Un juge fédéral annule la politique d’immigration de l’ère Obama, interdit les nouveaux candidats au DACA mais autorise les inscrits actuels à rester aux États-Unis – RT USA News

Un juge fédéral américain a annulé le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), le déclarant illégal. Cependant, ceux qui sont déjà inscrits dans le cadre de la politique frontalière de l’ère Obama seront autorisés à rester dans le pays pour le moment.

Dans une décision rendue vendredi, le juge du tribunal de district américain Andrew Hanen a déclaré que la DACA n’avait aucune base légale et violait l’Administrative Procedure Act, une loi fédérale régissant la façon dont les agences émettent des politiques et des réglementations. Il a donc ordonné au Department of Homeland Security (DHS), qui supervise le programme, de cesser d’approuver de nouvelles demandes.

RUPTURE : le juge déclare le programme DACA d’origine illégal et bloque les nouvelles inscriptions, mais n’aura pas d’impact sur les destinataires actuels pour le moment. Doc : https://t.co/nEsYHGyFl6 – Josh Gerstein (@joshgerstein) 16 juillet 2021

Introduite par l’administration Barack Obama en 2012, la DACA a différé l’expulsion de certains immigrés sans papiers arrivés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants, leur permettant de rester dans le pays et d’obtenir des permis de travail. Alors que Hanen a décidé que le DHS devait arrêter les nouvelles applications d’éclairage vert dans le cadre de la politique, il n’a pas ordonné au gouvernement de retirer les protections DACA de plus de 600 000 immigrants déjà approuvés.

«Ces décisions ne résolvent pas le problème des centaines de milliers de bénéficiaires du DACA et d’autres qui comptent sur ce programme depuis près d’une décennie. Cette dépendance n’a pas diminué et peut, en fait, avoir augmenté avec le temps », a déclaré le juge, ajoutant que la question devait être traitée dans une décision distincte.

Bien que le DHS ait tenté d’annuler la DACA en 2017 sous le président Donald Trump, l’affaire a été portée devant la Cour suprême et les juges ont finalement statué contre l’agence l’année dernière. Ironiquement, le tribunal a cité la loi sur la procédure administrative pour maintenir la DACA en vie, la même loi invoquée par Hanen vendredi pour déclarer le programme illégal.

La Cour suprême a reconnu que le DHS avait le pouvoir de mettre fin à la DACA, mais a déclaré que l’affaire était « principalement sur la procédure suivie par l’agence pour le faire. » Cependant, Trump était hors de la Maison Blanche au moment où la décision est tombée, remplacé par le président Joe Biden, un ardent partisan du programme.

Peu de temps après son entrée en fonction, Biden a signé une note s’engageant à protéger la DACA, ordonnant au DHS de prendre « toutes les actions appropriées en vertu de la loi » maintenir la politique en vie tout en exhortant le Congrès à légiférer sur un chemin vers la citoyenneté pour les immigrants acceptés dans le cadre de la DACA. Bien qu’aucun projet de loi de ce type n’ait été adopté, plusieurs tentatives ont été faites, les démocrates cherchant apparemment à résoudre le problème dans un nouveau plan d’infrastructure. Compte tenu de ses vœux antérieurs, si la disposition se retrouve sur le bureau de Biden, il est susceptible de la signer comme loi.





Aussi sur rt.com

L’armée américaine fait voler des avions pleins d’immigrants illégaux autour de l’Amérique en secret – médias







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !