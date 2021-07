Un juge fédéral bloque la loi de Floride sur la « censure » des médias sociaux défendue par le gouverneur Ron DeSantis

Une loi controversée de Floride qui aurait interdit à certaines plateformes de médias sociaux d’interdire à des candidats politiques ou à des « entreprises journalistiques » de leurs services a été bloquée quelques heures avant son entrée en vigueur. La loi, qui était largement considérée comme une réponse à la censure perçue des politiciens et des médias conservateurs, a été la première du genre à être signée.

« Nous sommes ravis que le tribunal ait veillé à ce que les médias sociaux puissent rester adaptés aux familles en retardant l’entrée en vigueur de la loi de Floride le 1er juillet », Steve DelBianco, président de NetChoice, un groupe industriel qui était l’un des plaignants pour faire annuler la loi, dit dans un communiqué. « Cette ordonnance protège les entreprises privées contre la demande de l’État que les médias sociaux diffusent des messages d’utilisateurs contraires aux normes de leur communauté. »

La loi a été proposée par le gouverneur Ron DeSantis en janvier, peu de temps après l’interdiction ou la suspension du président Trump de plusieurs plateformes de médias sociaux – notamment Twitter, Facebook et YouTube – pour avoir encouragé l’insurrection du Capitole le 6 janvier. La loi est également intervenue après des années de plaintes infondées de conservateurs selon lesquelles les grandes entreprises technologiques modèrent injustement leur discours, et après l’échec de la propre attaque à plusieurs volets de Trump contre l’article 230, une loi fédérale qui permet aux plateformes en ligne de modérer le contenu des utilisateurs comme bon leur semble. . La recherche, cependant, a montré que les plateformes ne discriminent pas les contenus conservateurs. Si quoi que ce soit, ils font exactement le contraire.

La loi Stop Social Media Censorship Act a facilement été adoptée par la Chambre et le Sénat à majorité républicaine de Floride. DeSantis l’a promulguée en mai, une décision qu’il a célébrée le même des médias sociaux selon lui, les plateformes censurent injustement les politiciens conservateurs et ont rendu une telle loi nécessaire.

Entre autres choses, la loi aurait infligé une amende de 250 000 $ par jour aux plateformes de médias sociaux pour avoir interdit des candidats à des fonctions dans tout l’État et 25 000 $ pour les candidats à des fonctions inférieures, et aurait permis à l’État et aux individus de poursuivre les plateformes s’ils estimaient que la loi avait été violée. De plus, tout contenu qui était « par ou à propos » d’un candidat ne pouvait pas être « interdit par l’ombre », ni caché ou supprimé de la vue des autres utilisateurs. La loi ne s’appliquait qu’aux plateformes de médias sociaux qui faisaient des affaires dans l’État (essentiellement, avaient des utilisateurs en Floride) et avaient un chiffre d’affaires annuel de 100 millions de dollars ou d’au moins 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Les plates-formes appartenant à une entreprise qui possédait également un parc à thème dans l’État étaient exemptées.

De nombreux experts ont déclaré dès le départ que la loi reposait sur des bases juridiques fragiles. Des groupes industriels qui représentent les grandes entreprises technologiques concernées – NetChoice et la Computer & Communications Industry Association (CCIA) – ont poursuivi l’État pour faire annuler la loi quelques jours après que DeSantis l’a signée, affirmant qu’elle violait les droits du premier et du 14e amendement de ces entreprises et que la modération du contenu était autorisée en vertu de l’article 230.

Les plaignants ont demandé une injonction préliminaire l’empêchant de prendre effet avant qu’un tribunal ne puisse statuer sur sa constitutionnalité. Les deux parties ont plaidé leur cause devant le juge fédéral Robert Hinkle le 28 juin. Hinkle a fait peu d’efforts lors de l’audience pour cacher son mépris pour la loi, affirmant qu’elle était « mal rédigée » et se demandant pourquoi elle offrait une exemption aux entreprises qui exploitaient le thème parcs en Floride – une tentative apparemment nue d’accorder un traitement spécial aux plus grandes attractions touristiques de l’État, même si aucune d’entre elles ne possède de plateformes de médias sociaux auxquelles la loi s’appliquerait.

Ce n’était donc pas vraiment une surprise lorsque Hinkle a accédé à la demande d’injonction préliminaire du plaignant, affirmant que la loi était « un effort pour freiner les fournisseurs de médias sociaux jugés trop importants et trop libéraux » et « pas un intérêt légitime du gouvernement ». Il était également discriminatoire et potentiellement violait les droits de liberté d’expression du premier amendement des plates-formes Big Tech, car il ne s’appliquait pas aux plates-formes plus petites ni aux plates-formes appartenant à une entreprise possédant un parc à thème en Floride.

« La discrimination entre les locuteurs est souvent révélatrice de la discrimination de contenu », a écrit Hinkle. C’est-à-dire qu’une loi censée empêcher la discrimination de contenu peut elle-même pratiquer une discrimination de contenu.

Enfin, le juge a déclaré que la loi violait « expressément » l’article 230, qui autorise les plateformes à modérer le contenu et dit qu’aucun État ne peut adopter une loi incompatible avec l’article 230.

Les plaignants étaient satisfaits de la décision.

« Cette décision de maintenir la Constitution et la loi fédérale est encourageante et réaffirme ce que nous avons dit : la loi de la Floride est une portée extraordinairement excessive, conçue pour pénaliser les entreprises privées pour leur manque perçu de déférence envers l’idéologie politique du gouvernement », a déclaré le président de la CCIA, Matt Schruers. dans un rapport. « La décision du tribunal est une victoire pour les internautes et le premier amendement. »

Leur cas fera désormais son chemin dans le système judiciaire, mais les sociétés de médias sociaux ne lui seront pas redevables entre-temps – à moins, bien sûr, que l’injonction ne soit contestée avec succès par l’État. Le bureau du gouverneur a déclaré à Recode qu’il prévoyait de faire appel « immédiatement » et a été « déçu » par la décision.

« Comme le juge Hinkle a semblé l’indiquer lors de l’audience de cette semaine sur l’injonction préliminaire, cette affaire était toujours liée au 11e circuit et la cour d’appel prendra finalement sa propre décision sur les conclusions juridiques », a déclaré Christina Pushaw, attachée de presse de DeSantis. « Le gouverneur DeSantis continue de lutter pour la liberté d’expression et contre la censure discriminatoire de Big Tech. »

Indépendamment de ce qui arrive finalement à la loi de DeSantis, il a pu tenter sa chance contre Big Tech et répéter des affirmations infondées populaires auprès de nombreux membres du Parti républicain – et dans le processus, il a gagné un capital politique pour sa candidature présidentielle prévue en 2024.