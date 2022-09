PHOENIX (AP) – Un juge fédéral a bloqué vendredi l’application d’une nouvelle loi de l’Arizona restreignant la façon dont le public et les journalistes peuvent filmer la police, en accord avec l’American Civil Liberties Union et plusieurs organisations médiatiques qui ont fait valoir qu’elle violait le premier amendement.

Le juge de district américain John J. Tuchi a émis une injonction préliminaire qui empêche l’application de la loi lorsqu’elle doit entrer en vigueur le 24 septembre. La décision rapide est intervenue après que le procureur général républicain de l’Arizona, Mark Brnovich, et le bureau du procureur et du shérif du comté de Maricopa dit au juge qu’ils n’avaient pas l’intention de défendre la loi. Ils ont été nommés accusés dans le procès intenté le mois dernier.

La loi a été promulguée par l’Assemblée législative contrôlée par les républicains sur l’opposition unifiée des démocrates et signée par le gouverneur du GOP Doug Ducey le 6 juillet.

Cela rend illégal de filmer sciemment des policiers à 8 pieds (2,5 mètres) ou plus près si l’agent dit à la personne de s’arrêter. Et sur une propriété privée, un agent qui décide que quelqu’un interfère ou que la zone est dangereuse peut ordonner à la personne d’arrêter de filmer même si l’enregistrement est effectué avec la permission du propriétaire.

La peine est un délit qui entraînerait probablement une amende sans peine de prison.

KM Bell, un avocat de l’ACLU qui a fait pression contre le projet de loi à l’Assemblée législative et était au tribunal vendredi, a déclaré qu’il était ravi que le juge ait agi rapidement.

“Nous sommes extrêmement heureux que les Arizonans ne voient pas leurs droits constitutionnels violés et leur capacité à enregistrer la police criminalisée par cette loi”, a déclaré Bell.

Les vidéos de téléphones portables de spectateurs sont largement reconnues pour avoir révélé l’inconduite de la police – comme avec la mort en 2020 de George Floyd aux mains d’officiers de Minneapolis – et remodelé la conversation sur la transparence de la police. Mais les législateurs républicains de l’Arizona affirment que la législation était nécessaire pour limiter les personnes équipées de caméras qui entravent délibérément les agents.

Tuchi a donné à l’Assemblée législative une semaine pour décider si elle veut défendre la loi. L’ACLU et des groupes de médias demandent une injonction permanente.

Le représentant républicain John Kavanagh, un officier de police à la retraite qui a parrainé la loi, a déclaré qu’il avait été “pris par surprise” lorsque Brnovich n’a pas bougé pour défendre la loi.

“Je supposais que le procureur général ferait son travail en tant que procureur de l’État et défendrait une loi adoptée par l’État”, a déclaré Kavanagh. “Nous essayons de nous réunir avec le président (de la Chambre) et le président (du Sénat) et de voir si l’Assemblée législative le défendra, mais il y a aussi la possibilité qu’un groupe extérieur intervienne.”

Le bureau de Brnovich est chargé de défendre les lois de l’État. Mais dans ce cas, sa porte-parole, Katie Conner, a déclaré que parce que le procureur général n’a pas de pouvoir d’exécution dans ce type d’affaires, il n’était pas la bonne partie à poursuivre.

Matt Kelley, un avocat qui représentait les organes de presse qui ont intenté une action en justice, a fait valoir dans ses documents judiciaires que Brnovich n’avait pas raison. Il a noté que, selon la loi, le procureur général peut intervenir et appliquer les lois que les procureurs de comté feraient normalement.

Kavanagh a fait valoir que permettre aux gens d’enregistrer la police de près pendant qu’ils s’occupent de l’application de la loi, comme procéder à des arrestations ou traiter avec une personne perturbée, pourrait mettre les agents en danger, et a noté qu’il avait apporté plusieurs modifications pour répondre aux préoccupations de l’ACLU. Ceux-ci incluent le changement de la restriction de 16 pieds (4,8 mètres) à 8 pieds.

“Je pense donc que c’est incroyablement raisonnable”, a-t-il déclaré. « Et si ce qui cause le problème, c’est que je le limite à ces seuls personnages chargés de l’application de la loi dans toutes les rencontres, comme il est ironique qu’essayer de limiter la portée de la portée du gouvernement soit inconstitutionnel. Mais je suppose que c’est le monde dans lequel nous vivons.

Kelley a dit que la loi était très problématique. Il a félicité Tuchi d’avoir rapidement convenu que la loi ne répondait pas aux exigences nécessaires pour restreindre les protections du premier amendement pour filmer les activités d’application de la loi.

“Il n’y avait rien dans la loi qui stipulait que la personne qui enregistrait devait interférer avec les forces de l’ordre ou harceler des agents ou faire quelque chose qui créerait un danger ou une distraction”, a déclaré Kelley. “Tout ce qu’il interdisait était simplement de rester là, de faire un enregistrement vidéo. Et puisque c’est une activité protégée par le premier amendement, cette loi était à première vue inconstitutionnelle.

La législation originale a été modifiée de sorte qu’elle ne s’applique qu’à certains types d’actions policières, y compris l’interrogatoire de suspects et les rencontres impliquant des problèmes de santé mentale ou comportementale. Il exempte les personnes qui sont soumises à l’interaction policière, ou dans une voiture arrêtée.

Dans des cas similaires, six des douze cours d’appel américaines du pays ont statué en faveur de l’autorisation d’enregistrer la police sans restriction. Peu de temps après la signature de la loi de l’Arizona, la Cour d’appel du 10e circuit de Denver a statué que le procès d’un journaliste et blogueur YouTube contre un service de police de la banlieue de Denver pouvait aller de l’avant. Le blogueur a déclaré qu’un officier l’avait empêché d’enregistrer un contrôle routier en 2019.

Le département de police de Phoenix, qui supervise la cinquième plus grande ville du pays, a été critiqué ces dernières années pour son recours à la force, qui affecte de manière disproportionnée les résidents noirs et amérindiens.

Les journalistes et les photographes ont déclaré que cette loi rendrait presque impossible de faire leur travail, en particulier lors d’événements massifs comme les manifestations. Les points de vente qui ont poursuivi incluent Phoenix Newspapers Inc., société mère de The Arizona Republic ; télévision grise ; Scripps Media ; KPNX-TV ; les stations de télévision Fox ; Médias universels NBC ; l’Association des radiodiffuseurs de l’Arizona ; salle de presse des États ; Association des journaux de l’Arizona ; et l’Association nationale des photographes de presse.

L’Associated Press a déposé un mémoire d’un ami du tribunal exhortant Tuchi à empêcher l’application de la loi. Les avocats de l’AP ont déclaré que les photographes en particulier pourraient être rattrapés lorsqu’ils couvrent des rassemblements, ce qui pourrait limiter leur capacité à capturer toutes les interactions entre la police et les manifestants.

Bob Christie, l’Associated Press