Un juge fédéral autorise l’Iowa à continuer de contester les listes électorales, même si les citoyens naturalisés pourraient être affectés

DES MOINES, Iowa– Un juge fédéral a statué dimanche que l’Iowa pouvait continuer à contester la validité de centaines de bulletins de vote de non-citoyens potentiels, même si les critiques ont déclaré que cet effort menaçait le droit de vote des personnes récemment devenues citoyens américains.

Le juge de district américain Stephen Locher, nommé par le président Joe Biden, s’est rangé du côté de l’État en un procès déposée par l’Union américaine des libertés civiles à Des Moines, la capitale de l’Iowa, au nom de la Ligue des citoyens latino-américains de l’Iowa et de quatre citoyens récemment naturalisés. Les quatre figuraient sur la liste des enregistrements douteux de l’État devant être contestés par les responsables des élections locales.

Le procureur général et secrétaire d’État républicain de l’État a fait valoir qu’enquêter et éventuellement supprimer 2 000 noms empêcherait le vote illégal des non-citoyens. Les responsables républicains à travers les États-Unis ont rendu possible le vote des immigrants non citoyens un sujet de discussion clé en cette année électorale même si c’est rare. Leur objectif est venu avec l’ancien président Donald Trump suggérant faussement que ses opposants commettent déjà des fraudes pour empêcher son retour à la Maison Blanche.

Dans sa décision de dimanche, Locher a souligné un Décision de la Cour suprême des États-Unis quatre jours auparavant autorisant Virginia de reprendre une purge similaire de ses listes électorales, même si cela affectait certains citoyens américains. Il a également cité le récent refus de la Cour suprême de réviser une décision de la Cour suprême de Pennsylvanie sur les lois électorales des États concernant les scrutins provisoires. Ces décisions de la Cour suprême conseillent aux tribunaux inférieurs « d’agir avec une grande prudence avant d’accorder une injonction de dernière minute », a-t-il écrit.

Locher a également déclaré que les efforts de l’État ne radiaient personne des listes électorales, mais exigeaient plutôt que certains électeurs utilisent des bulletins de vote provisoires.

Dans un communiqué publié dimanche, le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, un républicain, a célébré la décision.

« La décision d’aujourd’hui est une victoire pour l’intégrité électorale », a déclaré Reynolds. « Dans l’Iowa, tout en encourageant tous les citoyens à voter, nous appliquerons la loi et veillerons à ce que ces votes ne soient pas annulés par le vote illégal d’un non-citoyen. »

Un porte-parole de l’ACLU a déclaré que l’organisation n’avait pas de commentaire dans l’immédiat.

Après que Locher ait eu une audience dans le cadre du procès de l’ACLU vendredi, le secrétaire d’État Paul Pate et la procureure générale de l’État Brenna Bird ont publié une déclaration disant que l’Iowa avait environ 250 non-citoyens inscrits sur les listes électorales, mais que l’administration Biden n’a pas fourni de données à leur sujet.

Pate a déclaré aux journalistes le mois dernier que son bureau était obligé de s’appuyer sur une liste de non-citoyens potentiels du ministère des Transports de l’Iowa. Il nomme les personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales ou qui ont voté après s’être identifiées comme non-citoyens vivant légalement aux États-Unis lorsqu’elles cherchaient auparavant à obtenir un permis de conduire.

« La victoire judiciaire d’aujourd’hui est une garantie pour tous les habitants de l’Iowa que leurs votes compteront et ne seront pas annulés par des votes illégaux », a déclaré Bird dans le communiqué publié après la décision de dimanche.

Mais les avocats de l’ACLU ont déclaré que les responsables de l’Iowa reconnaissaient que la plupart des personnes figurant sur la liste étaient éligibles pour voter et n’auraient pas dû être incluses. Ils ont déclaré que l’État violait le droit de vote des citoyens naturalisés en contestant à tort leurs inscriptions et en enquêtant sur eux s’ils avaient voté.

Crâne a émis sa directive Le 22 octobre, seulement deux semaines avant les élections du 5 novembre, les avocats de l’ACLU ont fait valoir que la loi fédérale interdisait une telle démarche si près du jour du scrutin.

« Il est très clair que le secrétaire d’État comprend que cette liste est composée principalement ou entièrement de citoyens américains qui ont exactement le même droit fondamental de voter que le reste d’entre nous, citoyens électeurs de l’Iowa », Rita Bettis Austen, directrice juridique de l’ACLU. de l’Iowa, a déclaré lors d’un briefing Zoom pour les journalistes après l’audience.

Les personnes figurant sur la liste des non-citoyens potentiels de l’État peuvent être devenues des citoyens naturalisés après leurs déclarations au ministère des Transports.

Le bureau de Pate a demandé aux responsables électoraux du comté de contester leurs bulletins de vote et de leur demander de voter à titre provisoire. Cela laisserait la décision de savoir s’ils seront comptés aux autorités locales après un examen plus approfondi, les électeurs ayant sept jours pour fournir la preuve de leur citoyenneté américaine.

Dans sa décision, Locher a écrit que Pate avait renoncé à certaines de ses positions initiales dures lors d’une audience précédente. L’avocat de Pate a déclaré que le secrétaire d’État n’avait plus pour objectif d’exiger des responsables électoraux locaux qu’ils contestent les votes de chaque personne figurant sur sa liste ou de forcer les électeurs figurant sur la liste à déposer des bulletins de vote provisoires même s’ils ont prouvé leur citoyenneté dans un bureau de vote.

La loi fédérale et les États interdisent déjà le vote des non-citoyens, et la première question du formulaire d’inscription des électeurs de l’Iowa demande si une personne est un citoyen américain. Le formulaire exige également que les électeurs potentiels signent une déclaration affirmant qu’ils sont citoyens, les avertissant que s’ils mentent, ils peuvent être reconnus coupables d’un crime passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison.

La décision de Locher est également intervenue après un juge fédéral avait arrêté un programme similaire en Alabama contesté par des groupes de défense des droits civiques et le ministère américain de la Justice. Les témoignages de responsables de l’État dans cette affaire ont montré qu’environ 2 000 des plus de 3 200 électeurs rendus inactifs étaient en réalité des citoyens légalement enregistrés.

Dans le cas de l’Iowa, les non-citoyens inscrits ne représentent potentiellement qu’une infime fraction des 2,2 millions d’électeurs inscrits dans l’État.

Mais Locher a écrit qu’il semble incontestable qu’une partie des noms figurant sur la liste de Pate sont des électeurs inscrits qui ne sont pas des citoyens américains. Même si cette part est faible, une injonction forcerait effectivement les responsables des élections locales à laisser les électeurs inéligibles voter, a-t-il ajouté.

Les démocrates et les républicains se sont engagés dans une bataille juridique tentaculaire pendant des mois aux élections de cette année. Les républicains ont intenté des dizaines de poursuites contestant divers aspects du scrutin après avoir été réprimandés à plusieurs reprises par des juges en 2020 pour avoir déposé des plaintes sur la façon dont l’élection s’était déroulée seulement après le décompte des votes. Les démocrates ont leur propre équipe composée de dizaines de personnes qui combattent les affaires du GOP.

—-

Hanna a rapporté de Topeka, au Kansas, et Goldberg, de Minneapolis.