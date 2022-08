Un juge fédéral annule la restriction d’âge des armes de poing au Texas

DALLAS (AP) – Un juge fédéral a annulé l’une des rares restrictions restantes sur les armes à feu au Texas, concluant qu’une loi interdisant aux adultes de moins de 21 ans de porter une arme de poing était inconstitutionnelle.

Le juge de district américain Mark Pittman à Fort Worth a statué jeudi que la loi de l’État interdisant à la plupart des 18 à 20 ans de porter une arme de poing à l’extérieur de la maison viole le droit du deuxième amendement de porter des armes et ne peut être appliquée. Il a suspendu la décision de prendre effet pendant 30 jours.

La décision est intervenue dans une affaire intentée l’année dernière par un groupe de défense des droits des armes à feu et un homme et une femme qui ont fait valoir qu’ils devraient pouvoir porter des armes de poing pour se protéger malgré leurs moins de 21 ans. Ils ont poursuivi cinq mois après que le Texas a supprimé l’une de ses dernières restrictions majeures sur les armes à feu. , permettant aux personnes de plus de 21 ans de porter des armes de poing sans permis, vérification des antécédents ou formation.

Pittman, une personne nommée par le président Donald Trump, a statué en faveur de la paire et de la Firearms Policy Coalition Inc. sur la base du “texte du deuxième amendement, tel qu’informé par l’histoire et la tradition de l’ère fondatrice”.

La décision fait suite à une extension majeure des droits des armes à feu par la Cour suprême des États-Unis. Après une série de fusillades de masse, la Haute Cour a statué en juin que les Américains avaient le droit de porter des armes à feu en public pour se défendre.

Cody Wisniewski, avocat de la Firearms Policy Coalition, a déclaré que la décision de Pittman “est une victoire importante pour les droits des jeunes adultes au Texas et démontre au reste de la nation que des interdictions similaires ne peuvent résister à des contestations constitutionnelles fondées sur l’histoire”.

Une porte-parole du procureur général du Texas, Ken Paxton, un républicain dont le bureau a défendu la loi devant le tribunal, n’a pas immédiatement répondu aux questions, y compris si l’État ferait appel.

La décision intervient au milieu d’appels renouvelés au Texas pour des lois plus strictes sur les armes à feu après le massacre de mai à l’école élémentaire Robb à Uvalde, où un homme armé de 18 ans a tué 19 enfants et deux enseignants avec un fusil de style AR-15 acheté légalement.

Bien que le Texas ait maintenu des restrictions d’âge sur les ventes d’armes de poing, la limite d’âge pour acheter des fusils longs dans l’État est de 18 ans. De nombreuses familles d’Uvalde se sont jointes aux démocrates et aux défenseurs du contrôle des armes à feu pour appeler les législateurs à relever l’âge d’achat de fusils à 21 ans.

Les parents d’Uvalde devraient également appeler à des mesures plus strictes concernant les armes à feu lors d’un rassemblement samedi au Capitole du Texas. Ni le gouverneur républicain Greg Abbott ni la majorité écrasante du GOP à la législature de l’État n’ont signalé leur soutien à de nouvelles mesures concernant les armes à feu depuis Uvalde.

Le président du Parti démocrate du Texas, Gilberto Hinojosa, a dénoncé vendredi la nouvelle décision du tribunal et a exhorté Abbott à convoquer une session législative spéciale pour adopter “des lois significatives et largement soutenues sur la sécurité des armes à feu”.

Le journaliste d’Associated Press Paul J. Weber à Austin a contribué à ce rapport.

Jake Bleiberg, l’Associated Press