Un juge fédéral ANNULE l’interdiction des armes d’assaut en Californie et déclenche une réticence libérale pour avoir comparé le fusil AR-15 avec un couteau suisse – RT USA News

Un juge fédéral a émis une injonction permanente contre l’application de l’interdiction californienne des armes d’assaut depuis des décennies, défendant l’utilisation de fusils AR-15 pour la protection du domicile. Les libéraux ont qualifié cette décision de menace pour la sécurité publique.

« Comme le couteau suisse, le populaire fusil AR-15 est une combinaison parfaite d’arme de défense nationale et d’équipement de défense nationale », Le juge de district américain Roger Benitez du district sud de Californie, a déclaré vendredi dans sa décision.





Benitez a poursuivi en affirmant que la loi californienne sur le contrôle des armes d’assaut (AWCA) de 1989, qui interdisait des marques et des modèles spécifiques d’armes d’assaut dans l’État, était inconstitutionnelle et un sous-produit de « Incorrect » l’interprétation du deuxième amendement à l’époque. Le juge a souligné que « avant 2008, les avis des tribunaux inférieurs ne reconnaissaient pas que le deuxième amendement conférait un droit individuel à la possession d’armes à feu, ou que ce droit s’appliquait aux États. »

Éliminant l’argument selon lequel les fusils de style AR-15 ne devraient pas être couverts par le deuxième amendement car ils sont trop dangereux à manipuler, Benitez a appelé les armes d’assaut interdites « des fusils assez ordinaires et populaires ».

Les « armes d’assaut » interdites ne sont pas des bazookas, des obusiers ou des mitrailleuses… Il s’agit d’un cas moyen d’armes à feu moyennes utilisées de manière moyenne à des fins moyennes

Le juge a cependant pris les partisans d’une interdiction générale des fusils d’assaut un peu mou, accusant les médias de diaboliser le fusil qui est devenu un symbole des fusillades de masse aux États-Unis.

« On doit être pardonné si l’on est persuadé par les médias et d’autres que la nation est inondée de fusils d’assaut meurtriers AR-15 » Benitez a écrit, notant que les faits défient cette « hyperbole. » Citant les statistiques rapportées par le FBI en 2019, il a souligné qu’il y avait sept fois plus de coups de couteau mortels que de coups de feu, où tout type de fusil était utilisé. « Un Californien a trois fois plus de chances d’être assassiné par les mains, les poings ou les pieds nus d’un agresseur que par son fusil. Benitez a écrit.

La décision, qui est sans précédent dans la nature, a envoyé des ondes de choc à travers l’élite politique californienne, avec le procureur général de l’État Rob Bonta annonçant qu’il ferait appel de ce qu’il a fustigé comme un « fondamentalement défectueux » décision.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui fait face à des élections de rappel à venir, a soulevé un problème particulier avec la comparaison d’un AR-15 à un couteau militaire, l’appelant « une gifle dégoûtante au visage pour ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence armée. »

Annuler l’interdiction des armes d’assaut de CA et comparer un AR-15 à un COUTEAU SUISSE est une gifle dégoûtante pour ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence armée. Il s’agit d’une menace directe pour la sécurité publique et les Californiens innocents. Nous ne le tolérerons pas. https://t.co/feL5BABTXa – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 5 juin 2021

Dans un tweet séparé, Newsom a rappelé tous les cas récents où des armes à feu de type AR-15 auraient été utilisées par les auteurs de fusillades de masse.

Aurora : AR-15Boulder : AR-15Midland : AR-15Parkland : AR-15Las Vegas : AR-15Sandy Hook : AR-15San Bernardino : AR-15Poway Synagogue : AR-15Sutherland Springs : AR-15Synagogue Tree of Life : AR-15An AR -15 n’est pas un couteau suisse.https://t.co/IL9tTtXQLA – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 5 juin 2021

Le représentant Adam Schiff (D-Californie) dénoncé la décision en tant que « une insulte à toutes les familles et communautés déchirées par la violence armée », tandis que le militant et musicien Ricky Davila a qualifié le juge « un fou » et un « souteneur du meurtre de masse ».

L’interdiction des armes d’assaut de 32 ans en Californie a été annulée par un juge aliéné nommé Roger Benitez qui a en fait comparé un AR-15 à un couteau suisse, le qualifiant d’arme parfaite pour la maison. Ce partisan du meurtre de masse devrait être destitué. Absolument dégoûtant. – Ricky Davila (@TheRickyDavila) 5 juin 2021

Le commentateur politique libéral Keith Olbermann n’a pas mâché ses mots non plus, appel Benítez « un fasciste adorateur de la mort. »

Le sénateur Bernie Sanders a également pesé, arguant que les fusils AR-15 sont « armes de style militaire ». « Cette décision devrait être portée en appel et annulée. » il tweeté.

Les conservateurs, quant à eux, ont salué la décision.

La décision du juge Benitez est excellente, mais elle va être infirmée en appel à coup sûr OH ATTENDEZ NON CE N’AURA PAS UNE MAJORITÉ CONSERVATIVE SUR LA COURMerci Président Trump – Will Chamberlain (@willchamberlain) 5 juin 2021

