspendue pendant que l’affaire suit son cours devant les tribunaux.

« L’Assemblée générale du Tennessee a apparemment déterminé que, lorsque le sujet en question est le « trafic d’avortements », les meilleurs intérêts de l’enfant enceinte ne sont pas simplement une considération secondaire, mais ne méritent pas du tout une considération particulière », a écrit Trauger.

Plus tôt cette année, les législateurs républicains du Tennessee et le gouverneur républicain Bill Lee ont approuvé une proposition rendant illégal pour un adulte qui « recrute, héberge ou transporte intentionnellement » une enfant ou une adolescente enceinte dans l’État de se faire avorter sans le consentement des parents ou des tuteurs de la mineure. Les personnes reconnues coupables d’avoir enfreint la loi risquaient d’être accusées d’un délit de classe A, qui nécessite une peine de prison de près d’un an.

La loi, entrée en vigueur le 1er juillet, ne prévoit pas d’exemption pour les mineurs qui auraient été violés par leurs parents ou tuteurs. En revanche, elle stipule que les pères biologiques qui provoquent la grossesse de leurs filles, si elles sont mineures, ne peuvent pas intenter d’actions en justice.

La loi du Tennessee imitait la soi-disant « trafic d’avortement » loi adoptée l’année dernière dans l’Idaho, premier État à adopter une telle loi. Cependant, un juge fédéral a depuis temporairement bloqué la version de l’Idaho pendant que l’affaire avance devant le tribunal.

Juste avant que la loi ne soit sur le point d’entrer en vigueur, le représentant démocrate Aftyn Behn et l’avocate de Nashville Rachel Welty ont déposé une plainte contre Deuxième anniversaire de la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade, la décision de 1973 qui avait garanti un droit constitutionnel à l’avortement.

Behn a qualifié la décision du Tennessee de « victoire monumentale pour la liberté d’expression et la lutte pour le droit à l’avortement ».

« Cette décision ne protège pas seulement les Tennesseans – elle protège aussi la liberté de discuter des soins liés à l’avortement au-delà des frontières des États, garantissant que nous pouvons continuer à offrir un soutien, à partager des informations précises et à défendre les droits de ceux qui recherchent des soins de santé essentiels partout », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole du bureau du procureur général, qui se battait pour obtenir le rejet de l’affaire, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique sur la décision de vendredi.

La décision de Trauger s’est rangée du côté de l’argument de Welty et Behn selon lequel la loi du Tennessee était « inconstitutionnellement vague », soulignant spécifiquement que le mot « recrues » n’est pas défini dans la loi.

Trauger a également soulevé plusieurs préoccupations relatives au Premier Amendement dans son explication selon laquelle sa décision s’appliquerait à tout l’État, et pas seulement à Welty et Behn.

« La liberté d’expression garantie par le Premier Amendement n’est pas simplement une protection spéciale que la Constitution accorde à quelques orateurs de renom afin que ces derniers puissent s’entendre parler ; c’est une protection accessible à tous, pour le bénéfice de tous, car les messages n’atteignent pas leur pleine puissance en étant prononcés, mais en étant diffusés », a écrit Trauger.

L’État du Tennessee interdit l’avortement à tous les stades de la grossesse, mais il existe des exceptions dans les cas de grossesses molaires, de grossesses extra-utérines, et pour éviter une fausse couche ou sauver la vie de la mère. Les médecins doivent notamment faire preuve de « jugement médical raisonnable » – un terme que certains jugent trop vague et qui peut être contesté par leurs collègues – pour décider si la mise en œuvre de la procédure peut sauver la vie de la patiente enceinte ou éviter des blessures graves.

Un groupe de femmes poursuit actuellement dans une affaire distincte pour clarifier l’interdiction de l’avortement dans l’État. Une décision de justice On attend bientôt une décision sur la question de savoir si le procès peut se poursuivre ou si l’interdiction de l’avortement au Tennessee peut être suspendue pendant que la bataille juridique se poursuit.