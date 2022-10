Un juge fédéral arrête des éléments clés de la nouvelle loi sur les armes à feu de New York

ALBANY, NY (AP) – Un juge fédéral a interrompu jeudi des dispositions clés de la dernière tentative de New York de restreindre qui peut porter une arme de poing en public et où des armes à feu peuvent être apportées, affirmant que plusieurs parties d’une loi adoptée par l’État cette année sont inconstitutionnelles.

Le juge de district américain Glenn Suddaby s’est concentré sur plusieurs parties de la loi, affirmant que les exigences en matière de licence – comme une règle obligeant les candidats à fournir des informations sur leurs comptes de médias sociaux – allaient trop loin.

«En termes simples, au lieu de devenir une juridiction à émettre, l’État de New York s’est davantage affirmé comme une juridiction à émettre. Et, ce faisant, il a encore réduit un droit constitutionnel de premier ordre de porter les armes en public pour se défendre… en une simple demande », a écrit Suddaby, qui siège à Syracuse.

La décision maintiendrait en place des restrictions interdisant le transport d’armes à feu dans les écoles, les bâtiments gouvernementaux et les lieux de culte, mais le juge a déclaré que l’État ne pouvait pas interdire les armes à feu d’autres endroits sensibles, tels que Times Square.

Le juge a donné à l’État trois jours ouvrables pour demander une aide d’urgence devant une cour d’appel fédérale.

Les règles faisaient partie d’une loi radicale sur les armes à feu entrée en vigueur le 1er septembre, conçue pour protéger la sécurité publique tout en respectant une décision de la Cour suprême des États-Unis qui invalidait l’ancien système de New York pour l’octroi de permis de port d’armes de poing à l’extérieur de la maison.

La loi a augmenté les exigences de formation pour les candidats et les oblige à fournir davantage d’informations privées, y compris une liste de toutes les personnes vivant à leur domicile. Suddaby a déclaré que l’exigence de la loi selon laquelle un candidat à une licence doit avoir une «bonne moralité» est inconstitutionnelle, telle qu’elle est actuellement rédigée.

La gouverneure Kathy Hochul et la législature de l’État ont approuvé la loi cet été peu de temps après que la Haute Cour a invalidé une loi de l’État qui obligeait les gens à démontrer une menace inhabituelle pour leur sécurité pour se qualifier pour une licence pour porter une arme de poing à l’extérieur de chez eux.

Il y a eu plusieurs contestations fédérales de la loi par des défenseurs des droits des armes à feu qui soutiennent que la législation viole le deuxième amendement et les droits à la liberté d’expression.

Ce procès a été acheté par six propriétaires d’armes à feu du nord de l’État de New York qui affirment que la loi porte atteinte à leurs droits constitutionnels. La plupart des plaignants ont des licences pour porter et soutiennent que la loi les empêche de détenir une arme dans des endroits sensibles désignés comme les parcs d’État ou l’église.

Selon la plainte fédérale, un plaignant a l’intention de demander un permis de transport, mais refuse de partager des publications sur les réseaux sociaux ou des références de personnages avec les enquêteurs.

New York fait partie d’une demi-douzaine d’États dont les dispositions de la législation sur les armes à feu ont été invalidées par la Cour suprême.

Michael Hill, l’Associated Press