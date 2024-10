Un juge fédéral arrête la purge pré-électorale des listes électorales de Virginie visant les non-citoyens présumés

CNN

Un juge fédéral a mis fin vendredi à un programme visant à purger les listes électorales de l’État sur la base d’indications selon lesquelles une personne pourrait être un non-citoyen et a ordonné aux autorités de rétablir les inscriptions d’environ 1 600 personnes qui avaient été radiées dans le cadre de ce processus.

La décision, rendue par la juge de district américaine Patricia Tolliver Giles, nommée par le président Joe Biden, ne donne pas le droit de vote aux non-citoyens.

Au contraire, Giles se range du côté de l’administration Biden et d’autres en estimant que le programme de Virginie a violé une loi fédérale qui interdit les suppressions systématiques des listes électorales 90 jours avant une élection fédérale.

« Quand c’est dans le délai de 90 jours, cela doit être fait sur une base individualisée », a-t-elle déclaré vendredi.. L’approche de Virginia « ne laissait aucune place à une enquête individualisée ». Les challengers ont également avancé la preuve que des citoyens étaient radiés à tort des listes dans le cadre des systèmes de Virginie, a noté le juge.

Conformément à l’ordre de Giles, les responsables électoraux doivent envoyer aux 1 600 personnes des avis les informant que leurs inscriptions ont été rétablies. Ces lettres les informeront également que les non-citoyens n’ont pas le droit de voter en Virginie.

L’ancien président Donald Trump s’est élevé contre la décision sur Truth Social, affirmant qu’un « ministère de l’injustice armé et un juge (nommé par Joe) ont ORDONNE au Grand Commonwealth de Virginie de remettre les électeurs non citoyens sur les listes. »

Les responsables de l’État ont immédiatement fait appel de la décision auprès de la 4e Cour d’appel des États-Unis, et Trump, dans son article sur Truth Social, a déclaré que « la Cour suprême des États-Unis, espérons-le, réglera le problème ! »

La décision fait suite à une victoire du ministère de la Justice dans une affaire similaire intentée contre l’Alabama pour un programme de purge qu’il exécutait dans le délai de 90 jours. Lorsque Giles a annoncé sa décision vendredi, les avocats de l’État lui ont demandé de faire une pause pendant leur appel, soulevant l’inquiétude que des non-citoyens potentiels soient réinscrits dans les listes.

Le juge a rejeté cet argument : « Je ne parle pas de croyance. Je traite des preuves.

La prétendue menace que des non-citoyens votent aux élections de 2024 est une obsession de Trump et des Républicains. Cependant, les cas documentés de vote de non-citoyens sont extrêmement rares ; un récent audit géorgien des 8,2 millions de personnes inscrites sur ses listes a révélé que seulement 20 non-citoyens étaient enregistrés – dont seulement neuf avaient voté.

Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, un républicain, a vanté les efforts de son État pour purger les non-citoyens avec un décret en août – juste au moment où la fenêtre de 90 jours commençait – et a promis que le programme se poursuivrait et prendrait des mesures encore plus agressives pour expulser les non-citoyens présumés.

Dans le cadre du programme, si une personne indiquait au département des véhicules automobiles via une case à cocher qu’elle était un non-citoyen, ou si le ministère des véhicules automobiles avait d’autres dossiers indiquant la non-citoyenneté, les responsables électoraux de Virginie enverraient à cette personne un avis lui donnant deux semaines pour affirmer leur citoyenneté ou voir leur inscription annulée. Le programme exige que les responsables électoraux envoient les avis et lancent le processus de purge des individus, même s’ils disposent d’autres informations indiquant que ces électeurs sont en fait des citoyens. Les citoyens naturalisés peuvent parfois être étiquetés à tort comme des non-citoyens présumés en raison de données gouvernementales obsolètes.

Youngkin a critiqué la décision du juge vendredi et a déclaré que l’État demanderait à la Cour suprême de l’annuler « si nécessaire ».

« Soyons clairs sur ce qui vient de se passer : onze jours seulement avant une élection présidentielle, un juge fédéral a ordonné à la Virginie de réinscrire plus de 1 500 personnes – qui se sont identifiées comme non-citoyens – sur les listes électorales », a déclaré le gouverneur dans un communiqué. n’a pas abordé la preuve selon laquelle les électeurs éligibles avaient également été expulsés.

Lors d’une audience d’une journée jeudi, Charles Cooper, avocat de Virginie, a fait valoir que les purges axées sur les non-citoyens n’étaient pas couvertes par la période de silence imposée par la loi nationale sur l’enregistrement des électeurs et que les procédures de Virginie n’étaient pas du genre « systématiques ». programme prévu par la loi fédérale.

Il a également souligné les possibilités offertes par la Virginie aux citoyens pour rectifier les faux positifs, notamment la possibilité de se réinscrire dans un bureau de vote le jour du scrutin.

Vendredi, Giles a déclaré que la possibilité que des personnes injustement purgées puissent voter provisoirement n’était pas suffisante pour sauver le programme.

Les actions de l’État, a-t-elle déclaré, « ont restreint le droit des électeurs éligibles de voter de la même manière que les autres électeurs éligibles ».

Les opposants de Virginie ont également fait valoir que l’inscription le jour même ne résoudrait pas le problème des électeurs éligibles purgés qui cherchaient à voter par correspondance.

Brent Ferguson, représentant les militants immigrés et défenseurs du droit de vote qui ont intenté une action en justice contre le programme de suppression, a déclaré jeudi qu’en utilisant la liste des électeurs purgés qui avait été remise aux challengers plus tôt cette semaine, son équipe avait déjà identifié 18 citoyens qui avaient été injustement supprimé.

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires.